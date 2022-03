Gerettet aus der Ukraine: Wolfratshauser holen Familie von Grenze ab - Tränen der Erleichterung

Von: Dominik Stallein

Die Strapazen sind ihnen anzusehen: Natasha (li.) und Ralf Musto holten ihre Tochter Nastiya und Enkelin Marina aus der Ukraine. Unsere Zeitung hat die Familie in Wolfratshausen besucht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Aus der Ukraine flohen die Tochter und Enkelin eines Wolfratshauser Paares. Das Paar fuhr sofort zur Grenze - und berichtet jetzt von der dramatischen Rettung.

Wolfratshausen – Für Angst um sich selbst war kein Platz, als Ralf und Natasha Musto in ihren SUV stiegen. Ihr Ziel: die Grenze zwischen der Ukraine und Moldawien. Dort wollten sie ihre Tochter Nastiya und die achtjährige Enkelin Marina abholen. Sie flohen vor dem Krieg aus ihrer ukrainischen Heimat Odessa, einer Millionenstadt im Süden, direkt am Schwarzen Meer gelegen. Jetzt sind die beiden in Sicherheit. Die Strapazen der Flucht, die Angst um ihre Landsleute und die Ungewissheit, wie sich die Situation entwickelt, lassen die junge Ukrainerin aber nicht zur Ruhe kommen.

Gerettet aus der Ukraine: Wolfratshauser holen Familien von Grenze ab - Tränen der Erleichterung

Ralf Musto kann sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal so lange am Stück wach gewesen ist. Die rund 2000 Kilometer von Wolfratshausen bis an die moldawische Grenze fuhr er durch, „vielleicht haben wir mal 20 Minuten Pause gemacht“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. An Schlaf war nicht zu denken. „Ich habe die Augen zugemacht, aber ich konnte mich nicht beruhigen, ich hatte Angst, ob sie es über die Grenze schaffen würde“, erinnert sich seine Ehefrau Natasha. Über SMS-Kontakt vergewisserte sie sich ständig, dass es ihrer Tochter und ihrer Enkelin gut geht. Die zwei harrten währenddessen im Keller ihres Hauses aus und versuchten mithilfe von sozialen Medien, einen sicheren Weg hinaus aus ihrem Heimatland zu finden. Die Ungewissheit zwischen zwei SMS-Nachrichten nagte an den Nerven.

Ukraine-Konflikt: Junge Mutter flieht mit ihrem Kind - und lebt jetzt in Wolfratshausen

„Ich war nie gläubig“, sagt die 48-jährige Natasha. Auf der Fahrt ins Grenzgebiet zwischen Moldawien und der Ukraine habe sie dennoch fast durchgehend gebetet – dafür, dass ihre Tochter einen Weg findet, dass ihr und ihrem Kind nichts passiert. Nastiya hatte Glück: „Ein Mann aus der Nachbarschaft hat mir spontan geholfen und mich an die Grenze gebracht“, berichtet die Ukrainerin. Tausende Flüchtlinge kamen dort an, wurden in eilig aufgebauten Camps untergebracht. Das Ehepaar Musto packte mit an. „Wir konnten nicht einfach dasitzen und warten. Wir mussten etwas tun“, sagt der 51-Jährige. Die Bilder, die sie sahen, haben sich eingebrannt. „Wir müssen das noch verarbeiten.“

Ukrainisch-Moldawische Grenze: Wolfratshauser Paar bringt Flüchtlinge nach Deutschland

Ralf Musto und seine Frau haben viel geweint auf ihrer Odysee in den Osten – anfangs aus Sorge, am Ende aus Erleichterung. Noch jetzt wird Natasha Mustos Stimme zittrig, wenn sie erzählt, wie die moldawische Polizei ihnen den Weg erklärte, als sie den Beamten das Foto ihrer Tochter zeigte. Oder wenn sie sich daran erinnert, welches Glücksgefühl es war, die beiden endlich in die Arme schließen zu können. Eine Nacht verbrachten die vier in Moldawien. Völlig entkräftet, aber vereint und in Sicherheit. „Das war das Einzige, was in dem Moment wichtig war“, sagt Natasha Musto.

Für Ukraine-Flüchtlinge herrscht große Hilfsbereitschaft - Spenden und Wohnung aufgetrieben

In Moldawien traf die Familie finnische Journalisten. Die hatten eine junge Frau begleitet, Zanna, die zusammen mit ihren zwei Kindern geflohen war. „Zanna wollte nach Deutschland, hat sie uns gesagt.“ Das Ehepaar Musto überlegte nicht lange: Zanna folgte ihnen in ihrem Auto nach Wolfratshausen, wo ihr das Ehepaar über Bekannte eine Wohnung besorgen konnte. „Die Hilfsbereitschaft hier ist wahnsinnig“, sagt Ralf Musto. Und die Herzlichkeit auch: Als die Familie in der Loisachstadt ankam, stand ein riesiger Teddy-Bär vor der Haustür – um den Hals ein Schild: „Schön, dass ihr da seid.“

Aus der Ukraine nach Wolfratshausen: Junge Mutter muss viel zurücklassen

Für die Kriegsflüchtlinge konnte das Ehepaar Kleiderspenden auftreiben. Ihre Tochter Nastiya hat in Odessa kaum etwas einpacken können. Zwei Koffer liegen im Wohnzimmer der Eltern. „Darin sind unsere Papiere, ein bisschen Kleidung, ein paar Spielsachen für Marina“ – sonst nichts. Ein ganzes Leben passt nicht in zwei Koffer. Mutter und Tochter mussten vieles zurücklassen.

Auf einer Ausziehcouch haben Nastiya und Marina ihr Notlager gefunden. „Hier können sie bleiben, solange sie es brauchen“, sagt Ralf Musto. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Dass Krieg und Flucht Spuren hinterlassen haben, wird immer wieder deutlich. Am Samstag zum Beispiel. Da heulten am Vormittag in Wolfratshausen die Sirenen. Probealarm, wie jeden ersten Samstag im Monat. Ralf Musto: „Marina stand in der Zimmertür und hat mich gefragt, ob sie wieder ihre Taschen packen müssen.“

Familie aus der Ukraine möchte in Deutschland bleiben

Marina umarmt ihre Großeltern sehr oft bei dem kurzen Besuch unserer Zeitung. „Sie ist sehr anhänglich, sucht den Schutz bei uns“, stellt der Opa fest. Er versucht, den Schrecken des Kriegs von dem kleinen Mädchen fernzuhalten. Auch er selbst möchte im Moment Abstand von der Nachrichtenlage. Die Familie muss durchatmen, das Erlebte erst einmal sacken lassen. Nastiya hingegen sucht den Kontakt in ihre Heimat. Sie telefoniert mit Freundinnen, die noch in der Ukraine sind, sieht die Bilder, hört ihre Geschichten. „Sie spricht manchmal davon, dass sie Schuldgefühle hat“, sagt ihr Vater, „weil sie in Sicherheit ist und die anderen zuhause geblieben sind.“

Der Wolfratshauser wünscht sich, dass die junge Frau es schafft, den Blick nach vorne zu richten. Er hat ihr einen Laptop gekauft, damit sie Deutsch lernen kann. Nastiya würde gerne langfristig in Wolfratshausen bleiben und arbeiten, „aber erst, wenn sie dafür psychisch bereit ist“.