Grausiger Fund: Gerissene Rehkitze im Wolfratshauser Bergwald

Von: Peter Borchers

Ein Rehkitz im Gras. Zwei der Jungtiere wurden nun tot im Bergwald aufgefunden. Wahrscheinlich hat ein Hund sie gerissen. © Matthias Balk/dpa

Der Jagdpächter hat im Bereich des Bergwalds zwei, vermutlich durch einen Hund gerissene Rehkitze gefunden. Einem Tier war zusätzlich der Schädel eingeschlagen worden.

Wolfratshausen – Zwischen Donnerstag, 26. Mai, und Sonntag, 29. Mai, wurde die Wolfratshauser Polizei darüber informiert, dass im Bereich des Bergwalds oberhalb der Stadt zwei verendete, übel zugerichtete Rehkitze liegen. Der danach verständigte Pächter des Jagdreviers fand die toten Tiere und stellte fest, dass beide vermutlich von einem Hund gerissen worden waren.

Zudem entdeckte er bei einem der beiden Kitze massive Kopfverletzungen.

Dies, so die Polizei in ihrem Bericht, lasse darauf schließen, dass dem Tier der Schädel eingeschlagen worden ist. Die Beamten ermitteln aus diesem Grund nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Jagdwilderei.

An dieser Stelle appelliert die Polizei eindringlich an alle Hundehalter, ihre Vierbeiner in Wäldern und Wiesen nicht frei laufen zu lassen. Sollte ein Hund Wildtiere hetzen oder gar reißen, erwartet dessen Besitzer eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Jagdgesetz.

peb

