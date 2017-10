„Die Grippe-Impfung schützt relativ gut“

Auf eines kann man sich im Winter verlassen: Dass eine große Grippewelle anrollt. Kann man sich mit einer Impfung davor schützen? Und auf welche Nebenwirkungen muss man sich einstellen?

Redakteur Patrick Staar sprach darüber mit Dr. Andreas Lang, Sprecher der Hausärzte im Landkreis, und Benedikt Greutélaers vom Gesundheitsamt in Bad Tölz.

-Wer sollte sich impfen lassen?

+ Dr. Andreas Lang, Sprecher der Hausärzte im Landkreis © Archiv Dr. Lang: Alle Menschen, die über 60 Jahre alt sind oder in gefährdeten Bereichen arbeiten, wie etwa Arzthelferinnen. Jüngere sollten sich impfen lassen, wenn sie eine schwerwiegende chronische Erkrankung haben. Ich würde die Impfung auch allen Leuten empfehlen, die oft in S-Bahnen unterwegs sind.

-Sollten sich Schwangere impfen lassen?

Greutélaers: Ja. Schwangere sollten sich ab dem zweiten Trimester impfen lassen. Wenn sie wegen eines Grundleidens besonders gefährdet sind, sogar ab dem ersten Trimester.

-Wer darf nicht gegen Grippe geimpft werden?

Greutélaers: Wer über 38,5 Grad Fieber hat oder an einer schwereren, akuten Infektion leidet, sollte zu diesem Zeitpunkt nicht geimpft werden. Sie sollte aber so bald wie möglich nachgeholt werden.

Dr. Lang:Nicht impfen sollte sich jemand, der schon einmal eine Unverträglichkeits-Reaktion hatte.

-Wie äußert sich eine Unverträglichkeits-Reaktion?

Dr. Lang: Da ist alles Mögliche denkbar. Von Allergien bis hin zu schweren grippalen Beschwerden.

-Wie häufig bekommen Patienten solche Beschwerden?

Dr. Lang:Extreme Reaktionen sind sehr selten. Ich habe so etwas in meiner 30-jährigen Tätigkeit als Arzt noch nicht erlebt. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit auf Eins zu eine Million.

-Welche „normale“ Nebenwirkungen kann eine Grippe-Impfung haben?

Dr. Lang: Eine übliche Nebenwirkung ist, dass einem der Arm ein, zwei, drei Tage ein bisschen weh tut und dass die Impfstelle etwas juckt und anschwillt. Es kann auch sein, dass man sich ein, zwei Tage etwas grippisch fühlt. Das ist normal und zeigt, dass die Impfung anspricht.

-Kann eine Grippe-Impfung eine Grippe auslösen?

Dr. Lang: Nein, natürlich nicht. Eine Grippe-Impfung kann nur grippeähnliche Beschwerden auslösen.

+ Benedikt Greutélaers vom Gesundheitsamt Bad Tölz-Wolfratshausen © Archiv Dr. Greutélaers: Die Grippeimpfung enthält keine vermehrungsfähigen Erreger und kann keine Grippeerkrankung hervorrufen. Bei dem Lebendimpfstoff für Kinder und Jugendliche, der in die Nase gesprüht wird, besteht ein – wenn auch sehr geringes Risiko – der Übertragung von Impfviren auf stark immungeschwächte Personen.

-Was ist der Unterschied zwischen einer Grippe und einer Erkältung?

Dr. Lang:Erkältungen lösen alle möglichen Viren aus. Sie sind immer harmlos. Eine Grippe löst der Influenza-Virus aus. Und eine Grippe ist ganz und gar nicht harmlos.

-Wie äußert sich die Gefährlichkeit?

Dr. Lang:Mit jährlich zig-tausend Toten weltweit, wenn nicht sogar Millionen Toten. In Deutschland sprechen wir von 5000 bis 10 000 Todesfällen pro Jahr. Durch Influenza sterben in Deutschland mehr Menschen als durch Autounfälle.

-Wie kann eine Arzt denn unterscheiden, ob eine Patient eine Grippe hat – oder doch nur eine einfache Erkältung?

