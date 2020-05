Gottesdienste dürfen unter Auflagen wieder stattfinden

Die Gläubigen haben es sehnsüchtig erwartet: Endlich dürfen wieder Gottesdienste stattfinden, so etwa am Samstag in Waldram und Wolfratshausen. Masken sind Pflicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für viele Gläubige ist es eine große und wichtige Erleichterung: Christliche Gottesdienste dürfen endlich wieder stattfinden, in vielen Kirchen im Landkreis erstmals in den kommenden Tagen. Von einer Rückkehr zur Normalität kann dennoch keine Rede sein, denn es gelten strenge Auflagen.

+ Gerhard Beham, kahtolischer Pfarrer in Wolfratshausen und Dekan. © Foto: MM-Archiv Pfarrer Gerhard Beham ist ein Mann mit Humor. Und den hat er sich auch in Zeiten der Pandemie bewahrt. „Ich glaube, in den letzten Tagen war kein Pfarrer ohne Zollstock unterwegs“, sagt der Dekan lachend. „Nach vorne, hinten und diagonal mussten wir schauen, wie wir den geforderten Abstand von zwei Metern einhalten können.“ Herausgekommen ist ein „ausgeklügeltes“ Konzept, nach dem die Gottesdienste ab Samstag – die ersten beiden abends zeitgleich in St. Andreas und Waldram – ablaufen werden.

In den Pfarrverbänden des Dekanats Wolfratshausen kann es kein einheitliches Vorgehen geben, zu unterschiedlich sind die baulichen Voraussetzungen der Gotteshäuser in den Gemeinden. „Die kleineren Kirchen bei uns“, sagt Beham, „bleiben geschlossen“. Eine Öffnung würde die geforderte Abstandsregel von zwei Metern nicht erlauben. Für die Gläubigen öffnen sich die Türen zu den Pfarrkirchen St. Andreas in Wolfratshausen und St. Josef der Arbeiter in Waldram. Und: „In Gelting und Dorfen halten wir jeweils an einem Abend unter der Woche einen Gottesdienst für die Älteren ab, die vielleicht auch nicht motorisiert sind“, erläutert der Pfarrer. Man könne einschätzen, „dass die Zahl der Besucher dort überschaubar bleibt und die Höchstgrenze nicht überschreitet.“

Anders als im Nachbardekanat Bad Tölz sieht man in Wolfratshausen weitgehend von einem Anmeldeverfahren ab. Wegen der Anzahl der angebotenen Gottesdienste geht Beham davon aus, dass es sich „gut verteilen wird“. In St. Andreas komme man auf etwa 100 Sitzplätze. Und: „Wir haben im Abstand von einer halben Stunde drei Gottesdienste über je 45 Minuten am Vormittag, jeweils einen am Samstag- und am Sonntagabend und zwei Wochentagsmessen.“ Außerdem würden „jetzt auch noch nicht alle Leute kommen“. Und sollten es wirklich zu viele auf einmal sein, könne man sie auf den Gottesdienst eineinviertel Stunden später vertrösten. „Dafür haben die Menschen in der aktuellen Situation sicher Verständnis“, glaubt der Pfarrer. Natürlich werden alle Hygienevorschriften penibel beachtet. Die Mesnerin und jeweils eine Angestellte der Kirchenstiftung desinfizieren die liturgischen Orte und Geräte sowie die Mikrofone. Was nicht möglich ist: die Desinfizierung der Sitzbänke. Das Holz würde durch das scharfe Mittel Schaden nehmen.

In kleinen Kirchen sind Gottesdienste nicht möglich

In den Landpfarrverbänden des Dekanats konzentrieren sich die Gottesdienste ebenfalls auf die größeren Häuser, in Münsing etwa der Ammerlander Kirche. Dort könne man bestuhlen, sagt Gerhard Beham. Wegen der geringeren Anzahl der Plätze müssen die Gläubigen dort allerdings ihren Besuch anmelden.

Chöre dürfen auch nach den Lockerungen nicht singen. Ohne Musik wollen die Wolfratshauser jedoch nicht feiern: „Wir werden für Pfingsten und Frohnleichnam ein Gesangsensemble haben. Vier, fünf Personen können auf der Orgelempore den Abstand wahren“, sagt Beham. Gemeinsam mit den Kirchenmusikern werde man sich auch instrumental etwas einfallen lassen. „Grundsätzlich wird bei uns gesungen, allerdings nur mit selbst mitgebrachter Maske, und jeder darf mitsingen.“ Dazu liegen Einweg-Liedblätter bereit, „oder man bringt das eigene Gotteslob mit“. Der Gesang sei Ausdruck der Freude in einem Gottesdienst, meint der Dekan. „Ohne wäre es eine fürchterlich traurige Veranstaltung.“

Die Hostie lässt man die Hände fallen

Die Kommunion teilen jeweils zwei Personen aus, sie gehen dazu direkt zu den Gläubigen. Da Bänke im regelmäßigen Abstand frei bleiben, haben die Kommunionhelfer ausreichend Platz. Zudem muss sich so niemand an einem Besucher vorbeiquetschen, der nicht zur Kommunion geht. „Die Hostie lassen wir aus gebührendem Abstand in die geöffneten Hände fallen.“ Ob aus der Hand oder einer Zange, werde man sehen, sagt Beham. „Die Hände werden auf jeden Fall vorher und nachher desinfiziert, und wir haben auch Einmalhandschuhe.“

Alles sei höchst kompliziert, räumt der Wolfratshauser Pfarrer ein. „Trotzdem ist es mein Anliegen, eine frohe Feier anzubieten.“ Die Menschen würden sich an die Änderungen gewöhnen, glaubt er, „und viele freuen sich jetzt einfach wieder auf gemeinsame Gottesdienste“. Allerdings, das betont er, habe er auf die angebotenen und sehr gut angenommenen Online-Gottesdienste „ganz viele positive Rückmeldungen bekommen, damit könnte ich einen kleinen Waschkorb füllen. In diesem Sinne war es eine eigenartig erfüllte Zeit“.

