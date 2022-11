„Gerade noch wirtschaftlich“: Wolfratshauser Unverpackt-Laden hofft auf mehr Laufkundschaft

Von: Jannis Gogolin

Ein Paar mit Vision: Martina und Bernd Steuer vor ihrem Wolfratshauser Unverpacktladen „ohnverpackt“. © Hans Lippert

„Die Kauflaune hält sich in Grenzen“ sagt der Betreiber des Wolfratshauser Unverpackt-Ladens „ohnverpackt“, Bernd Steuer und erhofft sich mehr Laufkundschaft.

Wolfratshausen – Wiegen, befüllen, bezahlen – ein Einkauf im Unverpackt-Laden „ohnverpackt“ am Obermarkt ist für Neukunden ungewöhnlich, aber nur auf den ersten Blick. Das Konzept – eigene Behälter für Nudeln, Müsli, Nüsse, Milch, Waschmittel oder Seife mitzubringen, um Verpackungsmüll zu vermeiden – ist denkbar einfach.

„Gerade noch wirtschaftlich“: Wenig Kunden im Wolfratshauser Unverpackt-Laden

Weniger einfach fällt es dem Inhaber-Paar Martina und Bernd Steuer, den Laden am Laufen zu halten. Es fehlt die Laufkundschaft. Bernhard Steuer: „Die Stammkunden kaufen wie gehabt bei uns ein. Nur der große Rest ist deutlich verhaltener, wenn er überhaupt zu uns reinkommt.“

Kundenrückgang wenig verwunderlich - „Warum soll das bei uns anders sein“

Den Kundenrückgang erklärt sich der Co-Inhaber mit den unabsehbar steigenden Preis für Energie, „die unsere Kunden stark verunsichern. Man weiß ja nicht, welche Kosten sonst noch auf einen zukommen. Da hält sich die Kauflaune verständlicherweise in Grenzen.“ Den bestehenden Kundenkreis könne er beruhigen. „Wir sind noch im Rahmen der Wirtschaftlichkeit – Angst zu haben braucht keiner.“ Allerdings müsse sich mittel- bis langfristig etwas ändern. „Wir wollen ja von dem Geschäft gut leben können. Das ist aktuell nicht der Fall.“ Eine schnelle Lösung sieht Steuer nicht. „In der ganzen Stadt ist recht wenig los, warum soll das bei uns anders sein.“

Workshops zu alternativem Konsum soll neue Kundschaft bringen

Um neue Kunden zu gewinnen und alte zu halten, bieten Martina und Bernd Steuer Vorträge und Workshops über alternativen Konsum an – so im November einen Kurs zur Fermentation von Gemüse. „Der ist aber schon komplett ausgebucht“, freut sich Steuer. Weitere sollen folgen. Neben den Veranstaltungen will das Duo mit tollen und neuen Produkten die Menschen in den Laden locken. „Wir haben gerade neuen Tofu aus Chemnitz reinbekommen. So einen guten hatten wir noch nie.“

Öffnungszeiten „ohnverpackt“:

Montag geschlossen

Dienstag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Samstag 10 bis 14 Uhr

