Gemeinsam stark: Wolfratshausen und Geretsried schmieden einen Plan

Von: Carl-Christian Eick

46 000 Menschen leben im Mittelzentrum Wolfratshausen-Geretsried. Bis zum Jahr 2050, so die Prognose, werden es voraussichtlich mehr als 50 000 Männer, Frauen und Kinder sein. © Hans Lippert

Die zwei Nachbarstädte Wolfratshausen und Geretsried haben einen Plan: Sie wollen von der Staatsregierung aufgewertet werden.

Wolfratshausen/Geretsried – Schon vor geraumer Zeit machten sich die Nachbarn Hand in Hand auf den Weg: Die Städte Wolfratshausen und Geretsried wollen von einem gemeinsamen Mittel- zu einem Oberzentrum aufsteigen. Die zwei Rathauschefs versprechen sich davon drei große Vorteile: die Zuteilung von zentralen Versorgungseinrichtungen durch den Freistaat, Unterstützung bei Infrastrukturmaßnahmen – vor allem in puncto Verkehr – sowie die Schaffung eines eigenständigen Wirtschaftszentrums vor den Toren der Landeshauptstadt. Anfang Mai wollen die Stadträte beider Kommunen in einer gemeinsamen Sitzung weiter an dem Plan schmieden.

Gemeinsam stark: Wolfratshausen und Geretsried schmieden einen Plan

Der Anlass, das Ziel Oberzentrum wieder in den Fokus zu nehmen, bietet sich durch die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern. Hierzu können die Kommunen Stellungnahmen abgeben – den Anfang machte der Bayerische Städtetag. Der hat in zahlreichen „Kernbotschaften“ unter anderem erklärt, dass bei Raumplanungen die Klimaneutralität der Maßnahmen beachtet werden müsse, dass der Hochwasserschutz hohe Priorität genießen sollte und der Öffentliche Personennahverkehr sowie die digitale Infrastruktur weiter ausgebaut werden müssten.

Ohne Ausnahme unterschrieben die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung alle Positionen und Anregungen des Städtetags mit Blick auf die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms. Einstimmig beschloss das Gremium zudem: „Der Stadtrat bekräftigt das Ziel, sich gemeinsam mit der Stadt Geretsried für eine Hochstufung zum gemeinsamen Oberzentrum einzusetzen.“

„Es kann nicht sein, dass der Schwanz immer mit dem Hund wedelt“, meint Stadtrat Fritz Schnaller (SPD). © Archiv

Kreisklinik, Fachoberschule, Märchenwald und Hallenbad im Mittelzentrum

In der Beschlussvorlage für die Bürgervertreter hatte Sabine Trinkl vom Rathaus-Referat Planen und Umwelt den Status quo erläutert: Das Mittelzentrum Wolfratshausen-Geretsried sei „Handels- und Dienstleistungszentrum und Sitz großer Behörden“. Beide Kommunen seien jeweils wichtige Gewerbe- und Industriestädte „und zentraler Verkehrsknotenpunkt im Süden von München am Kreuzungspunkt von A95 und B11 sowie Endhaltepunkt der S7“. Nicht zu vergessen: Mit der Kreisklinik Wolfratshausen, einer Fachoberschule, sozialpädiatrischen Zentren, einer überregional bedeutsamen Dokumentationsstätte (Badehaus) sowie Freizeiteinrichtungen (Märchenwald) und „überregional bedeutsamen, spezialisierten Sportstätten/Versammlungsstätten für Großveranstaltungen (Leichtathletik und Eissport)“ könne das Mittelzentrum kräftig punkten. Trinkl erinnert daran, dass mit dem interkommunalen Hallenbad in Geretsried „ein modellhaftes, zentrales Infrastrukturprojekt gemeinschaftlich umgesetzt worden ist“.

Wolfratshausen-Geretsried: So viele Menschen werden 2050 im Mittelzentrum leben

Wolfratshausen und Geretsried seien „deutlich verdichtete Zentren“ am südlichen Rand Münchens. Dies spiegele sich „in Einwohner- und Beschäftigtendichte“ wie auch bei Siedlungs- und Verkehrsflächenanteilen wider, die deutlich über dem Landesschnitt in Bayern liegen würden. Derzeit leben im Mittelzentrum rund 46 000 Einwohner, bis zum Jahr 2050 werde die Zahl aufgrund des starken Wachstums in der Region die Marke von 50 000 Bürgerinnen und Bürgern überschreiten. Beide Städte stellen zentrale Versorgungszentren für den nördlichen Landkreis sowie für Teilbereiche des Landkreises München dar, so Trinkl in der Beschlussvorlage.

Den Stadträten ist bewusst, dass das Thema Oberzentrum im Entwurf der Staatsregierung zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms bislang nicht erwähnt wird. Dennoch wollen sich die Gremien beider Städte am 6. Mai an einen Tisch setzen. Erarbeitet werden sollen in der gemeinsamen Sitzung hinter verschlossenen Türen „die inhaltlichen Zielsetzungen und ein Rahmen für eine zeitliche Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit der Bewerbung für das gemeinsame Oberzentrum Wolfratshausen-Geretsried“. Nach der Klausur soll das Anliegen der Staatsregierung vorgetragen werden.

Tizio in Tölz: Das stößt den Stadträten sauer auf

„Ich begrüße das Ziel Oberzentrum“, sagte Dr. Patrick Lechner (FDP). Er mahnte, dass Wolfratshausen „Impulsgeber“ sein müsse – und sich nicht „von Geretsried vor sich hertreiben lassen dürfe“. Fritz Schnaller (SPD) monierte, dass in jüngster Zeit Entscheidungen gefallen seien, von denen stets der Süden des Landkreises profitiert habe. Er nannte als Beispiel das Transfer- und Innovationszentrum im Oberland (Tizio) der Hochschule München, das wie berichtet in Bad Tölz entsteht. Die Bewerber Wolfratshausen, Geretsried und Eurasburg hatten das Nachsehen. „Das kann auf Dauer nicht sein“, sagte der Sozialdemokrat mit Hinweis auf die hohe Bevölkerungszahl, die Verkehrsanbindung und die Wirtschaftskraft des Nordlandkreises. Schnaller: „Es kann nicht sein, dass der Schwanz immer mit dem Hund wedelt.“ Schnaller äußerte die große Hoffnung, dass die Bayerische Staatsregierung „das übernimmt“, sprich dem Wunsch nachkomme, das Mittelzentrum zum Oberzentrum Wolfratshausen-Geretsried aufzuwerten. Er räumte jedoch ein, dass es „noch viele, viele Jahre“ dauern werde, bis dieses Ziel – wenn überhaupt – erreicht sei.

Geretsried folgte dem Beispiel Wolfratshausens

Wichtig sei, dass die Nachbarn an einem Strang ziehen würden, meinte der Sprecher der Bürgervereinigung, Josef Praller. Ein Beleg dafür sei, dass die Geretsrieder Stadträte „einen identischen Beschluss“ fassen werden. Praller: „Das zeigt unsere Übereinstimmung.“

Der Stadtrat in Geretsried folgte dem Wolfratshauser Vorbild am Dienstag. Einstimmig beauftragte das Gremium die Verwaltung, das Ziel für eine Hochstufung zum gemeinsamen Oberzentrum in der Stellungnahme zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms zu bekräftigen. (cce)

