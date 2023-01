Faschingsgesellschaft Narreninsel zwingt Bürgermeister in die Knie

Von: Peter Herrmann

Teilen

Zeigten beeindruckende Choreografien: Die jungen Narreninsel-Tänzer von der Garde der „Speedys“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Faschingsgesellschaft Narreninsel inthronisiert ihre Prinzenpaare beim Krönungsball im Ratsstubensaal. Sie heißen Angelo I., Sarah I., Max I. und Lisa III.

Geretsried/Wolfratshausen – Es ist ein Ritual, das nicht nur Lisa Gösse, Maximilian Schweiger, Sarah Stier und Angelo Pedatella lange herbeigesehnt hatten. Am Samstagabend empfing das Quartett der Faschingsgesellschaft Narreinsel im Ratsstubensaal die Krönungsinsignien und regiert nun bis zum Kehraus am 21. Februar in Geretsried und Wolfratshausen. Die beiden Bürgermeister gingen vor den beiden Faschingsprinzenpaaren in die Knie.

Geretsried/Merkur: Faschingsgesellschaft Narreninsel inthronisiert Prinzenpaare beim Krönungsball

„Wenn die Welt närrisch wird, wird sie vielleicht vernünftiger“, hofft Michael Müller. Der Geretsrieder Bürgermeister übergab bereitwillig die Schlüssel fürs Rathaus. Sein Wolfratshauser Amtskollege Klaus Heilinglechner hatte dies wie berichtet bereits bei der Proklamation der Tollitäten am 11. November getan – und ließ sich am Samstag von Günther Eibl vertreten. „Es macht immer Spaß, bei Euch zu sein“, zeigte sich der Wolfratshauser Vize-Bürgermeister begeistert.

Erst tanzte klein, dann groß: Die Prinzenpaare Sarah I. und Angelo I. und Max I. und Lisa III. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim Krönungsball lief zunächst nicht alles rund. Der Einlass an der Saaltür der Ratsstuben gestaltete sich zäh, sodass sich viele Narren in eine lange Warteschlange einreihen mussten. Danach streikte vorübergehend die Soundanlage, die auch während des Abends mitunter knarzende Töne von sich gab. Die vier Garden – „Island Dancers“, „Speedys“ „Dancing Fires“ und „Crazy Housewives“ – ließen sich davon nicht beirren und zeigten beeindruckende Choreografien. Zwischendurch tanzten die abdankenden Prinzenpaare Julie I. und Max IV. sowie Lisa II. und Dominik I. einen Walzer.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Krönungsball für Prinzenpaare Angelo I., Sarah I., Max I. und Lisa III. in den Geretsrieder Ratsstuben

Erst tanzte klein, dann groß: Die Prinzenpaare Sarah I. und Angelo I. und Max I. und Lisa III. © li.

Da wollten sich auch Bürgermeister Müller und seine Ehefrau Daniela nicht lange bitten lassen. Das Paar übernahm schon vor einem Jahr auf Wunsch der Narreninsel den Ehrentitel „Botschafter der Freude“ und machte dieser angenehmen Verpflichtung alle Ehre. Dafür gab’s kräftigen Applaus von den befreundeten Garden aus Unterhaching sowie Starnberg, die mit ihren Delegationen den beiden neuen Prinzenpaaren huldigten.

In ihren Antrittsreden hielten sich Angelo I., Sarah I., Max I. und Lisa III. sehr kurz. Ihr Dank galt den Kostümschneiderinnen und Tanzlehrerinnen sowie Dominik Halamek. Der bekannte Wolfratshauser Balletttrainer gab der großen Garde wertvolle Tipps für ihre künftigen Auftritte.

Am Ende der Veranstaltung verteilte der Präsident des Landesverbands Oberbayern im Bund Deutscher Karneval (BDK), Peter Steinberger, noch zahlreiche Orden an den Narreninsel-Vorsitzenden Franz Hübler und weitere fleißige Helfer der Wolfratshauser Faschingsgesellschaft. Die beiden Ehrenpräsidenten Franz Gehring und Richard Glas durften ebenfalls noch einmal auf die Bühne, um den Prinzenpaaren eine tolle Faschingssaison zu wünschen. So nahm der Krönungsball nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten am späten Abend doch noch so richtig Fahrt auf. PETER HERRMANN

Info

Die nächsten Gelegenheiten zum Feiern bieten den Faschingsfans der Insulaner-Ball (17. Februar), der Kinderfaschingsball (19. Februar) sowie der Kehraus (21. Februar) in den Geretsrieder Ratsstuben.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)