Mutter von Regelung des Landratsamts entsetzt: „Umwelttechnisch nicht verantwortbar“

Mittlerweile finden Schuleingangsuntersuchungen im Gesundheitsamt statt. Deswegen müssen Eltern mit ihren Kindern nach Bad Tölz fahren - zum Leidwesen der Familien aus dem Nordlandkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Früher wurden Schuleingangsuntersuchungen vor Ort in den Kindertagesstätten durchgeführt. Mittlerweile müssen Eltern mit ihren Kindern dafür zum Gesundheitsamt nach Bad Tölz fahren. So auch Nina Köglsperger (37) aus Gelting. Sie war mit ihrem fünfjährigen Sohn zur Untersuchung in der Kreisstadt. Das neue Prozedere gefällt der Erzieherin nicht. „Besonders für Bürger aus dem Nordlandkreis ist das ein weiter Weg“, kritisiert die Mutter von vier Kindern.

Die Schuleingangsuntersuchung ist für alle Kinder verpflichtend, die im kommenden Schuljahr schulpflichtig werden. Jedes Jahr werden laut Landratsamt zwischen Oktober und April im Landkreis etwa 1500 Mädchen und Buben untersucht – seit Oktober 2018 in extra für diesen Zweck neu gestalteten Räumen des Gesundheitsamts in Bad Tölz.

Aus Köglspergers Sicht ist es „umwelttechnisch nicht verantwortbar, wenn 400 bis 500 Personen nach Bad Tölz fahren“. Und für Eltern, die kein Auto besitzen, zudem schwer umsetzbar. Ganz zu schweigen vom Zeitaufwand, der erheblich sei. Außerdem kritisiert die Geltingerin, dass so der „sehr sinnvolle“ Austausch der Landratsamtsmitarbeiter mit den Erziehern unterbunden werde.

Weite Anfahrt für Schuleingangsuntersuchung: Pressesprecherin nimmt Stellung

„Teilweise gibt es sicherlich einen Mehraufwand für die Eltern“, räumt Marlis Peischer, Pressesprecherin im Landratsamt, ein. Aber man sehe keine andere Möglichkeit, als die Untersuchungen in der Behörde durchzuführen. Grund sei einerseits die neue Datenschutzverordnung, die einen Austausch zwischen Kindergärten und Gesundheitsamt erschwert, um festzustellen, in welcher Einrichtung sich das Kind befindet. Andererseits soll ein neues Screening die bisherige Schuleingangsuntersuchung ablösen.

Zur Kritik Köglspergers sagt Peischer: „Ein Austausch mit den Kindergärten ist nach wie vor möglich, wenn die Eltern ihr schriftliches Einverständnis geben.“ Das Problem bestehe darin, dass ohne Einverständnis der Eltern die Kindertagesstätten nicht einfach mitteilen dürfen, welche Mädchen und Buben sich in ihrer Einrichtung befinden. Peischer: „Wenn nur ein Erziehungsberechtigter sich weigert, müssten zu jedem Kindergarten die Unterlagen aller Kinder mitgenommen werden, was bei drei sozialmedizinischen Assistenten logistisch schwierig wird.“

„Untersuchung in den Kindergärten schwer möglich“

Köglspergers schlägt vor, dass man für die Schuleingangsuntersuchung eine Außenstelle des Landratsamts im Nordlandkreis einrichtet und zur alten Regelung zurückkehrt. Um dem Datenschatz gerecht zu werden, könnte ein passendes Formular erstellt werden. „Die Überlegung einen Standort im nördlichen Landkreis einzurichten, wurde bereits diskutiert“, sagt dazu Pressesprecherin Peischer. Bei der aktuellen Personalsituation sei das allerdings nicht realisierbar.

Und: „Mit dem ab voraussichtlich nächstem Jahr stattfindendem Gesundheits- und Entwicklungsscreening im Kindergartenalter, das wesentlich umfangreicher ist als die bisherige Schuleingangsuntersuchung, ist eine Untersuchung in den Kindergärten schwer möglich.“ Den Landratsämtern werde ausdrücklich empfohlen, die Untersuchung der Kinder im Gesundheitsamt durchzuführen. Das erspare den sozialmedizinischen Assistenten Fahrzeiten, erlaube bei Bedarf eine ärztliche Untersuchung direkt im Anschluss und ermögliche eine bessere Einteilung der Arbeitszeiten von Assistenten und Arzt.

