„Für Recht und Freiheit“: Leichtflugzeug mit politischer Botschaft

Das kommt auch nicht alle Tage vor: Am Himmel über Wolfratshausen war am Samstag ein Ultraleichtflugzeug mit einer politischen Botschaft zu sehen.

Am Himmel über Wolfratshausen tauchte am Samstagmittag ein Ultraleichtflugzeug mit einem Banner auf: „Für Recht und Freiheit“ stand dort in großen Buchstaben zu lesen. Viele Beobachter vermuteten, dass der Pilot mit der politischen Botschaft unterwegs war zu der am selben Tag stattfindenden Corona-Demo auf der Münchner Theresienwiese war. Und genau so ist es offenbar auch gewesen. Wie Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilt, war der Pilot im Landkreis Weilheim-Schongau gegen 11.40 Uhr gestartet. Eine Streife, die auf das Banner aufmerksam geworden war, suchte den Flugplatz in Kurzenried bei Peiting auf, um die Identität des Piloten zu erfragen. Nach ersten Erkenntnissen hat der Mann für seine Aktion die erforderliche Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern eingeholt. Das Bann „Für Recht und Freiheit“ scheint also legal gewesen zu sein. „Wir werden dem aber sicher noch nachgehen“, versichert Stefan Sonntag. Das Ziel sei tatsächlich die Demo in München gewesen.