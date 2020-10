Geheimnis gelüftet: Das sind die Wolfratshauser Sportler des Jahres

Die Stadt Wolfratshausen hat die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Die Gala in der Loisachhalle stand im Zeichen der Corona-Pandemie.

Wolfratshausen – Aufgrund der Corona-Pandemie war vieles anders bei der Sportlergala 2020: Mit Handschuhen übergab der Bürgermeister die Urkunden, die Geehrten durften nur einen markierten Bereich betreten, und ihr Siegerlächeln auf den Erinnerungsfotos verschwand hinter einer Maske. Die Veranstaltung wurde in drei Einzelveranstaltungen aufgeteilt, um möglichst wenig Sportler gleichzeitig in der Loisachhalle zu versammeln.

„Wir sind froh, dass wir die Ehrung in diesem Rahmen durchführen können“, sagte der Sportreferent des Stadtrats, Maximilian Schwarz, zu Beginn der Erwachsenen-Ehrung am Freitagabend. „Entscheidend ist, dass wir die so hervorragenden Sportler in unserer Stadt trotz allem auszeichnen können“, schickte Rathauschef Klaus Heilinglechner hinterher.

Bürger haben gewählt: Hochspringer gewinnt gegen Ultra-Läufer

An den im Saal verteilten Tischen entdeckten die Besucher bekannte Gesichter: Viele der schon in den vergangenen Jahren geehrten Sportler erhielten erneut eine Urkunde und ein kleines Geschenk der Kommune. So wie der Sportler des Jahres, DJK-Waldram-Senior Wilhelm Martin, der jedes Jahr auf der Loisachhallen-Bühne für seine Leistungen geehrt wird. Heuer unter anderem für den ersten Platz bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften im Hochsprung. In dieser Disziplin hält Martin auch den ersten Platz in der Deutschland-Rangliste. Er setzte sich bei der Wahl durch die Wolfratshauser Bürger gegen Ultra-Läufer Klaus Mannweiler.

Das weibliche Pendant zum Sportler des Jahres hingegen ist ein neues Gesicht: Marie Caron – Marathon-Ass, Triathletin und Duathletin – vom TSV Wolfratshausen nahm die Trophäe für die beste Sportlerin der Flößerstadt des vergangenen Jahres entgegen.

Ein Hauch der „Goldenen Zwanziger“

Die Auszeichnung der beiden Top-Athleten stellte den Schlusspunkt der kurzweiligen Veranstaltung dar. Zuvor sorgte das Akrobatik- und Musik-Team der Show „Circus of Fantasy“ für Unterhaltung. Unter der Regie des Wolfratshauser Choreographen Dominik Halamek wehte das Flair der Goldenen Zwanziger durch die Loisachhalle, ein Handstand-Künstler ließ das Publikum staunend zurück. Viel Applaus erntete eine Akrobatin für ihre Spagate und halsbrecherischen Figuren in einer unter der Hallendecke schwebenden Glaskugel.

„Figurtechnisch kann ich beim Sport nicht mehr mitmachen, deshalb unterstütze ich den Sport eben anders.“

Die Akrobaten zeigten sportliche Höchstleistungen, an die sich Mike Hüsken nicht heranwagen möchte: „Figurtechnisch kann ich beim Sport nicht mehr mitmachen, deshalb unterstütze ich den Sport eben anders“, erklärte der als Förderer des Sports ausgezeichnete Textil-Unternehmer. Den Preis für das sportliche Lebenswerk erhielt BCF-Wolfratshausen-Urgestein Toni Gamperl. Unter seiner Führung entwickelte sich die Fußballmannschaft der Farcheter zur Top-Adresse, die BCFler kickten sogar in der Bayernliga.

Trainer des Jahres verrät sein Erfolgsrezept

Als Trainer des Jahres wurde Markus „Gogo“ Goblirsch ausgezeichnet. Der Coach der Handballspielgemeinschaft (HSG) Isar-Loisach stieg mit seiner Herren-Mannschaft in die Bezirksoberliga auf. Was er getan hat, um sein Team zu Höchstleistungen zu motivieren? „Gar nichts Besonderes, ich habe sie halt machen lassen“, sagte Goblirsch. Besondere Erinnerungen verbindet er „mit unseren Feiern nach den Siegen“. Sportreferent Schwarz konnte das nachfühlen: „Die Feiern nach den Aufstiegen sind natürlich etwas Besonderes. Aber jede Sportveranstaltung, die man in Wolfratshausen besucht – von der Jugend bis zu den Erwachsenen – ist ein eigenes Highlight.“ (dst)

Lesen Sie auch: Wolfratshausen braucht eine neue Sporthalle.