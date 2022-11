Genossen gehen früh in den Wahlkampfmodus

Von: Peter Borchers

Die SPD-Führungsriege und Gäste: (v. li.) Kreischef Klaus Barthel, Landtagskandidat Benedikt Hoechner, Schriftführer Bernhard Lorenz, Co-Landesvorsitzende Ronja Endres, Kreis-Vize Angelika Kassner und Kassier Reiner Berchtold. Auf dem Bild fehlt die zweite Stellvertreterin, Dr. Beatrice Wagner. © Hans Lippert

Eine selbstbewusste SPD gibt sich in ihrer Kreisversammlung kämpferisch. Kreisvorsitzender Klaus Barthel und die Co-Landesvorsitzende Ronja Endres kritisieren die Politik der Staatsregierung - und die CSU.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Kreisversammlungen der SPD waren in der vergangenen Dekade selten stimmungsvolle Zusammenkünfte. In Bayern haben es die Genossen traditionell schwer, im Landkreis, so zitierte der alte und später in der jüngsten Versammlung wiedergewählte Kreisvorsitzende Klaus Barthel die Schlagzeile einer Lokalzeitung nach der desaströsen Kommunalwahl 2020, stand die Partei „kurz vor bedeutungslos“. Mit ihrem Bundeskanzler Olaf Scholz im Rücken aber haben die Genossen auch im Kreis wieder mächtig Oberwasser bekommen. Das wurde in den (Wahlkampf-)Reden von Barthel und Ronja Endres deutlich.

Endres – seit April vergangenen Jahres steht sie gemeinsam mit Florian von Brunn an der Spitze der bayerischen SPD – hatte den Termin gerne in „ihren vollen Kalender gequetscht“. Wie die Penzbergerin ergänzte, auch deshalb, weil sie ihre ersten sieben Lebensjahre in „der einen armutsbetroffenen Gegend“ Wolfratshausens aufwuchs. Die 36-Jährige bedankte sich zunächst bei den 23 anwesenden Delegierten, „dass Ihr heute hier seid. Es ist Donnerstagabend, Ihr liegt nicht auf der Couch, Ihr verbringt Eure Zeit ehrenamtlich mit der Sozialdemokratie, mit der Demokratie im Allgemeinen.“

Sie wisse, so Endres weiter, dass es nicht immer einfach sei, in Oberbayern Mitglied der SPD zu sein, „aber ich möchte Euch erinnern an letztes Jahr: Wir sind nach langer Zeit wieder Kanzlerpartei.“ Nun gehe es in Deutschland voran. Mit einem – „trotz der FDP – großartigen Koalitionsvertrag“ überwinde man „endlich den jahrelangen Stillstand“. Auf den Ukrainekrieg und die damit der vom Regierungschef ausgerufenen Zeitenwende anspielend, zeigte sich Endres „heilfroh, dass Olaf Scholz Kanzler ist, nicht Armin Laschet und – Gott bewahre – nicht Markus Söder“.

Über die Themen Krisenmanagement, 200-Milliarden-Entlastungspaket, Bürgergeld, Mindestlohn, Klimaschutz, Energiewende und die medizinische Versorgung („Die bayerische Staatsregierung hat hier überhaupt keinen Plan“) hangelte sich Endres zur anstehenden Landtagswahl. Auf die freut sie sich „wahnsinnig“. Sie werde mit dem unermüdlichen Spitzenkandidaten von Brunn und jedem einzelnen der rund 50 000 SPD-Mitglieder kämpfen für einen Wechsel: „Wir lassen uns nicht davon beeindrucken, ob wir in den Umfragen 10 oder 18 Prozent haben. Olaf Scholz hat das auch nicht gemacht.“

Klaus Barthel ging in seinem Rechenschaftsbericht kurz auf die vielen Aktivitäten der Kreis-Genossen in den zurückliegenden „zwei schwierigen, anstrengenden, aber für uns unterm Strich erfolgreichen Jahren“ ein. Dann wechselte der Kreisvorsitzende ebenfalls in den Wahlkampfmodus, stichelte gegen die „Masken-CSU“ und „Privatflieger“ Friedrich Merz und deren „Verlogenheit und Demagogie“ in der Debatte ums Bürgergeld. Barthel unterstrich die Verdienste seiner Kreis-SPD, „dass das Kreiskrankenhaus in Wolfratshausen erst einmal nicht zur Disposition steht“ – auch wenn noch keine Entwarnung gegeben werden könne.

Thomas Holz, Bürgermeister in Barthels Heimatgemeinde Kochel und CSU-Landtagskandidat, bekam ebenfalls sein Fett weg: Kaum sei Holz als Kandidat nominiert, „tut er so, als wäre er schon gewählt“, spreche von einer Ehre, die Belange von 175 000 Bürgern sowie 27 Gemeinden auf höherer Ebene zu vertreten. Der SPD-Kreischef: „Die Landtagswahl ist noch nicht gelaufen, auch nicht für Herrn Holz. Wir haben glaubwürdige Alternativen“ – in Person von SPD-Kandidat Benedikt Hoechner.

Die Führung der Kreis-SPD Geschäftsführender Vorstand – Kreisvorsitzender: Klaus Barthel (Kochel); Stellvertreterinnen: Angelika Kassner (Egling), Dr. Beatrice Wagner (Icking); Kasse: Reiner Berchtold (Wolfratshausen); Schriftführer: Bernhard Lorenz (Geretsried, neu statt Wolfgang Werner);

Vertreter der Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften (weitere Vorstandsmitglieder): Martin Bruckner (Geretsried), Angelica Dullinger (Kochel), Holger Hohmann (Wolfratshausen), Manfred Mainka (Dietramszell), Dr. Ansgar Pernice (Benediktbeuern), Kordt Schlieper (Benediktbeuern), Hans-Peter Gärtner, Gabriele Skiba (beide Wolfratshausen), Maximilian Häsch (Dietramszell);

Revisoren: Marianne Kohler (Geretsried), Günter Tochtermann ( Kochel);

Der gesamte Vorstand wurde wie vorgeschlagen und ohne weitere Kandidaturen einstimmig bzw. einmütig (maximal ein bis zwei Enthaltungen) gewählt.

Delegierte beim Bezirksparteitag Oberbayern: Angelica Dullinger Bernhard Lorenz;

Delegierte zum Landesparteitag: Ingrid Schnaller, Manfred Menke (beide Wolfratshausen).