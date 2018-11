Für Pastor Andreas Müller  zählen Glaube, Liebe und Hoffnung

Unser Gastkommentator Andreas Müller beschäftigt sich heute mit der Frage, was im Leben wirklich wichtig ist.

Was ist wirklich wichtig? Was ist so wichtig, dass es alles überdauern sollte? Was ist so wichtig, dass es sich lohnt, sein Leben dafür einzusetzen? Wir leben ja in einer Zeit, in der wir jeden Tag mit Fluten von Informationen überschwemmt werden: Die neue Regierung in Bayern, das Rennen um die Nachfolge im CDU-Vorsitz, die Midterm-election in USA, der Klimawandel beschert uns im November 20 Grad, der Handelskrieg und seine Folgen, die Krise bei Bayern München und die neuen Smartphones und iPads von Apple, der Ehestreit der Nachbarn und das ungehobelte Kind der ungeliebten Familie in der Klasse der Tochter, der Abriss des alten Isar-Kaufhauses und und und… Was ist wirklich wichtig? Was hat wirklich Bestand?

+ Andreas Müller, Evangelischer Pastor in Wolfratshausen © sh

Auf die meisten der aufgezählten Dinge haben wir ja nicht mal Einfluss. Das eine oder andere wird uns beeinflussen – schon klar. Aber sind sie wirklich wichtig? Natürlich gibt es auch viele persönliche Baustellen: Die überfordernde Arbeit, die nervige Familie, das Miteinander in der Nachbarschaft, der Schulabschluss der Kinder, die Gesundheit der alten Eltern oder die eigene Gesundheit, die verzweifelte Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Diese Fragen sind jedem persönlich wichtig. Und ich will hier keine schnellen Antworten geben. Aber auch stellt sich die Frage, was am Ende bleibt. Der Gemeindegründer Paulus gibt auf diese Frage eine überraschende Antwort: „Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben; doch am höchsten steht die Liebe“ (1. Korinther 13,13). Paulus schreibt das an eine Gemeinde, in der es einen erbitterten Streit darüber gab, was wirklich wichtig ist. Und Paulus gab keiner der Parteien Recht. Sie hatten in ihrer Fixierung darauf, was ihnen am wichtigsten schien, vergessen, um was es wirklich geht. Was trägt dich in deinem Leben? Das ist die Frage. An was glaubst du, wenn alles wankt? Was lässt dich hoffen, wenn die Hoffnung schwindet? Und was liebst du, wenn nichts mehr da ist? Für Paulus war es der Mensch gewordene Gott, Jesus – an ihn glaubte er, auf ihn hoffte er und ihn liebte er mehr als alles. Für unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe brauchen wir etwas, das nicht unserem Bemühen entspringt. Wir brauchen jemand, der größer ist als wir. Und das ist der Gott, der uns in Jesus Christus begegnet. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Für alle, die hier mehr wissen wollen, ein unverbindliches Angebot: Diesen Freitag und Samstag, 9. und 10. November, finden Vortragsabende in der Evangelischen Gemeinschaft statt. Los geht es jeweils um 19.30 Uhr an der Pfaffenrieder Straße 7. Sie alle sind herzlich eingeladen.

Lesen Sie auch: Pfarrer fragt: Was ist uns der Sonntag heute noch wert?