Über 90 Einsatzkräfte vor Ort: Großalarm wegen Akkubrand in Geretsrieder Gewerbegebiet

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Großeinsatz: Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren rückten ins Geltinger Gewerbegebiet aus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Feuer im Geltinger Betriebsgebäude der Firma SGS Geltinger Gewerbegebiet löste einen Großalarm aus. Die Löscharbeiten dauern bis in den frühen Abend an.

Geretsried – Fünf Feuerwehren, Polizei, Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes sowie die Kreisbrandinspektion und eine Unterstützungsgruppe Einsatzleitung elten am Mittwochmittag in das Gewerbegebiet Gelting-Ost. Die Integrierte Leitstelle Weilheim hatte aufgrund eines Akku-Brandes einen Großalarm ausgerufen. In der mittleren der drei Werkshallen eines Geltinger Unternehmens hatte mindestens ein Hochleistungsakku Feuer gefangen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Abend.

Über 90 Einsatzkräfte vor Ort: Großalarm wegen Akkubrand in Geretsrieder Gewerbegebiet

Gegen 11.45 Uhr ging nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über einen Brand auf einem Geretsrieder Industriegelände ein. Zuerst informierten sie die Feuerwehr in Gelting, später wurden auch die Brandbekämpfer aus Geretsried, Wolfratshausen, Münsing und Neufahrn zum Ort des Geschehens gerufen. Genauer: in die Traunreuter Straße 3. In einer Halle des dort ansässigen Unternehmens SGS entzündeten sich nach Angaben von Kreisbrandrat Erich Zengerle ein oder mehrere Hochvoltspeicher für Elektro-Autos, die in einem Container lagerten.

„Wir können nur kühlen, kühlen und kühlen“, sagte Zengerle gegen 16 Uhr gegenüber unserer Zeitung. Zu dem Zeitpunkt war der Brand zwar noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle. Trotzdem dauere es noch mehrere Stunden, bis das Feuer gelöscht, die Gefahr gebannt sei, prognostizierte Zengerle noch vor Ort. „Wir bestrahlen den betroffenen Container soweit mit Löschwasser, bis wir etwas davon in den Container leiten können.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Bei jedem Brand – auch in diesem Falle – „sind Atemschutzgeräte unabdingbar“, erklärte Zengerle. Diese könnten jedoch nur 20 Minuten am Stück verwendet werden, bevor sie ausgetauscht werden müssen. „Da kommt eine Feuerwehr alleine schnell ans Ende der Kapazitäten.“ Weil der Einsatz so lange dauerte, rief der Einsatzleiter die Verstärkung aus den Nachbarorten. Insgesamt waren fast 60 Feuerwehrler aus Gelting, Geretsried, Wolfratshausen, Neufahrn und Münsing vor Ort, unterstützt von 30 Rettungskräften des BRK und Beamten der Polizei.

Mit Atemschutzgeräten ausgestattet betraten Feuerwehrler die Halle, um den Container mit dem Akku-Brand mit Löschwasser zu bestrahlen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Betroffenes Unternehmen SGS prüft Akkus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit

Anwohner und umliegende Betriebe waren von dem Rauch allerdings kaum betroffen. Zwar riet die Polizei zwischenzeitlich, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aber Zengerle berichtete, „dass es zwischenzeitlich nur recht wenig Rauch gab. Und dieser zog in Richtung Wald.“ Gegen Nachmittag drang immer weniger Qualm aus den offenen Hallentoren. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund der Lage des Unternehmens am Rande des Geltinger Gewerbegebiets kaum. Zwar sperrte die Polizei das Gelände rundum ab. Durchgangsverkehr sei in diesem Teil des Gewerbegebiets allerdings sehr selten.

Das Unternehmen SGS betreibt im Gewerbegebiet Gelting-Ost ein Testzentrum für Elektromobilität. Auf 4000 Quadratmetern prüfen die Mitarbeiter in Laborkammern und auf Testständen Batterien und Komponenten von Elektrofahrzeugen. Unter anderem werden die Akkus von E-Pkw mit Vibrationstests, mechanischen Schocks, Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfungen oder Behandlungen mit Salznebel, Staub, Mischgasen sowie chemischen Stoffen auf Zuverlässigkeit und Sicherheit überprüft.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.