„Gesellschaftlicher Trend“: DJK Waldram findet kein Führungspersonal

Von: Peter Herrmann

Teilen

Trotz der Unterstützung der Premiumsponsoren Krämmel und Brumaba gestaltet sich die Vorstandssuche bei der DJK Waldram schwierig. Das Foto zeigt (v. li.) den Sportreferenten des Wolfratshauser Stadtrats, Maximilian Schwarz, Korbinian Krämmel und Benedikt Brustmann sowie Bürgermeister Klaus Heilinglechner. © Peter Herrmann

Die DJK Waldram schlägt Alarm: In der Jahresversammlung fanden sich keine Kandidaten für den Vorsitz.

Waldram – Vor drei Jahren legte Werner Henschelchen den Vorsitz bei der DJK Waldram nieder. Seine Nachfolge übernahm Robert Linder, der nun ebenfalls sein Amt zur Verfügung stellte. Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden blieb bisher ohne Erfolg. Selbst ein Hilferuf von Henschelchen während der jüngsten Jahresversammlung verhallte ohne Wirkung.

„Gesellschaftlicher Trend“: DJK Waldram findet kein Führungspersonal

„Diese Versammlung war im Vorfeld neben der ordnungsgemäßen Einladung in der Presse mit schriftlichen Aufrufen des Vereins an die Mitglieder angekündigt worden, um für die bevorstehenden Vorstandsneuwahlen geeignete Kandidaten präsentieren können“, erklärt Antje Bütow. Die Leiterin der Judo-Abteilung bedauert, dass niemand die vakanten Ämter des Ersten und Zweiten Vorsitzenden übernehmen wollte. Auch der Posten des Kassenwarts blieb unbesetzt. Als Schriftführerin wurde Myriam Partisch gewählt.

Kay Zarnow, aktives Mitglied und Leiter der DJK-Tennisabteilung, hatte frist- und termingerecht einen Antrag eingereicht, um die Rettung des Vereins zu ermöglichen. Demnach soll der zukünftige Vorstand eine Aufwandsentschädigung erhalten und eine Geschäftsstelle installiert werden. Die Entlastung des Kassenwarts soll eine Steuerkanzlei gewährleisten. „Dieser Antrag wurde nach Diskussionen von den Mitgliedern grundsätzlich positiv bewertet: Eine Entscheidung wird bei der nächsten Jahresversammlung im Frühjahr 2023 gefällt“, kündigt Bütow an. Zu diesem Zeitpunkt wird im Idealfall auch eine Vorstandswahl möglich sein.

Die DJK Waldram steht grundsätzlich gut da

Grundsätzlich steht der Verein gut da. Von den insgesamt zwölf Abteilungen erleben vor allem die G- und F-Jugend der Fußballer einen großen Zulauf. Die Mitgliederzahl stieg von 813 im Jahr 2019 auf nunmehr 901 Mitglieder. Einige Sportler erzielten in der jüngeren Vergangenheit beachtliche Erfolge. So sicherte sich der Hochspringer Wilhelm Martin 2019 bei den Senioren-M 50-Hallenmeisterschaften in Halle (Saale) den Deutschen Meistertitel.

Antje Bütow ist sich bewusst, dass auch viele andere Vereine derzeit Probleme haben, ihre meist ehrenamtlichen Vorstandsämter zu besetzten. „Das scheint leider ein gesellschaftlicher Trend zu sein“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Vergütung des Führungsamts mit einer finanziellen Aufwandsentschädigung soll dieser Entwicklung entgegenwirken. (ph)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.