Greutélaers:Es ist oft nicht möglich, eine echte Grippe und eine Erkältung nur anhand der Symptome zu unterscheiden. Für Ärzte ist es daher auch wichtig zu wissen, welche Viren gerade in der Bevölkerung zirkulieren.

-Kann man trotz Impfung eine Grippe bekommen?

Greutélaers: Die Influenzaimpfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz, deshalb kann es auch bei Geimpften zu einer Erkrankung an Influenza kommen. Allerdings kann jeder sein persönliches Risiko zu erkranken durch die Impfung verringern.

-Wann ist die Haupt-Grippezeit?

Dr. Lang:Bei uns im tiefsten Winter, wobei es sich nie genau vorhersagen lässt, wann die erste Influenza-Welle losrollt. Es kann November/Dezember sein. Es kann aber auch Februar/März werden.

-Bis wann sollte man geimpft sein?

Dr. Lang:Ich empfehle, dass man sich im Oktober impfen lässt. Manchmal ist es aber noch im Januar sinnvoll.

-Impfgegner verweisen darauf, dass der Impfstoff gefährliche Bestandteile wie Quecksilber, Frostschutzmittel und Formaldehyd enthält. Was ist davon zu halten?

Dr. Lang:Nix. Diese Inhaltsstoffe liegen alle im Mikrogramm-Bereich. Wenn man einmal durch die Marktstraße in Bad Tölz oder Wolfratshausen geht, hat man mehr von dem Zeug eingeatmet. Wenn man eine Bratwurst isst, hat man wahrscheinlich die hundertfache Dosis zu sich genommen. Wenn ein Raucher solche Argumente vorbringt, werde ich relativ züntig. Aber ich will es nicht verharmlosen: Wenn jemand eine Allergie gegen Hühnereier hat, sollte er sich einen Impfstoff aussuchen, der nicht aus Hühnereiern gezüchtet wurde. Auch Kleinstmengen können Allergien auslösen.

Greutélaers: Die erwähnten Substanzen dienen beispielsweise dazu, um Impfviren abzutöten – wie Formaldehyd. Aluminiumhydroxid verstärkt die Immunantwort. Phenol macht den Impfstoff haltbar. Vor einigen Jahren hatten zwei amerikanische Mediziner die These aufgestellt, der in den USA registrierte Anstieg von Autismusfällen hänge mit dem quecksilberhaltigen Konservierungsmittel „Thiomersal“ zusammen, der in manchen Impfstoffen vorhanden ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, das US-amerikanische „Institute of Medicine“ sowie die europäische Arzneimittelbehörde EMA sind inzwischen allerdings unabhängig voneinander zu dem Schluss gelangt, dass die verfügbaren Studien gegen einen solchen Zusammenhang sprechen. Diese Antwort bezieht sich nicht nur auf Influenza-Impfstoffe.

-Haben die Pharma-Hersteller auf diese Debatte reagiert?

Ja. Für alle empfohlenen Schutzimpfungen sind inzwischen quecksilberfreie Impfstoffe verfügbar.

-Impfgegner halten die Impfung für weitgehend wirkungslos, weil schon im Februar festgelegt wird, welche Viren der Impfstoff enthalten soll – also lang vor Beginn der nächsten Grippe-Saison. Was sagen Sie dazu?

Dr. Lang:Man schaut, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Impfstoffe eine Influenza auslösen werden. Die Trefferquote der Wissenschaftler ist ganz gut. Die Wirkung der Grippe-Impfung ist allerdings nicht so toll wie beispielsweise bei Tetanus. Aber die Grippe-Impfung schützt relativ gut vor dem Ausbruch der Erkrankung und schützt sehr gut vor dem schweren Verlauf.

-Abgesehen vom Impfen: Was kann man tun, um eine Grippe zu vermeiden?

Dr. Lang: Man kann größere Menschen-Ansammlungen vermeiden. Das dürfte für die meisten Menschen aber schwierig sein, weil sie nicht mit dem Rad zur Arbeit fahren können. Hilfreich ist eine gesunde Lebensführung, sprich: Viele Vitamine, viel frische Luft, regelmäßig in die Sauna gehen. Kurz: Alles machen, was den Körper stärkt.