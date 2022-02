Großbrände und Hagelgewitter: Feuerwehren im Landkreis mit über 2200 Einsätzen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Großbrand in Sonderham: Der Brand vernichtete ein landwirtschaftliches Anwesen in der Gemeinde Münsing. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Feuerwehren in Bad Tölz-Wolfratshausen haben ein intensives Jahr hinter sich. Neben Großbränden und heftigen Unwettern war ein Thema allgegenwärtig: Corona.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Den Dreikönigstag nutzen die Feuerwehren im Landkreis traditionell für ihre Jahresversammlung. „Ich bin jetzt seit 20 Jahren als Bürgermeister und Landrat im Amt, aber in keinem Jahr habe ich mir vorstellen können, dass dies jetzt bereits pandemiebedingt zum zweiten Mal ausfallen muss“, sagt Dienstherr Landrat Josef Niedermaier. Corona stelle die Wehren vor etliche Herausforderungen. „Aus meiner Sicht ist es das Schlimmste, dass wir nicht geplant mit diesen Herausforderungen umgehen können, sondern immer noch tagtäglich auf Sicht entscheiden müssen.“

Großbrände und Hagelgewitter: Feuerwehren in Bad Tölz-Wolfratshausen mit über 2.200 Einsätzen

Dazu gehört, im Jahr 2020 ausgefallene Übungen und Ausbildungen nachzuholen. „Allein 100 Atemschutzgeräte-Träger benötigten dringend einen Lehrgang an den Ausbildungsstandorten im Landkreis“, nennt Katrin Bauer, Kreisbrandmeisterin Ausbildung, ein Beispiel. Die ersten vier Lehrgänge „Fahrsicherheitstraining“ in Augsburg seien nach zwei Tagen bereits vollkommen überbucht gewesen, sodass weitere Kurse organisiert werden mussten, um allen gerecht zu werden.

„Aber das wichtigste Ziel war und ist, stets einsatzbereit zu sein“, betont Kreisbrandrat Erich Zengerle, Dazu müssen immer wieder die Hygienekonzepte angepasst und diszipliniert umgesetzt werden. Das ist bislang gelungen. „Wir hatten keinen Ausfall einer Feuerwehr zu beklagen“, so der Kreisbrandrat.

Feuerwehren Bad Tölz-Wolfratshausen: Viele Ehrenamtliche im Dienst - Jugendliche machen mit

Aktiv im Dienst sind im Landkreis derzeit 3138 Feuerwehrmänner und -frauen zwischen 18 und 65 Jahren. Die Zahl der Jugendlichen ist mit 250 „recht konstant“, sagt Zengerle. Im vergangenen Jahr wurden die Aktiven der 58 Kreis-Feuerwehren 2214 Mal um Hilfe gerufen. „Das teilt sich auf in 430 Brandalarme, darunter 28 Großbrände, 1166 Technische Hilfeleistungen, 63 ABC-Einsätze, 497 First-Responder-Einsätze sowie ein Dutzend Sicherheitswachen und 45 sonstige Alarmierungen.“ Das macht allein bei den Einsätzen eine Summe von 22 940 Stunden geleisteter ehrenamtlicher Arbeit.

Hagelkatastrophe und Starkregen: Wolfratshausen war Feuerwehr-Hotspot

Spitzenreiter bei den Alarmierungen war mit 338 Hilfeleistungen die Feuerwehr Wolfratshausen. Mit ein Grund dafür war die Superzelle mit Hagelschlag und Starkregen, die im Juni über den Nordlandkreis zog. „Innerhalb von vier Tagen“, rechnete Erster Kommandant Andreas Bauer in der Jahresversammlung seiner Wehr vor, „hatten wir etwa 100 Einsätze.“ Die Feuerwehr Bad Tölz wurde vergangenes Jahr 214 Mal gerufen, die Geretsrieder Kollegen 197 Mal. „Die Einsatzzahlen“, resümiert Zengerle, „pendeln sich dennoch auf dem Niveau der letzten Jahre ein.“ 2019 waren es 2715, 2020 1809.

Großbrände in Kochel, Wolfratshausen und Münsing beschäftigten Feuerwehren

Gut im Gedächtnis werden den Ehrenamtlichen drei Großbrände bleiben: In Kochel am See brannten landwirtschaftliche Stadel, in Wolfratshausen ein Mehrfamilienhaus. In Sonderham bei Degerndorf (Gemeinde Münsing)) zerstörte ein Feuer ein landwirtschaftliches Anwesen. „Die große Vermisstensuche in Fall forderte uns genauso stark“, so Zengerle. Dass solche Einsätze die Freiwilligen nicht nur körperlich an ihre Grenzen bringen, betont Dr. Christoph Preuß. Er ist Kreisfeuerwehrarzt und Fachberater der PSNV-E – eine Einheit, die Einsatzkräften hilft, das Erlebte aufzuarbeiten. „Wir, die Mitglieder dieser Gruppe, sind jederzeit über die Einsatzleitung erreichbar.“