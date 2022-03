Grüne kritisieren schleppende Energiewende - Forderung nach Tempo 30

Von: Dominik Stallein

Grüne Runde: Die Stadtratsfraktion der Grünen zog in einem Pressegespräch eine Zwischenbilanz. Unser Bild zeigt (v.li): Assunta Tammelleo, Peter Lobenstein, Dr. Hans Schmidt, Jennifer Layton, Annette Heinloth und Rudi Seibt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Grünen-Fraktion zieht eine Bilanz der Klima- und Energiewende in Wolfratshausen und stellt neue Ziele vor. Es geht nicht allein um Umweltschutz.

Wolfratshausen – Allzu erfolgreich waren die Wolfratshauser Grünen mit ihren Anträgen bislang nicht. Bürgerbeteiligung, Umweltschutz, Verkehrssicherheit, Spielplatzausbau: Kein Wunsch der größten Stadtratsfraktion wurde in der bisherigen Amtszeit erfüllt. „Wir mussten feststellen: Wir sind immer noch eine Minderheit“, sagt Annette Heinloth – und das, obwohl sich die Fraktionsstärke bei der jüngsten Kommunalwahl 2020 verdoppelt hat. Sechs Grüne sitzen im Gremium, mehr als für jede andere Gruppierung. Mit ihrer eigenen Arbeit ist die Fraktion bislang zufrieden – und nannte in einem Pressegespräch neue Ziele.

Grüne kritisieren schleppende Energiewende - Forderung nach Tempo 30

Im Zentrum der grünen Bemühungen steht wenig überraschend der Umwelt- und Klimaschutz. Wie die sechs Räte klarstellten, möchte sich die Fraktion aber auch den Themen Bürgerbeteiligung, Jugendarbeit und Kultur verstärkt widmen. Mit den Fortschritten der Stadt in Sachen Klimaschutz sind die Grünen höchst unzufrieden. „Ich habe nicht das Gefühl, dass daran ausreichend gearbeitet wird“, sagte Rudi Seibt. Er möchte in puncto erneuerbare Energien aufs Gaspedal drücken. Derzeit belegt die Stadt beim Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch den unrühmlichen letzten Platz im Landkreis. Eine Hoffnung Seibts ist, dass die Wolfratshauser aufgrund der gestiegenen Preise für Wärme und Strom auf regenerative Quellen umsteigen: „Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, ist davon nicht betroffen.“

Die schleppende Energiewende ist den Grünen nicht der einzige Dorn im Auge. Dr. Hans Schmidt, Umwelt- und Klimareferent des Stadtrats, sieht noch viel Nachholbedarf. Er erneuerte seinen Wunsch nach einer durchgängigen Tempo-30-Zone in Wolfratshausen, eine Stärkung des Radverkehrs und eine Prüfung der Grünen-Ideen zur Verbesserung der Fußgänger-Situation in der Loisachstadt.

Klimawende, Verkehrssicherheit, Grüne Stadt: Fraktion stellt Umwelt-Ziele vor

Dieser Antrag ist im Bauausschuss zwar wie berichtet durchgefallen, weil die anderen Fraktionen darauf verwiesen hatten, dass sämtliche Aspekte bereits in der Verkehrsschau besprochen wurden. Schmidt hat nach eigenen Worten jedoch „mit Entsetzen“ festgestellt, dass es von diesen Expertenrunden keine Protokolle gibt. „Qualitätskontrolle muss auch für die Arbeit der Stadtverwaltung gelten“, betonte Schmidt, der den Bürgermeister in die Pflicht nimmt. Grundsätzlich hielt er fest, dass der 2019 vom Stadtrat ausgerufene Klimanotstand „bisher kaum Konsequenzen“ habe. „Wir wollen mehr Grün, mehr unversiegelte, naturnah angelegte Flächen in der Stadt.“

Mehr Angebote für Jugendliche in Wolfratshausen: Grünen-Rätin möchte Blade-Night und Treffpunkte schaffen

Jennifer Layton, Jugendreferentin des Stadtrats, erklärte die Arbeit für die Heranwachsenden zu einer Aufgabe mit Priorität. Die vergangenen zwei Jahre seien „für viele Jugendliche eine Zeit des Verzichts auf Freunde, Loslösung von der Familie, Zukunftsplänen und menschliche Erfahrungen“ gewesen. Sie habe jedoch eine „Aufbruchstimmung“ festgestellt. „Gerade jetzt ist es wichtig, Heranwachsenden wieder eine Stimme zu geben.“ Das soll auf verschiedene Weise passieren: Das Jugendforum soll heuer wieder stattfinden – nach drei Jahren Pause.

Außerdem plant Layton regelmäßige Gesprächsrunden mit Schülersprechern, zu denen auch andere engagierte Jugendliche hinzukommen sollen. Ideen für Aktionen und Initiativen hat die Referentin viele: Nach der Realschule – Träger ist der Landkreis – sollen sich auch die städtischen Schulen um eine Zertifizierung als Fairtrade-Schulen bemühen. Sie würde gerne weitere Treffpunkte, Podcasts mit Jugendthemen und eine Blade-Night realisieren. Auch das Thema Wohnraum für junge Erwachsene dürfe vom Stadtrat nicht vergessen werden.

Surfwelle ist gescheitert: Grüne findet das „ziemlich schade“

Was Layton „ziemlich schade“ findet, ist die Aussicht, dass aus der Surfwelle in Weidach nichts wird. Zwar gibt es einen neuen Vorstoß vom Wellenkonstrukteur, der eine günstigere Realisierung in Aussicht stellte. „Das müssen wir uns in der Fraktion aber erst einmal ansehen und prüfen“, so Dritte Bürgermeisterin Heinloth. Schmidt ließ schon vorab durchblicken, dem Vorschlag „skeptisch“ gegenüberzustehen.