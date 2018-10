Großer Zapfenstreich: Wolfratshauser Gebirgsschützen ehren Gefallene

Der Erste Weltkrieg forderte rund 17 Millionen Tote. Die Gebirgsschützen und die Stadt Wolfratshausen nehmen das Kriegsende vor 100 Jahren zum Anlass für ein besonderes Zeremoniell.

Wolfratshausen– Im November 1918 endete der Erste Weltkrieg. Zum Gedenken an die Millionen gefallener Soldaten führt die Gebirgsschützenkompanie (GSK) Wolfratshausen am kommenden Mittwoch, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), einen Großen Zapfenstreich auf dem Marienplatz auf.

Die Bilder täuschen: Die weit verbreitete Meinung, dass die Deutschen im Sommer 1914 „Hurra“ schreiend auf die Schlachtfelder zogen, „ist durch neue Forschung widerlegt“, betont der ehemalige GSK-Hauptmann Ewald Brückl. Laut Studien der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war die Euphorie in bürgerlich-akademischen Kreisen zwar groß. Doch in den ländlichen Regionen sah das ganz anders aus: Die Bauern fürchteten, den Erntebeginn vor Augen, ohne männliche Arbeitskräfte ihre Höfe nicht bewirtschaften zu können. Dazu gesellte sich die Aufforderung, Pferde für das Militär abzustellen. In den industriellen Ballungszentren hofften Ende Juli 1914 Hunderttausende Arbeiter, den drohenden Krieg durch eine Demonstration abwenden zu können.

Im November vor 100 Jahren endete das Sterben. Die furchtbare Bilanz nach vier Jahren Krieg: 17 Millionen Tote, darunter zwei Millionen deutsche Soldaten. „Wir gedenken aller Opfer des Ersten Weltkriegs, besonders der Soldaten aus unserer Region, die im guten Glauben in den Krieg gezogen sind beziehungsweise ziehen mussten und gefallen sind“, sagt Brückl. „Für sie führt die GSK Wolfratshausen den Großen Zapfenstreich auf.“

Dieses feierliche militärische Zeremoniell hat seinen Ursprung im Mittelalter. Waren die Landsknechte ins Heerlager zurückgekehrt, schlug ein Offizier mit einem Stock auf den Zapfen eines Fasses – Ende des Ausschanks, Nachtruhe. Begleitet wurde der Offizier bei seinem Kontrollgang von einem Pfeifer und einem Trommler. Aus dieser Amtshandlung entwickelte sich das Zeremoniell mit Zapfenstreichmarsch, das während der Freiheitskriege 1813 um ein (befohlenes) Gebet zur Einkehr und Besinnung ergänzt wurde. „Bei den Bayerischen Gebirgsschützenkompanien ist der Große Zapfenstreich Teil ihrer Traditionspflege“, erklärt Brückl. „Mit dem Großen Zapfenstreich am 3. Oktober erweist die historische Gebirgsschützenkompanie zusammen mit der Stadt Wolfratshausen und zahlreichen Fahnenabordnungen den Gefallenen des Ersten Weltkriegs die für Soldaten höchste Ehrerbietung.“ cce

Der Ablauf:

18 Uhr: Eintreffen der GSK mit Musikkorps (Spielmannszug Gelting/Musikkapelle Münsing) am Hatzplatz. 18.30 Uhr: Eintreffen der Ehrengäste und Fahnenabordnungen auf dem Marienplatz. 18.45 Uhr: Erklärung des Großen Zapfenstreichs durch Hermann Paetzmann. 19 Uhr: Aufmarsch der Ehrenformation der GSK, befehligt von Hauptmann Rainer Lorz, auf dem Marienplatz; Flaggenparade durch Bundeswehrmatrosen vom Patenschiff der Stadt Wolfratshausen, der „Oste“; Totenehrung mit Kranzniederlegung und Salut. 19.30 Uhr: Großer Zapfenstreich, im Anschluss Bayern- und Nationalhymne.