Großer Geldsegen: Wohltäter aus dem Lions-Club verteilen Spenden an örtliche Vereine

Spender und Beschenkte: (v. li. Günter Lang-Lendorff (LC), Fritz Meixner und Eva Bruschek (Kinder und Jugendförderverein Wolfratshausen), Roland Herzog (Jugendsiedlung Hochland), Wilfried Bogner (Pflegezentrum Ebenhausen), Dieter Käufer (Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal), Dr. Hans Jürgen Wernicke (LC) sowie Rudi Mühlhans und Kerstin Halba (Trägerverein Jugend-und Sozialarbeit Geretsried). © hans lippert

Der Lions Club München-Isartal spendet den Erlös aus dem Verkauf des Adventskalenders alljährlich für einen guten Zweck. Insgesamt 18.600 Euro waren es in diesem Jahr.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit 60 Jahren tut der Lions Club (LC) München-Isartal Gutes nach dem internationalen Motto „We serve“ (Wir dienen). Das feierten die ehrenamtlichen Mitglieder kürzlich im Krämmel-Forum mit einem Festakt. Damit verbunden war eine Spendenübergabe an fünf regionale Vereine und zwei Pflegezentren. Insgesamt 18 600 Euro wurden verteilt. Das Geld kam im vergangenen Jahr beim Verkauf der beliebten Adventskalender zusammen. Das ist ein Gewinnspiel, das Thorsten Sponholz 2008 ins Leben gerufen hatte. Seitdem wurden insgesamt 503 000 Euro an soziale Einrichtungen ausgeschüttet.

Vor 60 Jahren gründeten 16 Leute den Lions Club München-Isartal, einer von 1595 Clubs deutschlandweit, in Ebenhausen. Es waren Menschen unterschiedicher gesellschaftlicher, religiöser oder politischer Herkunft. Die Ziele, so sagte Präsident Günter Lang-Lendorff in seiner Rede, seien damals dieselben wie heute gewesen: sich den gesellschaftlichen Problemen zu stellen und uneigennützig an deren Lösung mitzuwirken. Der Schwerpunkt des sozialen Engagements und der Hilfeleistungen der Isartal-Lions liegt im regionalen Umfeld. Darüber hinaus beteiligen sie sich immer wieder an nationalen und internationalen Hilfsprojekten. Zuletzt wurde Geld gespendet für die Flutopfer im Ahrtal und für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

Ein besonderes Anliegen ist den Isartalern die Pflege der Freundschaft mit den LCs Gastein in Österreich und Sélestat in Frankreich. Sie festigen sie mit jährlichen Treffen um Christi Himmelfahrt. „Wir wollen damit zur Völkerverständigung beitragen und im Kleinen etwas für die Europäische Einheit tun“, so Lang-Lendorff. Derzeit gehören dem Club 19 Mitglieder an, mehrheitlich Männer. Die Ehefrauen und Partnerinnen sind jedoch stets zu den Treffen und gemeinsamen Unternehmungen eingeladen. „Auch Gäste sind uns willkommen“, betonte der Präsident.

KJFV, Trägerverein Jugend, Altenheime und mehr: Lions-Club unterstützt karitative Einrichtungen

Schon vor dem Jahr 2008 war der Club auf dem Christkindlmarkt in Wolfratshausen präsent und veranstaltete Flohmärkte. Doch die Einnahmen reichten bei Weitem nicht an die aus dem Adventskalender-Verkauf hin. Der Beauftragte für den Adventskalender, Dr. Hans Jürgen Wernicke, bedankte sich bei allen Sponsoren, Verkäufern und Käufern der Kalender. Auch der District-Governor Gerhard Potuschek erwies dem Club die Ehre. Er rief dazu auf, Mitglied zu werden. „Jeder kann beitreten“, erklärte er. Das Vorurteil, der Service-Club sei elitär, konterte Potuschek mit den Worten: „Wir setzen uns ehrenamtlich für unsere Nächsten ein. Insofern sind wir eine soziale Elite“.

In diesem Jahr gingen 3000 Euro an die Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. Leiter Roland Herzog sagte, das Geld werde für die Renovierung des Sportplatzes verwendet. Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried, vertreten durch Geschäftsführer Rudi Mühlhans, erhielt ebenfalls 3000 Euro. Unter dem Motto „Teilnahme für alle“ sollen damit Ausflüge und Unternehmungen für Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien organisiert werden.

Lions Club verteilt Spenden: 18.600 Euro für Vereine aus Wolfratshausen und Geretsried

1600 Euro erhielt die Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal in Wolfratshausen. Das AWO Seniorenzentrum Wolfratshausen bekam 1800 Euro, das Evangelische Pflegezentrum Ebenhausen 3500 Euro. Für den Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen nahm Geschäftsführer Fritz Meixner 2700 Euro entgegen. Das Geld soll in den neuen Alleinerziehenden-Treff, ein Zirkus- und ein Gartenprojekt gesteckt werden.

Einmal im Jahr packen die Lions-Mitglieder übrigens selber tatkräftig mit an. Sie fahren mit den Bewohnern und Mitarbeitern des Pflegezentrums Ebenhausen an den Starnberger See und laden sie zu Kaffee und Kuchen ein. „So einen Ausflug könnten wir personell alleine nicht stemmen“, bedankte sich Einrichtungsleiter Wilfried Bogner.