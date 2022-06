Ganz in Weiß am Loisachufer in Wolfratshausen: So meldet man sich an

Von: Carl-Christian Eick

Es ist wieder soweit: Am 25. Juni steigt das dritte „White Dinner“ an der alten Floßlände in Wolfratshausen. © Hans Lippert

Zum dritten Mal findet in Wolfratshausen ein „White Dinner“ statt. Ab Freitag kann man sich anmelden.

Wolfratshausen – 65 Tische werden am Abend des 25. Juni auf der alten Floßlände stehen: Zum dritten Mal bitten der Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen und der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) zum „Dinner en Blanc“, zu einem Abendessen ganz in Weiß. Anmeldungen werden ab Freitag, 3. Juni, ab 9 Uhr per E-Mail entgegengenommen. Die „White-Dinner“-Freunde wissen: Die Plätze am idyllischen Loisachufer mit Blick auf Altstadt und Bergwald sind begehrt.

Nach der Premiere im Jahr 2018 verhagelte 2019 ein Unwetter Werbekreis und LAW die Stimmung, 2020 verdarb das Coronavirus den Organisatoren den Appetit. Erst 2021 konnte das „White Dinner“ wieder zelebriert werden, wenngleich aufgrund erneuter Wetterkapriolen ein Ausweichtermin gefunden werden musste. Nun also können sich die Wolfratshauser sowie Interessenten aus der Region zum dritten Mal in weiße Schale werfen. Sie erwarten „Lichter, Musik und eine fröhliche Atmosphäre“, freut sich LAW-Vorsitzender Ernst Gröbmair. Das Prozedere hat sich nicht geändert: Für die Tischdeko (möglichst weiß), Geschirr, Speisen und Getränke sorgt jeder selbst. Ganz wichtig: „Bitte kein Plastik- oder Pappgeschirr“, so Gröbmair. Er rät aus Erfahrung zu festem Schuhwerk. und appelliert er an die Besucher, „den Müll bitte wieder mit nach Hause zu nehmen“.

„White Dinner“: Die Teilnahme ist kostenlos

Teilnehmen kann jeder mit Kind und Kegel, reservieren muss man einen ganzen Tisch für sechs bis maximal acht Personen. Die Teilnahme ist kostenlos, die 65 Tische werden laut Gröbmair in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben. „Bei erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie einige Tage später eine Bestätigung per Mail“, so der LAW-Vorsitzende. Obwohl es keine verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen gibt, empfehlen die Veranstalter, „beim Gehen“ über die alte Floßlände eine medizinische Schutzmaske zu tragen. Gröbmair: „Es werden keine Kontaktdaten vor Ort erhoben.“

Tischreservierung nur per E-Mail möglich

Die Reservierung ist nur per E-Mail an whitedinner@werbekreis-wolfratshausen.de möglich. Angegeben werden müssen der vollständige Name sowie eine Telefonnummer. Werbekreis und LAW bitten darum, „nur eine Mail pro Tisch zu schreiben“. Beginn des „White Dinner“, das musikalisch begleitet wird, ist um 19 Uhr, es endet um 23 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Freiluftveranstaltung auf Samstag, 2. Juli, verschoben. (cce)

Infos im Internet: www.werbekreis-wolfratshausen.de/White-Dinner-2022/

