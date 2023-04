Gitti Weiß‘ Märchenbuch - Autorin Brigitte Raspovic spricht über schweren Schicksalsschlag

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Stolz auf ihr Werk: Autorin Brigitte Raspovic alias Gitti Weiss. © sh

Brigitte Raspovic veröffentlicht unter ihrem Pseudonym ein Märchenbuch. Es sind andere Geschichten als im Grimmschen Buch: Sie kommen ohne Blut und Gräuel aus.

Wolfratshausen – Der Wolf frisst das Rotkäppchen, die böse Hexe wird von Gretel in den Ofen gestoßen, Schneewittchen wird vergiftet. In den Märchen wimmelt es nicht selten nur so von blutigen Szenen. „Ich wollte das anders machen. Die Welt ist schon voller Gewalt – was an Kindern auch nicht spurlos vorbeigeht“, sagt Brigitte „Gitti“ Raspovic. Unter ihrem Mädchennamen „Weiss“ schrieb sie das Buch „Märchen und fantastische Geschichten“.

Gitti Weiß‘ Märchenbuch - Autorin Brigitte Raspovic spricht über schweren Schicksalsschlag

Raspovic wurde 1954 als neuntes von insgesamt elf Kindern geboren. „Acht Mädchen und drei Jungen waren wir“, erinnert sie sich an ihre Kindheit im Wolfratshauser Ortsteil Waldram. Das Ausdenken von Geschichten hat ihr schon früh Spaß gemacht. „Mal war es ein Film, für den ich mir eine Fortsetzung ausgedacht habe, mal ein Erlebnis – und ich immer in der Hauptrolle.“ Im Rückblick bezeichnet die Autorin dies auch als Flucht aus dem Alltag in ihre eigene Märchenwelt.

Mit dem Eintritt ins Rentenalter im Jahr 2014 blieb der ehemaligen kaufmännischen Sachbearbeiterin und zweifachen Mutter mehr Zeit für ihr Hobby. Sie veröffentlichte im Eigenverlag zunächst einen Gedichtband, ein Jahr später folgte ein Krimi.

Märchen aus Wolfratshausen: Gitti Weiß veröffentlicht „Märchen und fantastische Geschichten“

Das Märchenbuch sollte ursprünglich 2020 auf den Markt kommen. Doch im November 2019 schlug das Schicksal erbarmungslos zu. Sohn Mirko, der zu dem Buch verschiedene Zeichnungen beigesteuert hatte, starb drei Wochen nach einem schweren Fahrradunfall. Raspovic „stand so unter Schock, dass ich nicht weitermachen konnte“.

Nun hat die Wolfratshauserin die Kraft, ihr Vorhaben umzusetzen, wieder gefunden. Sie erzählt von einem kleinen Jungen, der mithilfe einer magischen Trillerpfeife Wünsche wahr werden lassen kann. Nur als ein unbeherrscht ausgesprochener böser Wunsch in Erfüllung geht, müssen er und seine Familie sich einigen Abenteuern stellen, um den Zauberspruch rückgängig zu machen. Ebenfalls erzählt sie von einer Magd, die mit einem geheimnisvollen Kästchen ihr Leben zum Positiven wenden kann. Die dritte Geschichte handelt von einer Hexe, die nur durch den Zusammenhalt eines ganzen Dorfes besiegt werden kann. Und dann ist da noch eine besondere Kuh, die... Nein, mehr wird nicht verraten.

Das Buch ist in etwas größerer Schrift als üblich gedruckt, sodass sich auch Schulanfänger mit dem Lesen einfacher tun. „Ich empfehle es für Kinder ab fünf Jahren“, so die Autorin. Für die Zukunft hat Raspovic, die nebenbei noch malt und musiziert, bereits weitere Pläne. „Eins ist sicher: Ich habe noch viele Ideen, die nur darauf warten, niedergeschrieben zu werden.“