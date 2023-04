„Grün ist schöner als Grau“: Landschaftsarchitekt wirbt für Stadtbegrünung - und gibt Tipps

Von: Rudi Stallein

Stadtbegrünung am „Grünen Mittwoch“: Das Thema lockte einige Interessierte an. Ein Experte gab den Besuchern Tipps, wie sich Fassaden und Dächer von Häusern sinnvoll bepflanzen lassen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf Einladung der Wolfratshauser Grünen hielt Landschaftsarchitekt Wolfgang Heidenreich einen Vortag zum Thema „Begrünen, was geht“. Einige Interessierte kamen.

Wolfratshausen – Diese Frage aus dem Publikum war zu erwarten: „Bei uns hat man immer gesagt, das macht das Mauerwerk kaputt“, warf eine Dame ein, als der Referent von den Vorzügen einer mit grünen Kletterpflanzen überwucherten Hauswand schwärmt. Solche Einwände kennt Wolfgang Heidenreich vom Münchner Verein „Green City“ zur Genüge. Er trat vehement dem negativen Ruf entgegen: „Der aller-aller-allerbeste Schutz für eine Fassade, für ein Haus, ist Efeu.“ Damit machte der Landschaftsarchitekt frühzeitig deutlich, wohin die Reise an diesem Abend gehen würde.

Wolfratshausen: Landschaftsarchitekt wirbt dafür, zu „begrünen, was geht“

Auf Einladung des Wolfratshauser Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen sprach Heidenreich am „Grünen Mittwoch“ zum Thema „Begrünen, was geht“. Damit kennt der Münchner sich aus, hat er doch ein Buch mit demselben Titel herausgegeben. Wer sich Tipps für die heimische Blumenrabatte ersehnt hatte, wurde womöglich enttäuscht.

Wolfgang Heidenreich vom Verein Green City München. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Referent entsprach ganz dem Wunsch von Grünen-Sprecherin Jennifer Layton, die nach einem Spaziergang durch den eigenen Garten gehofft hatte, „das hier gezeigt wird, was es noch für Flächen gibt, an die man sonst vielleicht gar nicht denkt oder an die man sich nicht herantraut“. Denn im Mittelpunkt des Abends stand die Fassaden- und Dachbegrünung im privaten Bereich.

Nachdem Heidenreich die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Bildern von Beispielen aus München auf sein Thema eingestimmt hatte, kam er schnell auf den Kern der Veranstaltung: aufzuzeigen, „was Sie machen können am Haus, an Garage, Schuppen, Werkstatt, nämlich Gebäude mit Kletterpflanzen begrünen“. Allerdings gelte es dabei einiges zu beachten. So sei, griff er den obigen Einwand auf, entscheidend, dass die Wand darunter in Ordnung sei.

Auf Einladung der Wolfratshauser Grünen: Landschaftsarchitekt gibt Tipps zur Begrünung

„Sie darf keine Risse haben, der Putz muss okay sein“, betonte Heidenreich. Ansonsten sprenge Efeu die Risse immer weiter auf. Auf einer trockenen, glatten Wand sei die Kletterpflanze jedoch ein „super, super, super Gebäudeschutz“. Ähnlich verhalte es sich mit dreilappigem, wildem Wein, vorausgesetzt, die Pflanze erhalte die nötige Aufmerksamkeit. „Es muss klar sein, dass man nicht die Pflanze in den Boden setzen kann und dann 20, 30 Jahre nichts macht. Man muss sie schon pflegen.“

Tipps für stabile Kletterhilfen an den Wänden und Beispiele für die Begrünung von Haus- oder Garagendächern rundeten den informativen Vortrag ab. Einen wesentlichen Aspekt der Fassadenbegrünung hatte der Landschaftsarchitekt gleich zu Beginn herausgehoben, anhand von Skizzen, die „Wärmeinseln“ in der Stadt aufzeigten. „Null Schatten, viel Beton, viel Asphalt, kein Grün – diese Wärmeinseln hat man überall“, so der Referent.

„Und kühlen kann man eigentlich nur mit Pflanzen, sonst kriegt man das nicht hin.“ Weitere Vorteile der Begrünung seien unter anderem Verschattung, Strahlungs- und Winterschutz, die Minderung von Temperaturextremen. Oder, wie Grünen-Schriftführerin Andrea Beck schon zu Beginn der Veranstaltung erklärt hatte: „Unterm Strich ist Grün schöner als Grau. Und es tut nicht nur dem Mikroklima gut, sondern auch der Psyche.“

