Die Tradition lebt wieder auf: Wieder Prozessionen an Fronleichnam

Von: Susanne Weiß

Gelebtes Brauchtum: Mit vielen Vereinen ziehen die Katholiken an Fronleichnam durch Wolfratshausen. © SH/Archiv

Nach zwei Jahren Corona-Pause hoffen die katholischen Pfarrgemeinden auf Sonnenschein an Fronleichnam. Es soll wieder Prozessionen geben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Während der Corona-Pandemie musste auch die katholische Kirche Abstriche machen. Zwei Jahre lang waren keine Prozessionen zu Fronleichnam möglich. Ausgefallen ist das Hochfest deswegen nicht, betont der Wolfratshauser Dekan Gerhard Beham. „Wir haben in den Kirchen gefeiert und die Gebete gebetet, die wir sonst an den Altären gebetet hätten“, erklärt er. Dennoch freuen sich die Katholiken allerorts, sich wieder außerhalb des Kirchenraums zeigen zu können.

„Man merkt auch gerade in diesem Jahr, dass die Freude groß ist, Fronleichnam wieder mit allen Elementen ohne Abstriche feiern zu können“, sagt Dekan Thomas Neuberger aus Dietramszell. Die Tradition sei an Fronleichnam besonders wichtig. Gleichzeitig gebe es im Pfarrverband in einigen Pfarreien Neuerungen bei den Prozessionen. „Die Bläser spielen Lieder, die alle mitsingen können, die Texte an den Altären wurden thematisch neu gemacht“, erklärt Neuberger. Bei aller Tradition sei so auch viel „Heute“ in diesem Fest angekommen.

Geretsried-Wolfratshausen: Katholische Kirchen hoffen auf Prozessionen an Fronleichnam

Aktualisiert wie immer hat auch die Stadtkirche Wolfratshausen ihre Fürbitten. Ansonsten seien der Prozessionsweg und die Altäre aber wie gewohnt. „Ich hoffe, es beteiligen sich viele Vereine“, sagt Beham mit Blick auf die Ferienzeit. Für ihn sei das Wichtigste, die Stadt und die Menschen ins Gebet zu nehmen. Die Monstranz demonstriere, dass Jesu Christi in der Gegenwart bleibe. „Wir zeigen, dass er unser Lebensbegleiter in allen Höhen und Tiefen ist, dass er immer für uns da ist.“

Für Pfarrer Andreas Vogelmeier wird der Umgang in Geretsried eine komplett neue Erfahrung. Da er die Leitung der Stadtkirche erst vergangenes Jahr übernommen hat, wird es am Donnerstag seine erste Fronleichnamsprozession in der größten Stadt im Landkreis sein. Und als Spätberufener sei es zudem das erste Mal überhaupt, dass er eine Prozession als Pfarrer leitet. Vogelmeier ist „gespannt, wie es wird“. Den Weg von der Kirche Maria Hilf zum Haus Elisabeth, zur Petruskirche und zum Altenheim St. Hedwig und zurück, hat er im Kopf. Zu Fuß gelaufen sei er ihn noch nicht. In jedem Fall finde er die Idee schön, die Senioren- und Pflegeheime aufzusuchen, die die Gemeinde auch sonst betreue. „Wir gehen zu den Menschen, die nicht zu uns kommen können“, erklärt der Pfarrer. Darüber hinaus besuchen die Katholiken die evangelische Petruskirche „als Ausdruck unserer ökumenischen Zusammenarbeit“.

„Es ist ja eine Art Demonstration von uns Katholiken“

Vogelmeier ist ebenfalls gespannt, wie die Menschen auf die Prozession reagieren. „Es ist ja eine Art Demonstration von uns Katholiken“, erklärt er. Statt Plakaten und Protestrufen gebe es Gebet, Gesang und Musik. Früher hätte die ganze Stadt gefeiert, und die Häuser seien mit Blumen und Tüchern geschmückt worden. Auch wenn sich heute nicht mehr alle beteiligen, sei die Atmosphäre besonders, findet Vogelmeier. Mit der Gemeinde herauszugehen, an den Altären kleine Gottesdienste zu feiern: „Das ist einzigartig. Das hat man selten.“ Und für ihn als neuen Pfarrer ist es die Gelegenheit, seine Gemeinde noch besser kennenzulernen.

Prozessionen zu Fronleichnam • Wolfratshausen: 9 Uhr Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Andreas mit anschließender Prozession über Untermarkt und Andreasbrücke zur Bahnhofstraße, dann Floßkanal und Sauerlacher Straße, über die Johannisbrücke zum Obermarkt und zurück zur Pfarrkirche. Bei Regen gibt es eine kleine Prozession in der Kirche.

• Waldram: 9 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef der Arbeiter. Die Prozession führt von der Kirche über die Steinstraße/Bettingerstraße zum Prälat-Meier-Platz weiter zum Korbinianplatz, von hier über Rupert- und Korbinianstraße und Korbinian-/Ketteler-/Mattias-Kern- und Dekan-Weiß-Straße zurück zur Kirche. Der Pfarrgemeinderat lädt nach der Prozession zum Frühschoppen im Pfarrheim ein.

• Geretsried: Pfarrgottesdienst um 9.30 Uhr in Maria Hilf mit Fronleichnamsprozession zu Haus Elisabeth, Petruskirche, St. Hedwig und zurück, anschließend Pfarrfest.

• Aufkirchen: 9 Uhr Festgottesdienst mit Prozession und Pfarrfest im Anschluss.

• Höhenrain: 9 Uhr Festgottesdienst mit Prozession im Anschluss.

• Ascholding: 9 Uhr Festgottesdienst in St. Leonhard mit Prozession.

• Dietramszell: 9 Uhr Festgottesdienst mit Prozession.

• Deining: 9 Uhr Heilige Messe mit Weihe der neuen Herz-Jesu-Fahne, im Anschluss Fronleichnamsprozession. Der erste Altar ist bei Familie Hofberger aufgebaut, der zweite bei Familie Storz, der dritte bei Familie Spindler und der vierte bei Familie Huber. Der Weg führt von der Kirche über Hornsteiner Straße, Laberstraße, Birkenweg, Feldweg und Hornsteiner Straße zurück zur Kirche. Nach der Feier trifft man sich zum gemeinsamen Frühschoppen am Pfarrheim. Bei Regen findet die Prozession nicht statt.

• Königsdorf: 8.30 Uhr Festgottesdienst mit Chor und Musikkapelle, anschließend große Prozession.

• Degerndorf: bei Regen 8.30 Uhr festlicher Gottesdienst in St. Michael; bei schönem Wetter um 9 Uhr Feldgottesdienst im Struzlergarten, anschließend Fronleichnamsprozession.

