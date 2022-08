Gewalt gegen Frauen: Dramatische Entwicklung am Notfalltelefon

Von: Dominik Stallein

Gewalt gegen Frauen: Die Fälle häufen sich, wie der Bericht des Vereins „Frauen helfen Frauen“ zeigt. © Christin Klose/DPA

Der Verein „Frauen helfen Frauen“ beobachtet eine heftige Zunahme von häuslicher Gewalt. Das Frauenhaus ist meistens voll. Die Dunkelziffer liegt noch höher.

Wolfratshausen – Niemand wünscht sich, dort langfristig einzuziehen – und doch sind alle Zimmer dauerbelegt: Im Frauenhaus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen finden Opfer von häuslicher Gewalt Obdach – und ein sicheres Umfeld für sich und ihre Kinder. Wie der Verein „Frauen helfen Frauen“ mit Sitz in Wolfratshausen in seinem Jahresbericht 2021 verdeutlicht, reichen die Kapazitäten bei Weitem nicht aus.

Gewalt gegen Frauen: Dramatische Entwicklung am Notfalltelefon

Sechs Zimmer gibt es in der Einrichtung, dazu Gemeinschaftsbäder, eine Küche und ein Wohnzimmer. Außerdem unterhält der Verein eine Außenwohnung sowie ein Notzimmer. Freie Plätze würde man dort vergeblich suchen: Von 54 dringenden Anfragen musste der Verein im vergangenen Jahr 26 ablehnen – weil kein Zimmer zur Verfügung stand. Über das Jahr verteilt lebten 33 Frauen mit insgesamt 44 Kindern in dem Haus, dessen Standort streng geheim ist.

Frauenhaus Bad Tölz-Wolfratshausen: Viele Kinder kommen mit ihren Müttern mit

Vor allem junge Frauen sind Opfer von Gewalt geworden: 13 Bewohnerinnen waren zwischen 18 und 30 Jahre alt, 19 zwischen 31 und 45 Jahre, nur eine Frau war älter. Wie lange die Bewohnerinnen im Frauenhaus bleiben, ist höchst unterschiedlich: Elf Frauen zogen bereits in den ersten zwei Wochen wieder aus. Fünf blieben länger als ein halbes Jahr.

„Wie unsere Statistik zeigt, waren wir dieses Jahr zu 89,63 Prozent belegt“, schreibt die Vereinsvorsitzende Nicoline Pfeiffer in ihrem Bericht. Das Programm „Second Stage“, mit dem sich der Verein um Wohnungen für die Frauen bemüht, habe dafür gesorgt, die Raumnot zumindest ein bisschen zu lindern. „Dadurch bekamen mehrere Frauen zugleich eine Wohnung und konnten ausziehen.“

Häusliche Gewalt und Unterdrückung - auch Corona verschlimmert die Situation

Dass es so viele Neuankömmlinge im Frauenhaus gibt, verwundert den Verein nicht. Das hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun. „Wir befürchten im Dunkelfeld einen Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt in Zeiten des Lockdowns und des Teil-Lockdowns“, so Pfeiffer. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich die Zahl der Beratungen am Notfalltelefon „fast verdreifacht“ hat. Die Rufbereitschaft des Vereins ist rund um die Uhr besetzt.

„Es geht in erster Linie darum, den betroffenen Frauen erste telefonische Hilfe zu geben“, so Pfeiffer. Außerdem müsse abgeklärt werden, was die Anruferin gerade am dringendsten benötigt – und ob ein Umzug ins Frauenhaus notwendig erscheint. 667 Beratungen und Betreuungen hat der Wolfratshauser Verein im vergangenen Jahr durchgeführt – am Telefon wie auch vor Ort.