Zahnärzte behandeln auch in Corona-Krise

Zahnärzte behandeln ihre Patienten auch in Corona-Zeiten - allerdings mit Einschränkungen. Der Schutz der Patienten steht im Vordergrund.

Geretsried/Wolfratshausen – Die Corona-Pandemie zwingt die allermeisten von uns dazu, zu Hause zu bleiben. Karies, eine vereiterte Wurzel oder die herausgefallene Füllung schert das allerdings wenig. Wenn’s wehtut – und Zahnschmerzen gehören mit zu den übelsten – ist medizinische Hilfe nötig. Nur: Wo bekommt man die in diesen hochansteckenden Zeiten?

Handynummer für dringende Fälle

Anruf in der Geretsrieder Praxis von Dr. Isabelle Linker. Es schaltet sich der Anrufbeantworter ein. Darauf erfährt der Patient, dass das Coronavirus hauptsächlich im Mund-/Rachenraum sitzt. Um die weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, sieht sich Linker „gezwungen, den üblichen Praxis-Alltag einzustellen“. Sämtliche vereinbarte Termine seien bis zum Ende der Ausgangsbeschränkung abgesagt. Allerdings, das betont die Zahnmedizinerin, möchte sie „Patienten mit Schmerzen nicht alleine lassen“ und hinterlässt für dringende Fälle ihre Handynummer, unter der sie zu den üblichen Sprechzeiten erreichbar ist. Für Schmerzpatienten werde eine separate Behandlungszeit bereitgehalten. Zum Schluss der Ansage bittet Linker um Verständnis „für diese drastischen Maßnahmen“.

Eine der Praxen, die weiterhin ohne zeitliche Einschränkung geöffnet hat, ist die in Wolfratshausen von Dr. Tilman Frank und seiner Frau Letitia, ebenfalls Zahnmedizinerin. Er verweist auf die Information der Bundeszahnärztekammer und des Robert-Koch-Instituts: „Offizieller Stand ist, dass – wenn wir Zahnärzte uns richtlinienkonform schützen – bei einem Patienten ohne Symptome aller Voraussicht nach kein erhöhtes Infektionsrisiko fürs Personal besteht.“ In seiner Praxis würden dem Patienten vor einer Behandlung die Standardfragen – ist er Rückkehrer aus einem Risikogebiet, zeigt er Symptome oder existiert gar ein positiver Test – gestellt. Nur wenn er eine dieser Fragen mit einem Ja beantworte, würde er nicht behandelt.

Verschärfte Hygieneregeln

Um ihre Patienten kümmern sich Frank und seine Frau selbstverständlich unter Einhaltung nochmals verschärfter Hygieneregeln. „Wir haben das Wartezimmer von den Sitzabständen sehr großzügig ausgelegt“, überall stehe Desinfektionsmittel bereit und „jeder, der hereinkommt, wäscht sich sofort die Hände“. Sollte ein erkälteter Patient vor der Tür stehen, „wird er sofort in einen anderen Wartebereich geleitet und bekommt zusätzlich einen Mundschutz“. Masken seien ausreichend vorhanden, sagt Frank. „Wir haben Anfang des Jahres routinemäßig viel bestellt. Die Schutzausrüstung für die normale Behandlung dürfte „für die nächsten Wochen oder gar Monate“ reichen.

Behandlungen, die aufschiebbar sind, verlege man nach Rücksprache mit dem Patienten erst einmal auf die Zeit nach Ostern. „Ältere Patienten rufen wir aktiv an und raten ebenfalls zur Verschiebung, damit sie sich keinem Risiko aussetzen, indem sie aus dem Haus gehen.“ Aus diesem Grund gehe es in der Praxis derzeit ruhiger zu als gewöhnlich. Frank: „Natürlich merken wir, dass die Leute verunsichert sind.“ Er persönlich sieht sich aber, „wenn ich einen Heilberuf ausübe, in der Verantwortung, für die Bevölkerung weiterhin da zu sein“.

Zahnreinigungen werden verschoben

Seine „soziale Verantwortung“ steht auch für András Cârsteanu-Dombin über allem. Aus diesem Grund denkt der Geretsrieder Zahnarzt nicht daran, seine Anfang des Jahres von Dr. Stefan Basch übernommene Praxis am Prießnitzweg zu schließen. Nicht notwendige Behandlungen und Zahnreinigungen verschiebe er jedoch nach hinten, deshalb können sich die Öffnungszeiten gegebenenfalls etwas reduzieren. Auch würden einige Patienten von sich aus ihre Termine auf später verlegen. „Deshalb geht es momentan bei uns etwas ruhiger zu. Gezielt werden wir unsere Öffnungszeiten aber nicht ändern.“ Notfälle würden nach Abfrage der derzeit üblichen Standardfragen selbstverständlich behandelt. Älteren oder in der Mobilität eingeschränkten Patienten bietet Cârsteanu-Dombi sogar Hausbesuche an.

Natürlich gelten am Prießnitzweg die verschärften Hygienevorschriften. Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung hatte Cârsteanu-Dombi schon vor dem Ausbruch der Pandemie ausreichend geordert. Das Lager ist voll. Im Wartezimmer ist ein Sitzabstand von mindestens eineinhalb Meter gegeben. Allerdings säßen dort nicht sehr viele Patienten, „weil wir immer versuchen, sie termingerecht in die Praxis zu bestellen.“

Fünf Behandlungsräume stehen Cârsteanu-Dombi in seiner Praxis zur Verfügung. Das jeweilige Zimmer werde nach einer Behandlung „mindestens eine Stunde lang gelüftet und zusätzlich desinfiziert“, damit sich das Aerosol – winzigste in der Luft schwebende Wassertröpfchen, wie sie beim Spülen und Trocknen der Mundhöhle entstehen – verflüchtigt. „Wir tun unser Möglichstes, um den Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten“, sagt der Zahnarzt.

