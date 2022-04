Für die Menschen aus der Ukraine: Schüler aus Wolfratshausen erlaufen 31.000 Euro

Von: Dominik Stallein

Runden drehen für den guten Zweck: Die Schüler der Isar-Loisach-Realschule sammelten für die Ukraine. © Privat

Die Isar-Loisach-Realschule setzt ein sportliches Zeichen für den Frieden: Die Buben und Mädchen sammeln bei einem Spendenlauf über 31.000 Euro.

Wolfratshausen – Der Muskelkater hat sich gelohnt: 618 Mädchen und Buben der Isar-Loisach-Realschule schnürten die Sportschuhe. In einer Spendenlauf-Woche sammelten sie fleißig Kilometer, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Eltern, Freunde oder Verwandte der Schülerinnen und Schüler fungierten als Sponsoren und bezahlten für jede absolvierte Stadion-Runde von 400 Metern einen festgelegten Betrag. Insgesamt wurde, so berichtet Lehrer Stefan Wandinger in einer Pressemitteilung, eine Spendensumme in Höhe von mehr als 31 000 Euro erlaufen.

„Dieser Betrag kommt zum einen dem Helferkreis Ukraine-Wolfratshausen und somit ukrainischen Flüchtlingskindern direkt vor Ort zugute, zum anderen dem Unterstützerkreis der Stadt Rivne“, schreibt die Schule in Wolfratshausen. Rivne ist eine Großstadt mit etwa 250 000 Einwohnern im Nordwesten der Ukraine.

Die Lehrer zollen ihren Schützlingen Respekt. Die gesamte Schulfamilie habe mit dieser Aktion ein großes Zeichen des Zusammenhalts, der Hilfsbereitschaft sowie der Solidarität gezeigt. „Wir sind sehr stolz auf unsere engagierten, hilfsbereiten Schülerinnen und Schüler“, sagt Schulleiterin Carolin Lilienthal. Durch deren Engagement sei es nun gemeinsam möglich, Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine etwas zu helfen.