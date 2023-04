Naturschutz vereint: Es gibt noch viele Ideen - aber zu wenige Helfer

Von: Dominik Stallein

Teilen

Natur braucht Pflege: Der Bund Naturschutz kümmert sich in Wolfratshausen um verschiedene Grünflächen. © Archiv

Der Bund Naturschutz hat schon viel geschafft in Wolfratshausen und Geretsried. Künftig wollen die Ehrenamtlichen gemeinsame Sache machen.

Wolfratshausen/Geretsried – Naturschutz ist ein vielfältiges Thema. Die Aufgaben für Umweltschützer sind es dementsprechend auch. Ein Problem haben die Aktiven des Bund Naturschutz (BN) deshalb: Für viele Ideen und Projekte fehlt es dem Verband an Mitgliedern. In Wolfratshausen sind etwa zwei Hand voll Ehrenamtliche aktiv – in Geretsried gibt es seit einigen Jahren gar keine eigenständige Ortsgruppe mehr. „2005 haben wir aufgegeben, weil sich einfach zu wenig Leute engagiert haben“, erinnert sich Josefine Hopfes, die den Geretsrieder Verband zuletzt führte. Die Aktiven wollen dem Verein wieder frischen Wind einhauchen. Auf einer Info-Veranstaltung in Geretsried skizzierten sie Projekte, die künftig möglich wären.

Geretsried und Wolfratshausen: Naturschutz vereint. Es gibt noch viele Ideen - aber zu wenige Helfer

Dass der Bund Naturschutz in der Region ein wichtiger Akteur für die Umwelt ist, machte der Wolfratshauser Vize-Vorsitzende Frank Burger deutlich. In den fast vier Jahrzehnten, in denen die Mitglieder in Geretsried und Wolfratshausen aktiv sind, hätten sie viel erreicht. In der Loisachstadt beispielsweise Blühwiesen und Gartenprojekte, in Geretsried unter anderem eine Baumschutzverordnung. „Was wir getan haben, ist vielseitig und spannend“, sagte Burger. Allerdings würden für viele Projekte inzwischen die Ehrenamtlichen fehlen. Die Wolfratshauser BN-Vorsitzende Dr. Sigrid Bender erklärte: „Wir sind eine relativ überschaubare Gruppe.“

Insektenfreundlich, Artenschutz, Amphibienrettung: Bund Naturschutz hat viele Projekte

Dafür liest sich die Liste der aktuellen Projekte aber sehr umfangreich: Auf einer Grünfläche im Ortsteil Farchet zeigen BN-Mitglieder, wie man einen Garten naturnah und insektenfreundlich gestalten kann – zum Beispiel mit einem Sandarium oder Totholz. Um Fledermäuse zu schützen, gibt es Kästen in Wäldern, Infoveranstaltungen und – in Person von Bender selbst – eine Ansprechpartnerin im Landkreis. Die jährliche Amphibienwanderung stellt den Bund vor Herausforderungen: Im ganzen Landkreis sind rund 170 ehrenamtliche Helfer an den Auffangzäunen im Einsatz. Baumpflanzungen mit Schülern, Kindergärten und Vereinen gehören ebenso zum Betätigungsfeld des Vereins wie schriftliche Stellungnahmen zu großen Bauprojekten.

Geretsried und Wolfratshausen halten zusammen: Zwei Städte, ein Ziel

All diese Engagements könnten noch breiter angelegt werden, wie Bender erklärte – zum Beispiel durch eine regionale Datenbank der Flora, ein Fledermaus-Monitoring oder noch mehr „echten“ Grünflächen – allerdings bräuchte der Verband dafür noch mehr helfende Hände. „Wir suchen Menschen, die kreativ sind, oder anpacken wollen, oder organisieren können – oder alles davon mitbringen.“ Die Hauptsache sei, dass die Leute „sich begeistern können für den Naturschutz“.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Naturschutz vor Ort: BN sucht Helfer für viele Projekte

Dabei sei nicht entscheidend wie viel Zeit und Energie künftige Helfer in die Vereinsarbeit stecken können. „Auch wenn jemand nur ein bisschen Zeit übrig hat, die er in Projekte stecken möchte, die er spannend findet, wäre das eine große Hilfe.“ Die beiden Städte machen dafür gemeinsame Sache: Die Umweltfreunde wollen künftig unter einem gemeinsamen Ortsverband firmieren. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln“, nannte es Frank Burger. Schließlich könne man auch voneinander lernen. So hat Geretsried eine Baumschutzverordnung, der BN in Wolfratshausen kämpft dafür seit Jahren erfolglos.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Manchmal verlieren wir, und manchmal brauchen wir einen langen Atem“, fasste Bender zusammen. „Aber manchmal haben wir auch gewonnen – und das motiviert uns immer wieder.“ Meist war der BN bei seinen Kämpfen in der Unterzahl – das wollen die Ehrenamtlichen jetzt ändern.