„Göttliche Waschstraße“: Fahrzeug-Weihe bei Wolfratshauser Feuerwehr

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Feierliche Weihe: Stadtpfarrer Gerhard Beham bittet um den Segen Gottes für zwei neue Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Pfarrer Gerhard Beham weiht zwei neue Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Wolfratshausen und bat um Schutz bei den jährlich 350 Alarmen.

Wolfratshausen – Dieser Dienst am Nächsten geschieht ehrenamtlich – und ist dennoch seitens der Bürger mit einigen Erwartungen verbunden: die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren. Um effektiv und schnell reagieren zu können, müssen die technischen Voraussetzungen stimmen. Die Feuerwehr Wolfratshausen durfte am Wochenende zwei neue Fahrzeuge – ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20) und ein Kommandowagen – weihen lassen.

Der Tag der Segnung fiel traditionsgemäß auf den ersten Samstag nach dem Florianstag am 4. Mai. Der Heilige St. Florian, ein Märtyrer aus dem 16. Jahrhundert, gilt als Schutzpatron der Feuerwehr. Stadtpfarrer Gerhard Beham bat um den Segen Gottes und verglich die Fahrzeugweihe mit einer „göttlichen Waschstraße“. Man tauche in das Wasser ein, um beim Gebrauch des Fahrzeugs Schutz zu erbeten. Gerade die Aufgabe der Einsatzwagen sei besonders: „Jede Fahrt soll helfen, Leben zu retten und zu schützen“, so der Geistliche. Dabei gehe es nicht nur um die Feuerbekämpfung, sondern auch um Unfälle und Hilfe nach Naturkatastrophen. Die Palette an Leistungen sei vielfältig und fordere die Kräfte oftmals bis an ihre Grenzen.

Fahrzeug-Weihe bei der Feuerwehr – 350 Alarme pro Jahr

Das HLF sei das wichtigste Fahrzeug einer Wehr, betonte der Erste Kommandant Andreas Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es rückt nahezu bei allen Alarmen als erstes aus. Mit ihm können die Einsatzkräfte in jeder Situation – Brand, technische Hilfeleistung, ABC-Einsätze, Erste Hilfe – lebensrettende Sofortmaßnahmen beginnen.“ So werde es bei rund 350 Alarmen pro Jahr „auch ganz schön genutzt“.

Bauer erinnerte an den Brand des Volvo-Hauses Gerb vor ein paar Wochen. „Hier kam nahezu jedes Beladungsteil und jedes Merkmal zu Einsatz.“ Das neue HLF20, 16 Tonnen schwer und 320 PS stark, ersetzt das 26 Jahre alte HLF16/12 ÖL. „Allerdings wird dieses noch so lange von uns genutzt, bis ein Nachfolger für den Gerätewagen Logistik geliefert wird.“ Die Beschaffungskosten beziffert Bauer mit rund 550 000 Euro.

Neuer Kommandowagen für Wolfratshauser Feuerwehr: „Unser Mädchen für alles“

Das zweite neue Fahrzeug ist ein Kommandowagen. „Er ist als Dienstfahrzeug für den Kommandanten oder die Führungskraft vom Dienst gedacht.“ Doch steht auch er nicht zwischen den Alarmierungen unnütz in der Garage herum. „Bei uns wird er als Mädchen für alles verwendet“, so der Kommandant. Der Kommandowagen dient zum Beispiel als Zugfahrzeug für die Boote, ist das Dienstfahrzeug für die Gerätewarte, wird für Fahrten zu Lehrgängen an den Feuerwehrschulen und als Erkundungsfahrzeug bei Unwetterlagen gebraucht. Bauer: „Das ist bei uns das Fahrzeug mit der höchsten Kilometerleistung.“ Der Kommandowagen ersetzt einen VW Touareg, Baujahr 2007. Der neue Audi Q5 kostete rund 55 000 Euro.

