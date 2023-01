Geistliche äußern sich zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Teilen

Weltweit trauern Gläubige und Geistliche um Benedikt XVI. Der emeritierte Papst war an Silvester im Alter von 95 Jahren in Rom nach kurzer Krankheit gestorben. Der Tod des Bayern Joseph Ratzingers, erster deutscher Papst seit fast 500 Jahren, berührt auch Geistliche im Landkreis. © Deml Ondøej

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. war nicht so populär wie sein Vorgänger Johannes Paul II. und nicht so pastoral wie sein Nachfolger Franziskus. Doch unter Geistlichen genoss er aufgrund seines Intellekts hohes Ansehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Unsere Zeitung fragte katholische Pfarrer, was ihnen von dem an Silvester verstorbenen Joseph Ratzinger, erst Erzbischof von München und Freising sowie Kardinal, später Chef der Glaubenskongregation im Vatikan, und von 2005 bis 2013 Papst, in Erinnerung bleibt.

Münsings Pfarrer Martin Kirchbichler. © Archiv

Münsings Pfarrer Martin Kirchbichler sagt, schon in seiner Jugend sei Joseph Ratzinger in Erzählungen sehr präsent gewesen. In den 1950er Jahren war der aus Marktl am Inn stammende Theologe des Öfteren in Kirchbichlers Heimatgemeinde Peiting, weil er mit einem dortigen Kaplan befreundet gewesen ist. Außerdem hatte er Verwandtschaft in der Gegend. „Schon damals wurde geredet, dass Ratzinger einmal Papst werden könnte“, erinnert sich Kirchbichler. Persönlich begegnete er ihm zweimal: im Herbst 1998 in der deutschen Gemeinde in Rom an einem Diskussionsabend, als Ratzinger Kurienkardinal war, und 2000 bei den Passionsspielen in Oberammergau. Dort habe man sich nach der Abendmesse sogar kurz miteinander unterhalten. Bei der Papstwahl 2005 hielt Kirchbichler Ratzinger für „papabile“, das heißt für fähig, das Amt des Papstes zu übernehmen, „weil er in der Weltkirche hohes Ansehen genoss“.

Beeindruckt habe ihn der Gottesdienst mit Benedikt am 14. September 2006 im Freisinger Dom. Dort habe der damals frisch gewählte Papst seine vorbereitete Predigt kurzerhand zur Seite gelegt und frei über die Themen gesprochen, die die anwesenden Seelsorger beschäftigten. Kirchbichler: „Man hatte den Eindruck: Hier ist er zu Hause und einer von uns.“ Der Münsinger Pfarrer wird den Verstorbenen als großen Gelehrten, aber gleichzeitig als bescheidenen, freundlichen und humorvollen Kirchenmann in Erinnerung behalten.

Heiligen Vater als „sehr menschlich“ erlebt

Auch der Dietramszeller Pfarrverbandsleiter und Dekan Thomas Neuberger denkt gerne an die Vesper von 2006 im Freisinger Dom zurück: „Benedikt hat dort so wohlwollend über seine Heimat gesprochen.“ 2010 erlebte Neuberger den Heiligen Vater noch einmal in Berlin, auch dort „sehr menschlich“. Das theologische Erbe des Professors und Verfassers zahlreicher Schriften werde die katholische Kirche weiterhin begleiten, ist sich der Dekan sicher.

Thomas Neuberger, Dekan in Dietramszell. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wenn Neuberger jetzt in den sozialen Medien liest, dass man mit Blick auf den Missbrauchsskandal, von dem Ratzinger als damaliger Erzbischof wusste, über dessen Tod „nicht traurig“ sein zu brauche, findet er das sehr ärgerlich. So etwas würde man über die eigene Oma oder den eigenen Opa unmittelbar nach deren Tod niemals sagen. Benedikt XVI. selbst habe Anfang des vergangenen Jahres zu den Vorwürfen gegen ihn geschrieben, er werde bald vor seinen „ewigen Richter“ treten. „Jetzt ruhe in Frieden“, wünscht Neuberger dem verstorbenen emeritierten Pontifex.

Gerhard Beham, Dekan in Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wolfratshausens Stadtpfarrer, Dekan Gerhard Beham, nimmt Benedikt in Schutz. Er habe sich seinerzeit im Missbrauchsskandal auf seine Personalabteilung verlassen. Wie berichtet durfte ein Seelsorger, der für sexuellen Missbrauch bekannt war, in den 1990er Jahren unter Erzbischof Ratzinger weiterarbeiten. Beham findet: „Man hat ihm unrecht getan.“ Er persönlich habe stets die „geistige Tiefe“ und den Mut des Oberhaupts der katholischen Kirche bewundert. Dass er 2013 von sich aus zurückgetreten sei, verdiene Respekt. Beham: „Da ist er ein Vorbild für weitere Päpste.“

Geretsrieds Stadtpfarrer äußert sich kritisch

Geretsrieds Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier. © Hans Lippert

Etwas kritischer äußert sich Geretsrieds Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier. Sowohl Ratzingers Verhalten im Missbrauchsskandal als auch seine Annäherung an die Pius-Bruderschaft hätten ihn irritiert. Vogelmeier hätte sich „mehr Mut von ihm gewünscht“. Der Geretsrieder Pfarrer sagt, er habe den späteren Erzbischof und Papst vor allem als jungen Professor sehr bewundert. Damals habe dieser noch liberaler gedacht, bevor er so konservativ geworden sei. Nichtsdestotrotz habe Benedikt XVI. die Kirche geprägt. Er sei ein fleißiger Mensch, ein großer Beter und großer Denker gewesen, und seine Bücher seien noch heute lesenswert. Während einer Generalaudienz auf dem Petersplatz vor einigen Jahren habe er den Heiligen Vater im Papamobil sitzend als freundlich und zugewandt wahrgenommen. „Da war ein offener Augenkontakt zwischen ihm und den Gläubigen. Das ist mir im Gedächtnis geblieben.“

Trauerflagge in Maria Hilf gehisst

In den katholischen Pfarreien wurden und werden seit der Nachricht vom Tod Benedikts XVI. regelmäßig die Glocken geläutet. In Maria Hilf in Geretsried wurde eine schwarze Trauerflagge gehisst.

Requiem in Stiftskirche Beuerberg

Nach dem Tod des emeritierten Papstes sind in den Kirchen des Landkreises Requien geplant – beispielsweise an diesem Mittwoch, 4. Januar. In der Stiftskirche Beuerberg findet um 18.30 Uhr ein Sterberosenkranz und anschließend um 19 Uhr ein Pfarrverbands-Requiem für Benedikt XVI. statt. Rosenkranz und Messe von der Marienkirche werden in die Stiftskirche verlegt. Die Einladung ergeht an sämtliche Mitglieder des Pfarrverbands.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.