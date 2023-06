„Nach Strich und Faden verarscht“: Münchner Paar zieht auf Campingplatz – und zahlt keinen Cent

Von: Rudi Stallein

Ein Paar aus München floh vor der Obdachlosigkeit und landete auf dem Campingplatz in Wolfratshausen. Drei Monate lebten die beiden in einem Mietzelt – ohne einen Cent zu bezahlen.

Wolfratshausen – Das Schwindeln steckt der Frau im Blut. Natürlich könne sie eine Geldstrafe bezahlen, versichert die 32-Jährige dem Richter, als dieser laut darüber nachdenkt, wie die Angeklagte zu bestrafen sei. Sie habe in München einen Job bei der Diakonie. Richter Helmut Berger greift zum Telefon, tippt die Nummer des vermeintlichen Arbeitgebers ein. „Wenn Sie mich angelogen haben, dann rappelt’s.“ Als aus dem Hörer das Freizeichen ertönt, lenkt die Frau ein und erklärt kleinlaut: „Ich glaub’, die haben mir gekündigt.“

Paar lebt drei Monate auf Campingplatz in Wolfratshausen – ohne einen Cent zu bezahlen

Wegen einer großen Schwindelei saßen die 32-Jährige und ihr Lebensgefährte kürzlich auf der Anklagebank. Drei Monate lang hatte es sich das Paar im vorigen Sommer in einem gemieteten Zelt auf dem Wolfratshauser Campingplatz gemütlich gemacht. Ohne jedoch von den rund 5000 Euro, die sich in der Zeit ansammelten, auch nur einen Cent zu bezahlen. Deshalb mussten sie sich wegen Betrugs in Mittäterschaftaft vor dem Amtsgericht verantworten. Der 50-jährige Mann wurde zu 1600 Euro Geldstrafe verurteilt, die Frau zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung.

Eigentlich hätten sie in ein Hostel gehen wollen, erklärte der Mann. So wie sie es immer am 1. eines Monats taten. „Damit es uns zwischendurch mal gut geht.“ Für ein bis zwei Wochen reiche meist das Geld, dann lebten sie wieder auf der Straße, erläuterte der Obdachlose. Im Internet hätten sie dann von dem idyllischen Campingplatz in der Flößerstadt gelesen.

Und weil das Wetter gerade so schon gewesen war, „haben wir gedacht: Das wäre was“, berichtete der 50-Jährige weiter. Die Anfrage der beiden per E-Mail nach einem freien Zelt beantwortete der Campingplatzbesitzer positiv. Die zwei kamen mit der S-Bahn raus. „Ursprünglich mit der Absicht, für ein bis zwei Wochen zu bleiben.“

Auf Wolfratshauser Campingplatz: Paar besänftigt immer wieder Betreiber

Dass daraus drei Monate wurden, lag daran, dass sie dem Platzbetreiber „nur Geschichten vom toten Hund erzählten“, wie Richter Berger anmerkte. Sie hätten in München eine Wohnung in Aussicht, diese werde jedoch noch renoviert. Der Vermieter zahle aber die Zeit auf dem Campingplatz.

Immer wieder fingierte das Duo E-Mails, besänftigten damit den Platzbetreiber, der sich eine ganze Weile von dem Paar hinhalten ließ. Es stand ja in der E-Mail: „Die Vermieterin wolle alle Kosten übernehmen, auch Getränke“, berichtete der Betrogene (53) vor Gericht. Als er zwischendurch mal eine Teilzahlung haben wollte, „funktionierte die Karte nicht“.

Aus ihrer Hilflosigkeit heraus haben sie sich in ein Lügenkonstrukt verzettelt, aus dem sie nicht mehr rausgekommen sind.

Er habe trotzdem keine Bedenken gehabt, dass es mit der Bezahlung nicht klappen würde. Heute wisse er: „Aus ihrer Hilflosigkeit haben sie sich in ein Lügenkonstrukt verzettelt, aus dem sie nicht mehr rausgekommen sind.“ Irgendwann habe es gereicht. „Unter Tränen kam raus, das alles nicht stimmt“, so der Zeuge. „Sie haben ihn nach Strich und Faden verarscht“, hielt die Staatsanwältin dem Münchner Paar vor. „Das Leben auf der Straße ist nicht schön, aber es rechtfertigt keinen Einmietbetrug.“

Richter Berger folgte in seinem Urteil den Anträgen der Anklagevertreterin – 160 Tagessätze zu je zehn Euro für den Mann, zehn Monate Gefängnis für die Frau. Er setzte, anders als beantragt, die Haftstrafe erneut zur Bewährung aus, obwohl die Angeklagte zur Tatzeit unter laufender Bewährung stand. „Wenn ich Sie einsperre, kommt der Platzbetreiber nie zu seinem Geld“, begründete Berger seine Entscheidung – betonte allerdings: „Er hat es Ihnen nicht besonders schwer gemacht.“ RUDI STALLEIN

