Fußballabteilung des TSV Wolfratshausen feiert Jubiläum

Die Fußballer des TSV Wolfratshausen feiern am Samstag ihr 100-jähriges Bestehen - inklusive Jugendturnier mit dem Nachwuchs einer berühmten Profi-Mannschaft.

Wolfratshausen – Seit 100 Jahren sind die Wölfe ein fester Bestandteil im Landkreisfußball. Die Abteilung, die sich 1919 gegründet hat, ist die älteste Kicker-Sparte im Kreis. Ihren dreistelligen Geburtstag feiern die Fußballer an diesem Samstag, 29. Juni. Geplant ist ein gleichermaßen sportlicher wie geselliger Samstag. Von morgens bis in den späten Nachmittag treten im Isar-Loisachstadion in Farchet E-Jugendmannschaften aus der Region in einem großen Jubiläumsturnier unter anderem gegen den Nachwuchs des FC Bayern München an.

„Für die Kinder soll es ein besonderer Anreiz sein, gegen den Nachwuchs einer Profimannschaft zu spielen“, sagt Ulf Kießling. Er organisiert das Jugendturnier gemeinsam mit der Bayerischen Fußballakademie und dem Wolfratshauser Unternehmer Mike Hüsken, der durch seine Textilveredelungsfirma eng mit den Sportvereinen der Region verwoben ist. Neben dem FC Bayern begrüßen die Wölfe auch Auswahlmannschaften der Fußballakademie zum Turnier. Insgesamt nehmen zwölf Mannschaften teil.

Neben dem Wettkampf haben die Organisatoren ein umfangreiches Programm geschnürt. Auf dem Kunstrasen des Stadions können die jungen Fußballer ihre Schusskraft mit einer Radarpistole messen lassen oder ihre Schussgenauigkeit an einer Torwand testen. Ihre Vereinsfarben können die U11-Fußballer auf selbst gestalteten T-Shirts verewigen. „Wir wollen den Kindern nicht bloß ein spannendes Turnier bieten, sondern auch für Geschwister und Gäste einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Nachmittag schaffen“, erklärt Vize-Abteilungsleiter Kießling.

Ein Andreas-Gabalier-Imitator sorgt für Stimmung

Auch die Erwachsenen kommen beim Wölfe-Jubiläumsfest nicht zu kurz: Für sie hat die Fußballabteilung ein großes Bierzelt mit 200 Sitzplätzen organisiert, das nach dem Jugendturnier zum gemeinsamen Feiern offensteht. Auf der Asphaltfläche im Stadion feiern die Gäste bei Bier und Longdrinks zu Live-Musik. Es spielt die Cover-Rock-Band „Blue7ven“ aus Velden. Zuvor steht mit Sebastian Prexl ein Andreas Gabalier-Imitator aus Wolfratshausen auf der Bühne. Mit seiner Ziehharmonika spielt der 18-Jährige alpenländische Schlager-Hits.

Lesen Sie auch: BCF Wolfrathausen erneut abgestiegen

Die Fußballabteilung blickt in diesem Jahr auf eine ereignisreiche Historie zurück. Nach der Gründung 1919 entwickelte sich der damalige Turnverein Wolfratshausen zu einer beliebten Anlaufstelle für Fußballer. 1951 stieg der Verein in die Kreisliga – die kurz darauf in „2. Amateurliga“ umbenannt wurde – auf. Der Trainer war seinerzeit kein Unbekannter: Willy Simetsreiter, ehemaliger Nationalspieler und Kicker des FC Bayern München leitete den Trainingsbetrieb. 1966 führte sein Nachfolger Walter Mayerhofer die Wölfe zu ihrem größten Erfolg: Dem Aufstieg in die Landesliga und dem Gewinn der Oberbayerischen Amateurmeisterschaft – der Fußballstandort Wolfratshausen war plötzlich in ganz Bayern bekannt.

Lesen Sie auch: Merkur-Cup, ein Motivationsschub für Kinder

Verglichen mit den großen Erfolgen der Historie führen die Fußballer des TSV, die einige stürmische Jahre hinter sich haben, derzeit ein niederklassigeres Dasein: Die erste Herren-Mannschaft spielt in der A-Klasse und hat sich dort nach dem Aufstieg im Jahr 2017 etabliert. Dominik Stallein

Die 100-Jahr-Feier

der Fußabteilung des TSV Wolfratshausen am Samstag, 29. Juni, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Jugendturnier. Ab etwa 17 Uhr ist das Festzelt im Stadion für alle Gäste geöffnet.