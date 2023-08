Geburtstagsfete statt Abschlussparty: Doch kein Ende für Musikbar D‘Amato – „Haben zwei Optionen“

Von: Peter Herrmann

Teilen

Zahlreiche D’Amato-Fans feierten am Wochenende in und rund um die Musikbar an der Geltinger Straße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die beliebte Musikbar D’Amato bleibt doch zwei weitere Jahre im Schützenhaus. Dann steht ein Umzug an einen neuen Standort an.

Wolfratshausen – „Feiern bis zum Schluss“: Das versprach Michel Amato vor dem dreitägigen Musikfestival mit 17 Bands am vergangenen Wochenende. Doch die vielen Stammgäste konnten schon zu Beginn des Spektakels am Freitagabend aufatmen. Der für Ende August angekündigte Auszug aus dem Schützenhaus an der Geltinger Straße konnte um zwei Jahre aufgeschoben werden. „Wir haben uns noch einmal zusammengesetzt und eine Übergangslösung gefunden“, zeigte sich Amato erleichtert. Nach erneuten Gesprächen mit dem Verpächter, den königlich privilegierten Feuerschützen Wolfratshausen, die das Areal fürs Schießtraining und Vereinsveranstaltungen nutzen, dürfen dort bis zum Frühjahr 2025 weitere Konzerte und Feiern stattfinden.

Geburtstagsfete statt Abschlussparty: Doch kein Ende für Musikbar D‘Amato – „Haben zwei Optionen“

„Wir haben zwei Optionen für einen neuen Standort in Gelting beziehungsweise Wolfratshausen – eine davon klappt bestimmt“, kündigte Amato an. Das Problem: Der Einzug ist frühestens Ende 2024, wahrscheinlich aber erst 2025 möglich. So lange wollen der 54-Jährige und sein Team jedoch nicht warten. „Wenn wir jetzt verschwinden, wäre der Wiedereinstieg schwierig“, glaubt Amato. Denn längst hat er sich ein Netzwerk von Firmen und Besuchern aufgebaut, die die Bar für Betriebsfeiern, Klassentreffen und Geburtstagspartys buchen.

Auf die nächsten zwei Jahre: Michel Amato (li.) und Stefan Lantenhammer (königlich privilegierte Feuerschützen Wolfratshausen) stoßen auf die Verlängerung des Pachtvertrags an. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wie viele Musiker die Kleinkunstbühne schätzen, wurde am Wochenende deutlich. Amato hatte zahlreiche Bands und Musiker eingeladen, die in den vergangenen zehn Jahren in der Musikbar aufgetreten waren. Einige erlebten sogar die Anfangszeit des D’Amato mit – in der Loisachpassage in der Wolfratshauser Innenstadt. Dort traf sich Amato ab 2008 mit dem Wolfratshauser Unternehmer Günther Gruber und dessen Gästen zunächst zu sogenannten Feinschmeckertreffs. Dabei entstand die Idee, in dem Lokal auch Musiker auftreten zu lassen. „Als Gage gab es Parmaschinken und Oliven“, erinnerte sich Gruber, der zu den vielen Gästen am Wochenende zählte. 2013 erfolgte der Umzug ins Schützenhaus an der Geltinger Straße.

Gemeinsam mit dem Münsinger Plattenproduzenten Christoph Bühring-Uhle veranstaltete Amato dort viele Konzerte und Festivals. Am Freitag hatten die Sängerin Claudia Sommer und ihr Kompagnon Klaus Reichardt die Ehre, den eigentlich als Abschlussfestival vorgesehenen Konzertreigen zu eröffnen. „Ich spiele ein paar Songs, die schon 2010, beim Auftritt in der Loisachpassage, auf meiner Setlist standen“, kündigte Sommer an.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Wayna Piccu zählte zu den 17 Bands und Einzelinterpreten, die in der Musikbar live zu erleben waren. Was als Abschlussfestival geplant war, geriet zu einer Geburtstagsparty: zehn Jahre D’Amato im Schützenhaus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zu Coverversionen von den Beatles und Carly Simon genossen die Besucher kühle Getränke, Grillfleisch und Pinsa Romana. Getanzt wurde bis weit nach Mitternacht zu den rockigen Songs von Gaudibox, Irxn und Route 66. Zwischendurch gab der Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk Austro-Pop-Klassiker von Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros und STS zum Besten. Thomas Düll und Peter Gründl bereicherten das Programm mit lässigen Bossa-Nova-Rhythmen.

Am Samstag füllten sich die Terrasse und der Innenraum der Bar D’Amato dann noch schneller als am ohnehin schon gut besuchten Freitag. Nach dem von mittelalterlichen Klängen beeinflussten Konzert der Gruppe Tibetrea begeisterten Munich East, Om, Wayna Picchu, The Weight und Painted Desert die Festgäste. Eine Besucherin warf Bernie Maisberger, Sänger von Irxn und Om, sogar ihren schwarzen Slip zu. „Das ist mir noch nie passiert“, sagte der Münchner mit einem Grinsen.

Mit einem von Willi Sommerwerk und Williams Wetsox begleiteten Frühschoppen sowie Konzerten von Erik Berthold, der Isar River String Band und Merged endete am Sonntagnachmittag das Festival. „Es war nun doch kein Abschiedsfest, sondern eine großartige Zehn-Jahre-Geburtstagsfeier“, bilanzierte Michel Amato am späten Sonntagabend glücklich.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.