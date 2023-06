„Genug gegrantelt! Es ist Bewegung in Stillstandshausen“ - ein Kommentar

Von: Dominik Stallein

Teilen

„Genug gegrantelt“, findet unser Autor Dominik Stallein. © Hans Lippert/Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein neuer Stadtstrand, Straßenmusik, Museum, Festival: In Wolfratshausen tut sich momentan richtig viel. Und trotzdem gibt es Nörgler.

Na Super. Jetzt werden in Wolfratshausen schon vier Holzbänke mit großem Trara eingeweiht. Geht ja sonst eh nichts vorwärts. Wie immer. So oder so ähnlich könnte der durchschnittliche Wolfratshauser Grantler die Stadtstrand-Eröffnung kommentieren.

Dabei würde der Grantelhauser etwas Wichtiges übersehen: In (Verzeihung) „Stillstandshausen“ ist inzwischen richtig Bewegung. Jeden Samstag machen Straßenmusiker die Altstadt zur Freiluftbühne – begleitet von einem Tross an Passanten, die sich über die Künstler freuen. Auf den Weidacher Festtagen feierten zwei Wochen lang hunderte junge Erwachsene. Das Flussfestival bietet im Juli Veranstaltungen für alle Altersklassen und Geschmäcker. Beim B.Untermarkt im Juli zeigt sich die Stadt in ihrer Vielfalt. Feingeister besuchen die Ausstellungen im Kunstturm. Sogar baulich tut sich was: Der Neubau an der Stelle des ehemaligen Isar-Kaufhauses ist ein Herzstück. Schon Tausende haben das neue Museum besucht und nun lockt noch ein Open-Air-Treff am Bach.

„Genug gegrantelt! Es ist Bewegung in Stillstandshausen“ - ein Kommentar

Warum erwacht dieses Städtchen plötzlich aus seinem ewigen Nickerchen? Weil kreative Leute gehört und Ideen unterstützt werden. Weil viele verstanden haben, dass man mit kleinem Aufwand etwas Schönes schaffen kann. Und weil große Maßnahmen – Ex-Isar-Kaufhaus, Museum, Flussfestival – trotzdem angeschoben wurden.

Lesen Sie auch: Ein neuer Treffpunkt - Stadtstrand an der Loisach eingeweiht

Wie immer gibt’s aber ein Fragezeichen: Verlassen die Grantelhauser das heimische Sofa und geben den Angeboten eine Chance? Dann würden die Ideen ein Erfolg und neue Initiativen motiviert. Wenn nicht? Dann hätten’s die Grantler wieder geschafft. Dann sind es wirklich nur vier Holzbänke, die da an der Loisach herumstehen.