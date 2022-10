Gleich fünf Wolfratshauser Polizisten gehen in den Ruhestand

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf Wiedersehen: Die Polizeihauptkommissare (v. li.) Hans Huber, Hans-Peter Eidenschink, Martin Huber, Helmut Haidl und Tony Lechner verabschieden in den kommenden drei Monaten in den Ruhestand © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Polizeiinspektion steht eine personelle Umwälzung bevor: Fünf Beamte mit insgesamt 185 Dienstjahren gehen bis Jahresende in Pension.

Wolfratshausen – Die Polizeihauptkommissare Helmut Haidl, Hans Huber, Hans-Peter Eidenschink, Tony Lechner und Martin Huber waren jahrzehntelang die Gesichter der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Nun werden alle innerhalb der nächsten drei Monate ihren Ruhestand antreten.

„Insgesamt kommen die Kollegen auf 185 Dienstjahre bei der Polizei Wolfratshausen“, rechnet Dienststellenleiter Andreas Czerweny vor. Die Hauptbetätigungsfelder reichten von der Personen- und Sachfahndung, Fahrrad- und Verkehrserziehung, die Betreuung der Jugendverkehrsschule bis hin zur Leitung der Ermittlungsgruppe. „Sie haben sich immer und überall mit großem Engagement eingesetzt – egal was war“, lobt der Erste Polizeihauptkommissar seine scheidenden Kollegen.

Lechner der Dienstälteste mit 41 Berufsjahren

Das Engagement zeigte sich auch in der dienstfreien Zeit. Die Anrede „Sie sind doch bei der Polizei, ich hätte da mal eine Frage...“ haben die Beamten mehr als einmal gehört. Man kennt sich eben. Neben Lechner, der mit seinen inzwischen 41 Berufsjahren der dienstälteste Beamte bei der Polizei Wolfratshausen ist, kann vor allem Eidenschink ein Lied davon singen: 16 Jahre lang hat er als Jugendverkehrserzieher Kindern mit dem richtigen Verhalten auf der Straße vertraut gemacht. „Unterm Strich sind es so an die 20 000 Mädchen und Buben gewesen.“

In Erinnerung bleiben viele schöne, aber auch tragische Momente. „Es geht immer in beide Richtungen“, stellt Lechner fest. Er berichtet von einem Besuch im Kindergarten. „Ein Mädchen hatte richtiggehend Angst vor der Polizei und ließ demzufolge ihre Erzieherin nicht mehr los.“ Lechner unterhielt sich mit den Kindern, las eine Geschichte vor – und plötzlich stahl sich dann doch eine kleine Hand in die seine. „Das hat mich riesig gefreut. Ich habe dem Mädchen zeigen können, dass die Polizei kein Monster ist.“

Wie gesagt, gibt es auch die andere Seite. „Manche Unfallbilder“, gibt Huber zu, „gehen einem nicht mehr aus dem Kopf, auch wenn man mit der Zeit gelernt hat, Distanz zu wahren.“

Wichtig: ein dickes Fell

Vor rund vier Jahrzehnten, als die Beamten ihren Dienst in Wolfratshausen antraten, waren sowohl die Gesellschaft als auch die Technik eine völlig andere. Hat früher ein Polizist einem Jugendlichen die Zigarette abgenommen, hat dieser eher gezittert, ob im Anschluss zu Hause das Telefon klingen würde. Heute bekommen die Beamten häufig zu hören: „Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie machen, wir kennen gute Anwälte.“ In solchen Fällen hilft ein dickes Fell, Toleranz und vor allem: „nichts persönlich nehmen“. Das gilt sogar, wenn die Töne rau werden. Hubers Rezept: „Rechts rein, links raus. Das Gegenüber kann mich gar nicht beleidigen.“

Thema Technik: „Bei uns gab es am Anfang noch die gute, alte Schreibmaschine“, erinnert sich Haidl. Der Übergang zum Computer erfolgte nach dem Motto „Learning bei doing“: „Schreibmaschine weg, PC da, mach’.“ „Aber“, da sind sich die Beamten einig, „man wächst mit.“ Und mancher Fortschritt hat seine Vorteile, wie zum Beispiel die Bodycam, die bei Einsätzen Handlungen sowohl seitens der Bürger als auch der Polizei dokumentiert. „Heutzutage wird schnell zum Handy gegriffen und mitgefilmt – einzelne Sequenzen landen dann im Netz und spiegeln womöglich ein falsches Bild der Situation wieder“, erklärt Lechner die Ausrüstung der Polizei mit Bodycams. „So können auch wir nachweisen, was war und was nicht.“

Jetzt den Ruhestand einzuläuten, ist laut Eidenschink „genau der richtige Zeitpunkt für uns alle“. Was dem Quintett künftig fehlen wird, ist die gute Gemeinschaft, die in der Polizeiinspektion gelebt wird. „Aber wir können uns ja anrufen“, sagt Haidl. Lechner lacht. „Eine Art Übergangsphase gibt es nicht“ – und in Anlehnung an Loriots „Papa ante portas“ ergänzt er: „Wenn’s is’, beschäftigen wir uns eben mit Einkaufszetteln.“

sh