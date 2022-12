G7-Gipfel und Grundausbildung: Bergwacht Wolfratshausen hat ereignisreiches Jahr hinter sich

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Allzeit bereit: Die Bergwacht Wolfratshausen. © bergwacht

Die Ehrenamtlichen der Wolfratshauser Bergwacht sind immer da, wenn sie gebraucht werden. Heuer zum Beispiel beim Besuch der Staatschefs in Elmau.

Wolfratshausen – Langeweile? Für die Mitglieder der Bergwacht Wolfratshausen ein Fremdwort. Kaum, dass Anfang des Jahres die ersten Schneeflocken fielen und in den Bergen der Skibetrieb starten durfte, wurden die Bergwachtler am Brauneck um Hilfe gebeten. „Wir hatten dort im Vergleich zu den Vorjahren außergewöhnlich viele Einsätze – es waren über 40 – und konnten vielen Gästen helfen“, blickt Bereitschaftsleiter Andreas Westermeier zurück. Im Sommer retteten sie einige Gleitschirmflieger und unterstützten in Wolfratshausen Polizei und Rettungskräfte bei mehreren Vermisstensuchen.

„Im Mai zeigten wir interessierte Bergwachtlern aus der Region Hochland unsere schöne Pupplinger Au“, berichtet Westermeier weiter. Der Juni wiederum führte die Bergwachtler in die große Politik: Mehrere Einsatzkräfte halfen bei der Absicherung des G7-Gipfels in Elmau. Ebenso standen Sanitätsdienste auf dem Programm.

Sehr viel Zeit steckten die Wolfratshauser in die Vorbereitung des Bergwacht-Vergleichswettkampfs. Hierzu kamen Anfang September die Teams aus dem gesamten Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zusammen, um in verschiedenen Aufgaben mit Geschick, Kraft und Spaß die beste Bergwacht zu finden.

Ehrenamtliche: Bergwacht freut sich über neue Mitglieder

Doch vor jeder Praxis kommt die Theorie zum Tragen. Neben wöchentlichen Ausbildungen wurden die Anwärter auf die verschiedenen Prüfungen vorbereitet. Zwei konnten die Grundausbildung abschliessen. „Und wir konnten zudem zwei neue Anwärter in unseren Reihen begrüßen“, sagt Westermeier erfreut. Weitere Interessenten seien jederzeit willkommen.

Die Bergwacht Bayern kann ihre Bereitschaften nur mit einer gewissen Grundausstattung ausrüsten. Ausrüstung für individuelle Ansprüche muss über Spenden finanziert werden. Als Nächstes stehen unter anderem ein Defibrillator für die Diensthütte in der Pupplinger Au, Stirnlampen für Einsätze in der Dunkelheit und Schneeschuhe, um schnell und sicher zum Patienten zu kommen, auf der Liste. Wer dieses Ehrenamt mit einer Spende unterstützen möchte, findet unter www.bergwacht-wolfratshausen.de/foerderer-werden alle nötigen Informationen.

