Für Tierbesitzer in Not: Eine Tafel für Tiere startet - Wolfratshauserin sammelt Spenden

Von: Peter Herrmann

Teilen

Für Tierbesitzer in Not: Anette Klante leitet die „Tiertafel Wolfratshausen und Umgebung“ und nimmt Futterspenden entgegen. © ph

Eine Futterausgabe für Tierbesitzer in Nöten öffnet am 20. April in Penzberg. Gegründet hat die Initiative eine Wolfratshauserin. Sie sammelt Spenden.

Wolfratshausen – Im Herbst 2022 rief Anette Klante zu einer besonderen Spendenaktion auf. Mit gesammeltem Tierfutter will sie Menschen unterstützen, die aufgrund zu geringen Einkommens, gestiegener Lebenshaltungskosten oder niedriger Rente ihre vierbeinigen Lieblinge nicht mehr ausreichend ernähren können.

Für Tierbesitzer in Not: Eine Tafel für Tiere startet - Wolfratshauserin sammelt Spenden

„Die Tierheime in der Umgebung sind total überlastet, weil sie so viele Hunde und Katzen aufnehmen müssen“, erklärt die gebürtige Wolfratshauserin im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit ihrer Privatinitiative will Klante dafür sorgen, dass die Halter ihre Fellnasen nicht infolge wirtschaftlicher Zwänge abgeben müssen oder gar aussetzen. Obwohl Klante für ihren Aufruf viel Zuspruch erhalten hatte und zahlreiche Futterspenden abgegeben worden waren, gestaltete sich die monatelange Suche nach einem Lagerraum schwierig. Erst ein Telefonat mit der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Penzberg, Karin Ratzek-Endreß, brachte den Durchbruch. „Sie war von der Idee begeistert und bot mir sofort ihre Unterstützung an“, berichtete Klante.

Gratis-Futter: Wolfratshauserin möchte Tierbesitzer unterstützen

Ratzek-Endreß stellte eine Futterspendenbox und eine Lagermöglichkeit zur Verfügung. Wem der Weg nach Penzberg zu weit ist, der kann Dosen und Päckchen jeden Werktag ab 18 Uhr in „Andrea’s Event Bistro“ am Bürgermeister-Grünwald-Weg 3 am Wolfratshauser Bahnhof abgeben. Dort arbeitet die Buchhalterin und Gastronomin Klante am Ausschank.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Eine Dauerlösung sei das aber nicht. „Wir wollen eine langfristige Anlaufstelle in Wolfratshausen schaffen“, wünscht sich die 54-Jährige. Die erste Ausgabe von Tierfutter an Bedürftige findet an diesem Donnerstag, 20. April, von 12 bis 13 Uhr im ehemaligen Penzberger Molkereigebäude an der Christianstraße 8 statt. Abholer werden gebeten, neben Taschen und Gefäßen auch einen Tafelausweis, Kontoauszug oder Rentennachweis sowie einen Impfpass des Tieres vorzulegen. Klante ist froh, dass ihre Initiative dank vieler Unterstützer ins Rollen gekommen ist. „Ich habe schon mein ganzes Leben mit Tieren zu tun, und das wird auch so bleiben“, betont die Besitzerin eines Katers.

Spenden an die Tafel für Tiere

Anette Klante ist unter Ruf 0171/4 26 91 55 oder anette.klante@web.de erreichbar. Geldspenden nimmt der Tierschutzverein Penzberg e. V. entgegen, Verwendungszweck „Tiertafel Wolfratshausen und Umgebung“, IBAN DE 39 7039 0000 0002 59 5370.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.