Gebühren für Kitas steigen – Wenig Widerstand im Wolfratshauser Stadtrat

Von: Peter Herrmann

Teilen

Nur eine Stadtratsfraktion stimmte gegen den Vorschlag des Kulturausschusses. © Friso Gentsch/dpa

Im ganzen Oberland steigen die Kosten für einen Platz in der Kita. Wolfratshausen bleibt nicht davon verschont, wie der Stadtrat nun beschloss.

Wolfratshausen – Nach einer kurzen Debatte folgte der Stadtrat am Dienstagabend einer Empfehlung des Kulturausschusses. Das Gremium beschloss eine zehnprozentige Erhöhung der Elternbeiträge, um gestiegene Personal- und Betriebskosten in den städtischen Kindertagesstätten zu kompensieren. Die Fraktion der Grünen verweigerte wie schon im Kulturausschuss ihre Zustimmung.

Gebühren für Kitas steigen – Wenig Widerstand im Wolfratshauser Stadtrat

„Wir sollten Familien entlasten und nicht höhere Gebühren verlangen“, sagte Peter Lobenstein. Der Fraktionssprecher der Grünen entschuldigte sich im Stadtrat für seine scharfe Kritik, die er wie berichtet in der Fachausschusssitzung geäußert hatte: Er hatte der Stadtverwaltung mangelndes Engagement bei der Sanierung von Betreuungseinrichtungen vorgeworfen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Hohes Gesamtbudget für Kinder- und Jugendarbeit – Steigerung schwer vertretbar

„Mir ist bewusst, dass dort gute Arbeit geleistet wird“, stellte er klar. Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) erinnerte an das hohe Gesamtbudget für die Kinder- und Jugendarbeit, das im Haushalt bereitgestellt werde. „Da sind wir anderen Kommunen immer noch weit voraus.“ Dennoch sei eine Erhöhung der Kita-Gebühren notwendig. Am Ende stimmten 17 Stadträte für die Erhöhung, die am 1. September in Kraft tritt.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.