Gott und die Welt: So ein heißer Sommer!

In unserer Serie „Gott und die Welt“ macht sich diesmal Florian Gruber, evangelischer Pfarrer in Wolfratshausen, Gedanken über den Klimawandel.

Im Juni war es so heiß wie lange nicht. In Deutschland und in ganz Europa wurden die höchsten Durchschnittstemperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Was wir in verregneten Sommermonaten der Vergangenheit sehnlich herbeigewünscht haben – warme Abende für Grillfeste oder Biergartenbesuche – wurde für ältere und kranke Menschen bei Tagestemperaturen von 35 Grad und mehr zu einer schweren Belastung.

+ Florian Gruber, evangelischer Pfarrer in Wolfratshausen Mit diesen Hitzerekorden – das vergangene Jahr mit seiner extremen Trockenheit war das heißeste seit mindestens 1881 – kommt der Klimawandel jetzt spürbar bei uns an. In vielen anderen Regionen unserer Erde führen extreme Trockenheit und Ernteausfälle schon seit Jahren zu Hungersnöten und Landflucht, und der Anstieg des Meeresspiegels bedroht die Existenz tiefliegender Länder und Inseln.

Unter seriösen Klimaforschern herrscht längst Einigkeit, dass für den Temperaturanstieg zu über 90 Prozent die menschlichen Emissionen von Treibhausgasen verantwortlich sind. Politik und Wirtschaft räumen den Maßnahmen gegen den Klimawandel bisher keine Priorität ein. Die USA und Brasilien haben den Austritt aus dem Pariser Abkommen von 2015 angekündigt. Und auch in Deutschland werden die Klimaschutzziele bis 2020 klar verfehlt.

„Fridays for Future“: Die Proteste von Schülern und Studenten, die die schwedische Schülerin Greta Thunberg begonnen hat und die mittlerweile weltweit Millionen von Menschen mobilisieren, wurden anfangs als bloßes „Schulschwänzen“ lächerlich gemacht. Doch mittlerweile scheint der zivile Ungehorsam politische Wirkung zu zeigen. Erstmals wird in der Regierung sogar eine Steuer auf die Erzeugung beziehungsweise den Ausstoß von CO2 ernsthaft diskutiert.

Jetzt sind wir alle gefordert: Wie die – angeblich so unpolitische – Jugend müssen wir unsere Stimme erheben, dass die politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen ihre Verantwortung für die Zukunft wahrnehmen und mutig den ökologischen Umbau unserer Gesellschaft angehen. Kostenlose Busverbindungen, wie sie der Wolfratshauser Stadtrat jetzt für Schüler und Senioren beschlossen hat, sind ein Schritt in diese Richtung.

Aber natürlich sind wir alle gefordert. Jeder von uns muss überlegen, wie wir unseren Beitrag leisten können: durch Energiesparmaßnahmen, Fahrgemeinschaften, umweltbewusstere Einkäufe und auch durch den Verzicht auf manche Autofahrt oder Flugreise. Das sind zwar nur „Tropfen auf den heißen Stein“, aber wir können damit andere anstecken und dazu beitragen, dass unsere Erde auch für die nächste Generation bewohnbar bleibt.

