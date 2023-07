Geldsegen

Bürgermeister Heilinglechner hat erfreuliche Nachrichten: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fielen deutlich höher aus als erwartet.

Wolfratshausen – Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste: Nach diesem Prinzip erarbeitete Stadtkämmerer Peter Schöfmann den Haushalt für das Jahr 2022. In der jüngsten Stadtratssitzung bilanzierte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) erfreut, dass das Rechnungsergebnis wider Erwarten „äußerst positiv“ ausgefallen sei. Anders als im Herbst/Winter 2021 erwartet, flossen reichlich Gewerbe- und Einkommensteuer in den Stadtsäckel. Zudem lobte Heilinglechner die Ausgabenpolitik der Budget-Verantwortlichen im Rathaus.

Gewerbesteuer-Überraschung: Stadt hat vier Millionen Euro mehr zur Verfügung

Mit 10,5 Millionen Euro Gewerbesteuer hatte Kämmerer Schöfmann gerechnet, rund 14,4 Millionen wurden tatsächlich im vergangenen Jahr an die Kommune überwiesen. Bei der Einkommensteuer, von der der Stadt ein Anteil zusteht, verhielt es sich ähnlich: 14,5 Millionen Euro waren im Etat für 2022 eingeplant – letztlich waren es knapp 15 Millionen Euro.

Hatte Rathauschef Heilinglechner Anfang des vergangenen Jahres noch warnend erklärt, dass ein „tiefer Griff in die allgemeine Rücklage“ nötig werde, um kostspielige Projekte wie die beschlossene Modernisierung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen am Hatzplatz zu finanzieren, stellte er in der jüngsten Stadtratssitzung fest: „Die steuerlichen Mehreinnahmen ermöglichten einen kompletten Verzicht auf die geplante Rücklagenentnahme“ in Höhe von gut 8,9 Millionen Euro. Stattdessen, so der Bürgermeister, konnten fast 2,8 Millionen Euro als zusätzliche Rücklage verbucht werden.

„Unerwartet positiv“: Stadt hat plötlich höheren finanziellen Spielraum - möchte aber nicht leichtsinnig werden

Aktuell habe die Loisachstadt somit etwa 20,8 Millionen Euro in der Hinterhand. Und noch eine gute Nachricht: Entgegen der Prognose, dass der Schuldenberg der Stadt im Jahr 2022 auf 4,8 Millionen Euro steigt, waren es am 31. Dezember vergangenen Jahres „nur“ rund 4,6 Millionen Euro. Etwa 670 000 Euro tilgte Wolfratshausen an Darlehen – sogar eine Sondertilgung war nach Worten des Bürgermeisters möglich.

Das überraschende Plus an Gewerbesteuer bezeichnete Heilinglechner rückblickend als „unerwartet positiv“. Rund vier Millionen Euro mehr als prognostiziert, das entspreche einer Steigerung von 37 Prozent. Bürgermeister und Stadtkämmerer sehen jedoch keinen Grund zur Leichtsinnigkeit. Im Etat für 2023 sind 11,55 Millionen Euro Gewerbesteuer veranschlagt. Heilinglechner wies bei dieser Gelegenheit erneut darauf hin, dass die Stadt vor „kostenintensiven“ Herausforderungen stehe. Allen voran die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien beginnen – in den nächsten Jahren müssen rund 50 Millionen Euro in das Mammutprojekt investiert werden.

Personalausgaben sind niedriger als gedacht - weil im Rathaus Stellen unbesetzt sind

Dass die Personalkosten im vergangenen Jahr laut Rechnungsergebnis 750 000 Euro unter dem Ansatz von gut 9,2 Millionen Euro blieben, sei dagegen nur auf den ersten Blick eine positive Nachricht, so Heilinglechner. Denn: „Die Minderausgaben beruhen überwiegend auf unbesetzten Planstellen sowie verzögerte Stellennachbesetzungen.“

Der Stadtrat nahm die Informationen zur Kenntnis. Allein der Sprecher der Bürgervereinigung Wolfratshausen, Josef Praller, stellte zu dem Gehörten fest: „20 Millionen Euro Rücklagen – das ist bemerkenswert.“