Der Gründervaterdes Märchenwalds ist tot

Wolfratshausen - Der Märchenwald ist eine Institution: Er lockt viele Familien aus der ganzen Region nach Wolfratshausen. Jetzt ist der Gründervater des Märchenwalds, Siegfried Diessl, gestorben.

Wolfratshausen – Er kam viel herum und probierte vieles aus. Erst im Märchenwald in Wolfratshausen, seinem Lebenswerk, wurde Siegfried Diessl sesshaft. Am 16. Oktober ist der Gründer des Freizeitparks im Alter von 78 Jahren überraschend verstorben.

Diessls Ehefrau Annemarie stammte aus einer Schausteller-Dynastie. Das Handwerk durfte die Familie in Wittenberg zu DDR-Zeiten nicht mehr ausüben. Es war eine Rückkehr zu den Wurzeln, als Siegfried Diessl 1968 den Märchenwald in Farchet eröffnete. „Noch heute steht die Drachenschaukel, die mein Vater eigenhändig gebaut hat“, sagt Sohn Daniel, inzwischen Geschäftsführer des Freizeitparks.

Als Konditor durfte er auch das Cafe führen

Die nötigen Fähigkeiten erlernte Diessl bei seiner Lehre zum Kesselschweißer in Wittenberg. Seine Eltern führten während der Ausbildung eine Eisdiele. Anfang der 1960er Jahre flüchtete die Familie nach Baden-Württemberg. Siegfried Diessl, damals Anfang 20, machte eine zweite Lehre und wurde Konditor. Das erlaubte ihm später, das Café des Freizeitparks selbst zu führen. Bevor der Märchenwald öffnete, wo sich täglich Hunderte Kinder an seinen Konstruktionen erfreuten, stand das Multitalent in der Backstube und richtete Kuchen für die Gäste her.

Bevor Familie Diessl den Park aufbaute, hatte sie ein anderes berufliches Standbein: eine Bananenreiferei. Siegfried Diessl übernahm die wöchentlichen Einkaufsfahrten nach Belgien und Italien. „Davon hat er immer geschwärmt: Die langen Reisen, die Freiheit“, erinnert sich Schwiegertochter Franziska.

Sesshaft wurde der vielseitige Tüftler im Freizeitpark in Farchet. „Hier konnte er alle Talente in einer Leidenschaft vereinen“, so Daniel Diessl. Besonders freute sich sein Vater, wenn seine Konstruktionen langlebig waren. „Der Kuchen war abends weg, aber die Eisenbahn, die Rutschen und Schaukeln haben Jahrzehnte gehalten.“ Diessl hinterlässt zwei Söhne und seine Ehefrau Annemarie. Dominik Stallein