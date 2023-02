Gesellen auf der Walz: Wolfratshauser Bürgermeister erfüllt Wunsch des Trios

Von: Carl-Christian Eick

Baten Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner um einen Stempel der Stadt für ihr jeweiliges Wanderbuch: (v. li.) Der Zimmerer Max, die Goldschmiedin Anna und Zimmerergesellin Rona. Das Gesellen-Trio ist auf der sogenannten Walz. © Stadtverwaltung Wolfratshausen

Drei Gesellen auf der Walz klopften kürzlich an der Tür des Wolfratshauser Rathauses: Bürgermeister Heilinglechner erfüllte den Wunsch des Trios.

Wolfratshausen – Überraschenden Besuch bekam kürzlich Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Zwei junge Handwerksgesellinnen und ein -geselle klopften an die Rathaustür. Das Trio ist auf der Walz und bat Heilinglechner, den Stempel der Flößerstadt in ihr jeweiliges Wanderbuch zu drücken.

Max ist aus der Lüneburger Heide, Rona kommt aus Flensburg – und beide sind Zimmerer. Anna ist Goldschmiedin und stammt aus dem Allgäu, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Fast drei Jahre sind Max und Anna schon unterwegs – ihre traditionelle Wanderzeit von drei Jahren und einem Tag endet in wenigen Wochen. Rona ist erst seit rund zwei Wochen unterwegs. Um die junge Zimmerergesellin in die Bräuche und Gepflogenheiten der Walz einzuführen, wird sie in den ersten Wochen von einem erfahrenen Gesellen begleitet.

Der Begriff Wanderjahre (auch Walz genannt) bezeichnet die Zeit der freiwilligen Wanderschaft von Handwerksgesellen nach ihrer Freisprechung. Die Walz war bis zum Beginn der Industrialisierung eine der Voraussetzungen für die Zulassung zur Meisterprüfung. Die Gesellen sollen bei ihrer Wanderschaft neue Arbeitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder kennenlernen sowie Lebenserfahrung sammeln.

Ohne Handy, ohne Geld aber mit viel Abenteuerlust im Gepäck sammeln auch Max, Rona und Anna Erfahrungen in ihrem Handwerk. „Wir gehen unter anderem in Schulen und berichten dort über unsere Berufe“, erzählte Goldschmiedin Anna dem Rathauschef. Sie findet es schade, dass das Handwerk von vielen jungen Menschen mittlerweile gemieden wird. „In den Wanderjahren habe ich gelernt: Wenn du etwas mit deinen Händen machen kannst, dann kannst du dich überall auf der Welt zurechtfinden.“

Max baute auf der Walz in Nepal aus Bambusholz Betten

Max hat in den vergangenen Jahren vom Nordkap bis Nepal als Zimmerer gearbeitet. „In Nepal habe ich aus Bambus Betten gebaut und in Rumänien historische Kirchburgen restauriert.“ Anna war in ganz Europa unterwegs, und Rona möchte nach Frankreich, um Berufserfahrung zu sammeln. Nach drei Jahren Wanderschaft sagt Max rückblickend: „Ich habe auf der Walz die unterschiedlichsten Menschen und Meinungen kennengelernt – das erweitert den eigenen Horizont.“ An den Besuch in Wolfratshausen erinnert die drei Gesellen nun unter anderem der Stempel in ihrem Wanderbuch. (cce)