In vielen Pfarreien gibt es ein Anmeldesystem

Im Dekanat Bad Tölz, zu dem Königsdorf gehört, hat man das Vorgehen gemäß den Infektionsschutzvorgaben des Erzbistums intensiv besprochen. Um alle Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, mussten in jeder Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft die Zeiten und Orte der Gottesdienste individuell angepasst werden. Zwei Messen, die kurz hintereinander stattfinden, seien zum Beispiel nicht möglich, erklärt Dekan Thomas Neuberger aus Dietramszell. „Denn dazwischen müssen alle Bänke gereinigt und desinfiziert werden.“ Zudem ist die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Kirchen aufhalten dürfen, limitiert. In kleinen Gotteshäusern, „in die wegen der Abstandsregeln womöglich nur acht Leute hineindürften“, könne keine Messe gefeiert werden, so Neuberger. So werde es in Gaißach und Reichersbeuern lediglich Freiluftgottesdienste geben, die bei Regen ausfielen.

+ Thomas Neuberger, katholischer Pfarrer in Dietramszell und Dekan © Foto: MM-Archiv In der Dietramszeller Kirche, in der laut Neuberger zu besonderen Anlässen schon mal „hunderte Menschen“ Platz fänden, dürften nun maximal 50 Personen anwesend sein. Zieht man Pfarrer, Lektor, Mesner und Ordnungsdienst ab, bleibe Raum für höchstens 42 Gläubige. Um niemanden an der Kirchentür abweisen zu müssen, gibt es in vielen Pfarreien ein Anmeldesystem.

Im Dietramszeller Pfarrbüro sei von Montag bis Samstag täglich von 9 bis 19 Uhr jemand persönlich erreichbar. „Es ist uns sehr wichtig, die Anmeldung im persönlichen Gespräch abzuwickeln, damit man gegebenenfalls Alternativen persönlich besprechen kann“, sagt der Pfarrer. Bei der Anmeldung würden Namen und Telefonnummern notiert. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass auch ein nachweislich Infizierter am Gottesdienst teilnahm, könne man auf diese Weise jeden einzelnen verständigen. Ob am Telefon oder an der Tür: Gläubigen im Ernstfall sagen zu müssen, dass für sie kein Platz mehr in der Kirche ist, „das ist das, womit wir am meisten hadern“, sagt der Geistliche.

Zu den Gottesdiensten bitte frühzeitig erscheinen

Neuberger bittet die Gläubigen, frühzeitig zu den Gottesdiensten zu erscheinen, damit sich nicht kurz vor Beginn lange Schlangen am Einlass bilden. Es werde kein Weihwasser und keine Gesangsbücher geben. Während des gesamten Gottesdienstes müssen alle Besucher Mundschutz tragen, den sie nur zum Empfang der Kommunion abnehmen dürfen. Der Kommunionspender werde sich davor die Hände desinfizieren und außerdem Handschuhe anziehen. Orgelmusik wird es laut Neuberger in den Gottesdiensten geben. Der Gesang werde beschränkt auf zwei Lieder pro Gottesdienst.

+ Martin Steinbach, evangelischer Pfarrer in Bad Tölz und Dekan. © Foto: MM-Archiv Zum Hygienekonzept der evangelischen Kirchen gehört es unter anderem, dass am Eingang Spender mit Handdesinfektionsmittel stehen, wie Dekan Martin Steinbach aus Bad Tölz erläutert. Zudem werden statt der Gesangsbücher Liedzettel ausgeteilt. „Predigen werden wir nicht von der Kanzel aus, weil wir dort den Kirchenbesuchern zu nahe wären“, sagt Steinbach. Der Abstand müsse vier Meter betragen. „Wir werden hinter den Altar gehen.“ In den Kirchenbänken werden die Plätze, die benutzt werden dürfen, gekennzeichnet, beziehungsweise werden überzählige Stühle aus dem Kirchenraum entfernt.

Auf die Abendmahlfeier – sie gibt es normalerweise jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat – verzichten die Protestanten laut Steinbach fürs Erste ganz. Ihre Wiedereinführung fasse man zu Pfingsten ins Auge – „wenn, dann aber nur als Wandelkommunion und nur mit Hostien und ohne Kelch“. Man stehe also nicht wie gewohnt im Kreis und reiche sich die Hände.

Theologisch sei der Verzicht auf die Abendmahlfeier unproblematisch, da in der evangelischen Kirche „Wort und Sakrament gleichwertig“ sind, sagt Martin Steinbach. Generell würden die Gottesdienste verkürzt, erklärt der Dekan. „Sie sollen auf alle Fälle weniger als eine Stunde dauern. Insgesamt blickt Steinbach dem Gemeindeleben unter strengen Auflagen entspannt entgegen. „Hauptsache, das Wort Gottes wird wieder verkündet.“