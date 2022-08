Layla, Löhne und Gender-Sprache: „Bin hauptberuflich Störenfried“, sagt Gleichstellungsbeauftragte

Von: Dominik Stallein

Felicitas Wolf ist Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises – und weiß, dass sie manchmal aneckt. © LandratsaMt

„Layla“, Frauenfußball - und sonst? Felicitas Wolf freut sich über die Diskussionen. Sie reichen aber noch lange nicht, Gleichstellung ist ein weites Feld.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es sollte ein nettes Schulfest werden. Die Bewirtung der Gäste, so stand es in der Einladung des Direktors, sollten „die Schülerinnen“ übernehmen. Einer Siebtklässlerin vermieste dieses Schreiben die Feierlaune: Felicitas Wolf fand es „unmöglich“, dass das Kellnern allein Sache der Mädchen sein sollte und äußerte gegenüber dem Schulleiter ihren Unmut. Noch heute sind der 34-Jährigen solche Rollenbilder ein Graus: Felicitas Wolf ist Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt. In dieser Position kämpft die Soziologin nicht nur gegen solch absichtlich oder unbedacht formulierte Texte. Und damals wie heute stößt sie auf Widerstände.

Im November ist Wolf zur Gleichstellungsbeauftragten bestellt worden – „berufen“ nennt sie es selbst, weil es sich für sie so anfühlt. „Ich hatte schon immer einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.“ Eine Grundvoraussetzung, um die Arbeit in der Gleichstellung machen zu können, genau wie Geduld: „Das meiste, was ich anstoße, sind Prozesse, die lange dauern.“

Wolf kämpft an vielen Fronten. Innerhalb der Behörde möchte sie sich dafür einsetzen, dass die Sachgebietsleitungen gleichermaßen von Frauen und Männern besetzt werden. Oder dass Mütter nach ihrer Elternzeit auf Positionen eingesetzt werden, die ihrer Qualifikation entsprechen, auch wenn sie nur in Teilzeit arbeiten wollen.

Geschlechtergerechtigkeit: Felicitas Wolf sieht Diskussionen über „Layla“ und die Frauen-EM positiv

Wolf möchte die Gleichstellung nicht nur in der Behörde vorantreiben, sondern auch in den Köpfen der Menschen verankern. Durch Ausstellungen und Lesungen soll das zum Beispiel gelingen. Die Soziologin ist überzeugt davon, dass echte Veränderung nur dann passieren kann, wenn sie nicht nur von Politik und Ämtern angestoßen wird. „Es muss auch von den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Eine Grundsensibilität wird mit der Zeit Früchte tragen.“ In den vergangenen Jahrzehnten sei schon viel in die richtige Richtung passiert. Immer wieder würde öffentlich über Geschlechtergerechtigkeit diskutiert. „Aber es passiert fast nur bei Themen, die emotionalisiert werden“, sagt sie. Über ungleiche Gehälter wurde kürzlich zum Beispiel debattiert, aber nur bei der Frauen-EM statt wegen allgemeiner Lohnunterschiede.

Gleichstellungsbeauftragte Felicitas Wolf weiß, dass sie aneckt - „habe nicht die mordspopuläre Stelle“

Immer wieder taucht das Thema Gender-Sprache auf. „Das sind Diskussionen, die hochkochen.“ Würde man das negativ sehen wollen, könnte man argumentieren, dass diese Debatten der breiten Masse wenig bringen. Wolf sieht es anders: „Das Thema kommt in den Köpfen an.“ Zwei Beispiele aus jüngster Zeit: Dass Werbeplakate für ein Burschenfest mit einer halbnackten Frau von vielen kritisiert wurden oder wegen des Ballermann-Hits „Layla“ über den Inhalt von Liedtexten diskutiert wird, seien Schritte in die richtige Richtung.

Gleichheit zwischen Mann und Frau: „Das Thema kommt in den Köpfen an.“

Damit alleine ist es freilich nicht getan. Am Ziel sei die Gleichstellung noch lange nicht. „Noch immer gibt es riesige Unterschiede beim Verdienst“, sagt Wolf. Nach der Geburt eines Kindes sei es bei Paaren oft mit der Gleichberechtigung vorbei. Oder anderes formuliert: „Es gibt viel verbale Aufgeschlossenheit bei absoluter Handlungsstarre.“ Wolf möchte diese Lähmung beenden und scheut nicht davor zurück anzuecken. „Ich habe sicher nicht die mordspopuläre Stelle“, sagt sie. Wenn sie sich zu Wort meldet, äußert sie Kritik, rüttelt an Strukturen. „Ich bin hauptberuflich Störenfried.“ Sie sagt das mit einem Lächeln – und ein bisschen Stolz.

Störenfried war sie auch mit 13 Jahren. Zumindest hat der Schulleiter das so gesehen, der das Servieren von Kaltgetränken als reine Mädchenarbeit abgestempelt hat. „Der fand mein Anliegen eher lächerlich“, sagt Wolf. Dass sie gegen das Rollenbild aufbegehren wollte, stand trotzdem für sie fest. So wie heute.