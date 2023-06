Gelebte Nachbarschaft in Wolfratshausen: Hof- und Gartenflohmarkt findet heuer wieder statt

Von: Dominik Stallein

Stöbern in Nachbars Schätzen: Regina Kayn (re.) freute sich über großes Interesse der Besucher beim vergangenen Hof- und Gartenflohmarkt. © PH/Archiv

Schon 100 Haushalte sind angemeldet: Der Hof- und Gartenflohmarkt findet wieder statt. Schnäppchenjäger lieben den Termin - und gesellige Wolfratshauser auch.

Wolfratshausen – Er zählt unter Schnäppchenjägern, Schatzsuchern und Entrümplern inzwischen zu den Pflichtterminen – und ist ein Beispiel für gelebte Nachbarschaft: der Hof- und Gartenflohmarkt in Wolfratshausen. Teilnehmer im gesamten Stadtgebiet öffnen ihre Gärten oder Hofeinfahrten, und bieten an, was sie nicht mehr brauchen können: Elektronik, Kleidung, Spielsachen, CD-Sammlungen, Bücher – in den vergangenen Jahren war die Auswahl riesig. Angesichts von über 100 Haushalten, die sich schon jetzt für die aktuelle Auflage angemeldet haben, darf man damit rechnen, dass wieder viel geboten wird.

Stattfinden soll der Flohmarkt am Samstag, 24. Juni. Anmelden können sich Anbieter noch bis 20. Juni. Auf einer digitalen Stadtkarte möchten die Organisatoren zeigen, wo es in Wolfratshausen etwas zu entdecken gibt. Die bislang 100 angemeldeten Haushalte haben sich zu 70 Verkaufsstellen zusammengeschlossen. „Einige machen daraus ein nachbarschaftliches Event und verkaufen zusammen“, erklärt Ernst Wieser. Für den Verein Bürger für Bürger hat er die Organisation des Flohmarkts übernommen. Er weiß: „Üblicherweise kommt kurz vor Anmeldeschluss noch eine zweite große Welle an Teilnehmern.“ Dass schon Wochen vor dem Verkaufstermin so viele Anmeldungen eingegangen sind, wertet Wieser als sehr gutes Zeichen. „Das ist eine tolle Zahl, und wir hoffen noch auf einen guten Endspurt und einen zweiten Schwung.“

Nicht nur auf einer Stadtkarte sind die Teilnehmer erkennbar: Die Gartenzäune werden mit Luftballons und anderem Schmuck verziert, damit schon von Weitem erkennbar ist, wo Schnäppchenjäger zum Stöbern und Plaudern vorbeikommen können.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht nämlich in jedem Jahr das Zwischenmenschliche und der Kontakt unter Nachbarn und Fremden – und nicht der große Reibach. Den „Spielregeln“ auf der Internetseite ist zu entnehmen: „Die Wolfratshauser Hof- und Gartenflohmärkte sind eine nachbarschaftliche, nicht-gewerbliche Aktion.“ Die Teilnehmer kamen diesem Ziel in den vergangenen Jahren schon sehr nahe: Manche schenkten Getränke aus und nutzten den Flohmarkt zum Kennenlernen der Nachbarschaft.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt es zwei Änderungen: Waren jüngst noch zwei Verkaufstage angesetzt – unterteilt in den nördlichen und den südlichen Abschnitt der Loisachstadt –, findet nun wieder alles an einem Tag statt. „Wir haben mitbekommen, dass viele Besucher auch von außerhalb kommen. Und die kommen nur an einem Tag und nicht das ganze Wochenende“, erklärt Wieser.

Außerdem findet der Flohmarkt dieses Mal von 10 bis 14 Uhr statt, „weil es in den vergangenen Jahren am Nachmittag ziemlich heiß geworden ist“, und die Hitze die Gäste eher an den See als in den Nachbarhof gezogen hat. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Flohmarkt um eine Woche verschoben, also auf Samstag, 1. Juli. Entschieden wird das am Vortag des geplanten Termins.

Anmeldung und weitere Infos zum Hof- und Gartenflohmarkt unter www.hofundgartenflohmarkt.com