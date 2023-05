Gasleck bei Energie Südbayern: Defekt an Gasflasche sorgt für Sperrung der Geltinger Straße

Von: Jannis Gogolin

Die Geltinger Straße ist aktuell noch gesperrt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Mittwochnachmittag sorgte ein Gasleck in einem Lager der Energie Südbayern für einen weiteren Einsatz der Wolfratshauser Feuerwehr.

Wolfratshausen – Gasalarm bei der Energie Südbayern an der Geltinger Straße führte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, trat aus einer defekten Gasflasche in einem Lagergebäude Erdgas aus. „Die Feuerwehr ist gerade dabei, die Flasche zu bergen und die Räumlichkeiten zu lüften“, so ein Polizeisprecher.

Aufgrund des Gasalarms sperrten herbeigerufene Einsatzkräfte die Geltinger Straße ab. Zudem evakuierte die Polizei sicherheitshalber das Geschäftsgebäude der Energie Südbayern sowie eine angrenzende Firma. Die Polizei konnte bisher weder Verletzte noch Sachschaden verzeichnen.

