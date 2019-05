Hochwasser: So ist die Lage in der Region Geretsried/Wolfratshausen

Seit Montagmorgen regnet es ohne Unterbrechung. Die Feuerwehren in der Region Geretsried/Wolfratshausen behalten die Wasserpegel im Auge. An manchen Stellen im Nordlandkreis könnte es kritisch werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen - „Wir behalten die Lage im Blick und sind vorbereitet“, fasst Stefan Kießkalt, Sprecher der Landkreisfeuerwehren die Situation in der Region Geretsried/Wolfratshausen zusammen.

Der starke Regen lässt die Gewässer steigen. Laut Kießkalt ist die Isar gut händelbar, Probleme bereite allerdings die Loisach. „Es ist mit steigendem Grundwasser zu rechnen“, sagt der Feuererwehr-Sprecher. Zudem sei zu erwarten, dass der Pegel der Loisach noch ein bis zwei Tage so hoch bleibe, da der Abfluss über den Kochelsee gedämpft sei.

Eine Warnung liegt für den Bereich Eurasburg/Beuerberg vor. Hier könnte die Loisach Meldestufe drei bis vier erreichen, berichtet Kießkalt. „Die Feuerwehr ist unterwegs.“ Erkundungsfahrten würden auch im Gemeindebereich Egling unternommen werden. Und in Dietramszell ist die Feuerwehr vor Ort, da einige Keller vollgelaufen sind. Zwischen Bairawies und Einöd steht zudem die Staatsstraße 2072 unter Wasser.

In Wolfratshausen ist das Kastenmühlwehr gesperrt. In Beuerberg ist der Weg Richtung Bruggen gesperrt. In Bad Tölz ist die Königsdorfer Straße gesperrt. In der Stadt hat sich die Lage am Montag zugespitzt.

Sandsäcke werden vorbereitet. Sie werden in der Sandsackfüllanlage in Tölz befüllt und an die Feuerwehren im Landkreis verteilt. Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz.

sw