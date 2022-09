Der frei erfundene Notruf einer Wolfratshauserin löste am Dienstagmittag in der Loisachstadt einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehren und Kräften des BRK aus.

Hintergrund wohl Nachbarschaftsstreit

Die Ankündigung des Suizids ihrer Nachbarin war frei erfunden. Nun prüft die Polizei, ob sie Anzeige gegen eine Wolfratshauserin erstattet.

Wolfratshausen – Weil sie sich von ihrer Staub saugenden Nachbarin in der Wohnung über ihr gestört fühlte, wählte eine Wolfratshauserin den Notruf: Die Nachbarin wolle sich aus dem Fenster im zweiten Stock des Hauses auf die Sauerlacher Straße stürzen. Wie berichtet löste dieser Anruf bei der Integrierten Leitstelle Oberland in Weilheim am Dienstagmittag einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehren und BRK aus.

Großeinsatz nach falschem Notruf in Wolfratshausen: Polizei wertet Audiodatei aus

Tatsächlich war die Suizidankündigung frei erfunden, die 51-Jährige konnte die Polizei vor Ort zweifelsfrei davon überzeugen, sich definitiv nichts antun zu wollen.

Eine Ruhestörung würde natürlich keinen derartigen Notruf rechtfertigen.

Nun muss die Frage beantwortet werden, ob die Anruferin wegen eines Missbrauchs des Notrufs zur Verantwortung gezogen wird. Zu diesem Zweck werten Beamte der Wolfratshauser Polizei das Gespräch zwischen der Frau und des Leitstellenmitarbeiters aus. Notrufe werden grundsätzlich gespeichert, „wir haben diese Audiodatei angefordert“, berichtet Hauptkommissarin Christina Loy auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Kopie des Gesprächsinhalts werde analysiert. Loy: „Dann wird entschieden, ob Anzeige gegen die Anruferin erstattet wird.“ Vorab stellt die Beamtin fest: „Eine Ruhestörung würde natürlich keinen derartigen Notruf rechtfertigen.“

An dem Einsatz am Dienstag waren Dutzende Kräfte beteiligt, die Sauerlacher Straße war eine Stunde gesperrt, sogar ein Sprungkissen hatte die Feuerwehr vorsorglich vorbereitet. (cce)

