Geburtstagsfeier in der Loisachhalle: So feierte der VdK 75 Jahre Sozialarbeit

Mit einem Festakt in der Loisachhalle feierte der VdK sein 75-jähriges Bestehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Ortsverband des VdK feierte sein 75-jähriges Bestehen. Der Verband als „das soziale Gewissen der Stadt“ erhielt viele lobende Worte.

Wolfratshausen – Mit 2,1 Millionen Mitgliedern ist der Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner, kurz VdK, der größte Sozialverband Deutschlands. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten sich überall lokale Verbände, so auch in Wolfratshausen. Am 10. Mai 1947 hoben zwölf engagierte Frauen und Männer den Ortsverband bei einer Versammlung im Löwenbräu aus der Taufe. Sie beschafften in den ersten Jahren vor allem Brennholz und Lebensmittel für Bedürftige. In den 1950er-Jahren setzten sich die Mitglieder für den Bau der VdK-Wohnsiedlung an der Anemonen- und Enzianstraße ein. Ab den 1990er-Jahren unterstützten sie auch Wehrdienstversehrte, chronisch Kranke und Frührentner. Weil der Vereinszweck immer wieder den Gegebenheiten angepasst wurde, ist der Zulauf nach wie vor groß.

Seit 74 Jahren hält Josef Streicher dem VdK Wolfratshausen die Treue. Vorsitzende Gabriele Skiba bedankte sich mit einem Blumenstrauß dafür. © Tanja Lühr

Geburtstagsfeier in der Loisachhalle: So feierte der VdK 75 Jahre Sozialarbeit

Am Freitagabend feierten die Vorstandschaft und ein Teil der aktuell rund 1200 Mitglieder das 75-jährige Bestehen mit einem gemütlichen Abend in der Loisachhalle. Die Vorsitzende Gabriele Skiba begrüßte, ganz in den Verbandsfarben Blau und Weiß gekleidet, eine Reihe von Ehrengästen, darunter die VdK-Vorsitzenden von Geretsried, Königsdorf, Dietramszell und Degerndorf. Besonders freute sie sich über den Besuch Josef Streichers, der seit 74 Jahren Mitglied ist.

VdK Wolfratshausen: Bürgermeister Heilinglechner „bisher wenig Berührungspunkte“

„Bisher wenig Berührungspunkte“ mit dem Sozialverband hatte hingegen Bürgermeister Klaus Heilinglechner, wie er in seinem Grußwort gestand. Doch nachdem seine Eltern in einem Alter seien, in dem das Thema Pflege anstehe, könne sich das auch schnell ändern, meinte er. Als Bürgermeister sei er froh, dass die Stadt auf einen so starken und aktiven Ortsverband zählen könne. „Sie sind das soziale Gewissen unserer Stadt“, sagte er und überreichte Skiba stellvertretend für ihr Team einen Blumenstrauß.

Hilfe für Menschen in Not: So hilft der VdK Bedürftigen

Die Laudatio hielt Altlandrat Manfred Nagler. Er wuchs quasi mit dem VdK auf, wie er sagte. Seine Mutter war die Ortsvorsitzende in seinem Heimatort in der Holledau. Regelmäßig besprach sie sich in der Küche mit ihrem Stellvertreter, wer aus dem Dorf in welcher Form Hilfe brauchte, wer einen der gefragten Aufenthalte im Erholungsheim bekommen sollte. „Es war eine Zeit des Mitgefühls und der Barmherzigkeit“, erinnerte sich Nagler, selbst Waise, nachdem sein Vater im Krieg gefallen war. Während seiner Amtszeiten als Bürgermeister von Egling und später als Landrat habe er den VdK immer als verlässlichen Partner in sozialen Fragen erlebt. Später, als er selbst schwer erkrankt sei, habe er erkannt, wie wichtig die Hilfe der Experten beim Ausfüllen der unzähligen Formulare oder auch nur beim Lesen eines Arztbriefs sei. „Jetzt bin ich jemand, der Latein kann, aber andere verstehen von den ganzen medizinischen Fachausdrücken überhaupt nichts“, so der ehemalige Lehrer.

Altlandrat Manfred Nagler berichtete von seiner persönlichen Verbindung zum VdK Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Laudatio voll mit Lebenserfahrung und Musik vom Heini-Zapf-Trio

Der 83-Jährige, der mit Hilfe eines Stocks die Treppe zur Bühne hinauf- und hinabgehen musste, jammerte aber keineswegs. Vielmehr erzählte er im lockeren Plauderton Anekdoten aus seiner beruflichen Zeit, manchmal auch etwas abschweifend, aber im Saal war es trotzdem mucksmäuschenstill. Jeder hörte diesem Mann mit der großen Lebenserfahrung gerne zu. „Meine Frau sagt auch immer: ’Geschichten erzählen, das kannst du’“, endete Festredner Nagler mit einem wissenden Lächeln. Gabriele Skiba entgegnete, dass sie ihn genau deshalb als Laudator ausgewählt habe. Begleitet vom Heini-Zapf-Trio klang der Abend mit einem Essen gesellig aus. TANJA LÜHR

