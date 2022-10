Gutscheine, Geschenke und Belohnungen: Das ist Kindern am Weltspartag geboten

Weltspartag

Von Jannis Gogolin schließen

Dem Sparschwein geht‘s am Weltspartag an den Kragen. Für Kinder ist die Einzahlung von Hartgeld kostenfrei - deren Eltern müssen aber blechen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn das Sparschwein aus allen Nähten platzt, ist das Anlass zur Freude. Noch schöner, wenn man herausfindet, wie viel Taschengeld sich darin befindet. Genau das werden viele Kinder an diesem Freitag, 28. Oktober, erfahren – am Weltspartag. Zu diesem Anlass pilgern viele Mädchen und Buben zur Bank, zahlen ihr kleines Barvermögen auf das Sparbuch ein – und lernen ganz nebenbei noch etwas über Euro und Cent.

Gutscheine, Geschenke und Belohnungen: Das ist am Weltspartag für Kinder geboten

Eine Anlaufstelle: die Filialen der Raiffeisenbank im Oberland. „Wir wollen die Kinder dazu animieren, einen guten Umgang mit Geld zu entwickeln“, sagt Simone Kleinjung, Pressesprecherin der in Bad Tölz beheimateten Genossenschaftsbank. „Dabei sollen die Kinder auch lernen, das Geld zu mehren und zu sparen.“ In jeder der 14 Geschäftsstellen warten als Anreiz kleine Geschenke auf die Mädchen und Buben. Die Finanzwelt ist allerdings ein ernstes Thema. Deswegen dürfen die jungen Sparer in den Filialen an der Flinthöhe in Bad Tölz und in Dietramszell in die Rolle eines Erwachsenen schlüpfen – an einem „eigens eingerichteten und dekorierten Kinderschalter“. An diesem Donnerstag findet laut Kleinjung in Bad Tölz auch eine Autogrammstunde von Spielern der Tölzer Löwen statt. Die ersten 50 Kinder bekommen eine Freikarte für den Besuch eines Spiels des Eishockeyclubs.

Weltspartag-Aktion: „Kleine Belohnungen fürs kräftige Sparen“

„Kleine Belohnungen fürs kräftige Sparen“ hält auch die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen für ihre jungen Kunden bereit, so Pressesprecher Thomas Bundschuh. Außerdem können die Mädchen und Buben Geldgeschenke, Kinokarten und Gutscheine für die Sommerrodelbahn in Wackersberg gewinnen. Für die Eltern gibt’s einen Familienkalender.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Bargeld einzahlen: Für Kinder extra ein Zählautomat aufgestellt

Die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal (Rileg) in Wolfratshausen hat mit Blick auf den Weltspartag ebenfalls kleine Präsente geordert und Kinderschalter eingerichtet. „Unsere Mitarbeiter geben das Münzgeld der Kinder in eine Zählmaschine. Die Mädchen und Buben können zuschauen, wie ihr Barvermögen klimpernd durchläuft und wissen als erste, wie viel sie gespart haben“, erläutert Pressesprecher Xaver Much.

Kosten für das Einzahlen des Kleingelds: Recyceln sehr aufwendig

Kinder können bei allen drei Banken ihr Münzgeld kostenlos aufs Konto überweisen lassen – für alle anderen hat dieser Service seinen Preis. „Drei Euro kostet das Einzahlen von Münzgeld bei uns“, sagt Rileg-Sprecher Much. Die verhältnismäßig hohen Kosten haben ihm zufolge einen simplen Grund: Der Weg, den das eingezahlte Bargeld zurücklegt, sei lang, beschwerlich und sehr teuer. „Alles fängt damit an, dass ein Mitarbeiter am Ende des Tages den Münzautomaten leert“. Das sei Schwerstarbeit, eine Kiste mit den gesammelten Euro- und Cent-Stücken wiege bis zu 30 Kilogramm.

Transport im gepanzerten Lkw zur deutschen Bundesbank

„Dann wird das Geld gezählt und von unseren Mitarbeitern in sogenannte Safe-Bags verpackt, das sind spezielle, versiegelbare Taschen. Später holt ein Werttransporter die Taschen ab und prüft die Summe nach.“ Bei der nächsten Station, der Filiale der Deutschen Bundesbank in München, „werden die Münzen kontrolliert, noch einmal gezählt und gerollt, also in Papier eingewickelt“, so Much. Einen weiteren Transport im gepanzerten Lkw später können Bankkunden die Euro und Cent wieder an einem Bankschalter abheben. „Die Münzen recyceln, also selbst wieder in Umlauf bringen, dürfen wir leider nicht“, sagt Much. „Daher müssen wir dafür etwas verlangen.“ Die Raiffeisenbank Oberland erhebt ebenfalls eine Gebühr fürs Einzahlen. Wie Kleinjung berichtet, „ist die Höhe abhängig vom Betrag der Einzahlung, maximal sind’s aber zwei Euro“. Möglich sei das in allen personenbesetzten Filialen. In Bad Tölz und Miesbach würden den Kunden auch Automaten zur Verfügung stehen.

Ebenfalls Gebühren bei der Sparkasse im Landkreis

Kunden der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen müssen laut Bundschuh am Einzahlautomaten ebenfalls extra blechen – genau drei Euro pro Einzelvorgang.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.