Nach Großbrand in Wolfratshausen: So geht es mit dem Gebäude weiter

Von: Dominik Stallein

Abbruchreif: Das Mehrfamilienhaus an der Straße Am Waldrand, in dem es im Sommer 2021 gebrannt hat, wird durch einen Neubau ersetzt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es war ein verheerendes Unglück: Mehrere Familien verloren beim Großbrand im Sommer das Dach über dem Kopf. Jetzt steht fest, was mit dem Haus passiert.

Wolfratshausen – Es war ein Unglück, wie es die Baugenossenschaft Wolfratshausen in den über 70 Jahren ihres Bestehens noch nicht erlebt hat: Im Sommer vergangenen Jahres brannte ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Waldrand lichterloh. Vier Familien verloren ihr Zuhause. Die Feuerwehr bezifferte den Schaden kurz nach dem Brand mit rund einer halben Million Euro. Britta Wurm, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft, der das Gebäude gehört, sagt: „Die Schätzung war sicherlich nicht zu hoch angesetzt. Vielleicht liegt der Schaden sogar noch etwas über dieser Summe.“ Endgültig abgerechnet sei mit der Versicherung noch nicht.

Nach Großbrand in Wolfratshausen: So geht es mit dem Gebäude weiter

Klar ist inzwischen, wie es mit dem Gebäude weitergehen wird. Die vier Wohnungen sind bis heute unbewohnbar. „Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich“, hat laut Wurm eine Prüfung ergeben. Die Baugenossenschaft möchte das Haus – dazu gehören auch vier Wohnungen, die vom Feuer verschont blieben – abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Der Komplettabriss sei nicht zu vermeiden: „Baulich ist es nicht möglich, die vier unbeschädigten Wohnungen zu erhalten und die unbewohnbaren zu ersetzen.“ Zu groß sei der Schaden durch das Feuer im Sommer.

Feuer zerstörte Mehrfamilienhaus - Eigentümer forciert Neubau

Statt bisher acht Parteien werden dann 24 Parteien am Waldrand ein Zuhause finden. „Wir versuchen damit, einen weiteren Beitrag zu leisten, um dem Siedlungsdruck zu begegnen“, betont Wurm. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sei ungebrochen, „die Stadt kann diese zusätzlichen Wohnungen dringend brauchen“. Einige Interessenten, die sich wegen Wohnungen bei der Baugenossenschaft melden würden, „sind schon seit Jahren auf der Suche – und sie finden einfach nichts“.

Wohnraum in Wolfratshausen ist knapp: Baugenossenschaft schafft mehr Wohnungen

Mit den Bauarbeiten soll noch in diesem Sommer begonnen werden. Erst schließt die Genossenschaft ihre Maßnahme an der Blombergstraße in Farchet ab, dann soll es vermutlich im Juni Am Waldrand losgehen. Zwei Baustellen werden dann parallel laufen. In der Nachbarschaft des Brandhauses wird noch ein zweites Gebäude der Baugenossenschaft ersetzt. „Das ist in keinem guten Zustand mehr – eine Sanierung kommt nicht mehr in Frage“, so Wurm. Die Maßnahme könnte rund 7,5 Millionen Euro kosten, hinzu kommt die Investition auf dem Grundstück des Brandhauses. „Die Preise steigen immer weiter“, gibt Wurm zu bedenken. Die Schätzung aus dem vergangenen Jahr könnte aufgrund der Inflation bereits längst überholt sein.