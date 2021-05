Grünen-Fraktion im Kreistag formuliert eigenen Antrag zum Erhalt der Kreisklinik

Fortbestand mit festen Kooperationen

Die Fraktion der Grünen im Kreistag schaltet sich in die Debatte um die Zukunft der Wolfratshauser Kreisklinik ein. Die Mandatsträger haben einen Antrag formuliert.

Wolfratshausen – Zu den Sitzungen des Kreisausschusses an diesem Montag (14 Uhr, Landratsamt Bad Tölz) und des Kreistags am kommenden Donnerstag (14 Uhr, Mehrfachturnhalle Schulzentrum in Geretsried) haben die Mandatsträger einen Antrag formuliert. Mit einer Ausnahme tragen alle Mitglieder der Fraktion den Antrag.

Wie berichtet sind die Kreisräte aufgefordert, einen Beschluss über die „Bereitstellung und Sicherung einer umfassenden Gesundheitsversorgung im Landkreis“ zu fassen. Dabei geht es auch um die Kreisklinik. „Wir wollen einen strategischen Partner suchen mit dem klaren Ziel, den Klinikstandort Wolfratshausen robust und sturmfähig zu machen“, hatte dazu Landrat Josef Niedermaier beim Redaktionsbesuch vergangene Woche erklärt. Kurz gesagt geht es unter anderem darum, dass das Gremium Landrat Niedermaier den politischen Auftrag erteilt, in Gespräche einzusteigen.

+ Grünen-Kreisrat Hans Urban © Archiv

Die Grünen-Fraktion scheint mit dem Beschlussvorschlag nicht zufrieden zu sein. Die Mandatsträger haben einen eigenen Entwurf formuliert. „Wir wollen den Fortbestand des Kreiskrankenhauses in Wolfratshausen sichern“, erklärt dazu Kreisrat Hans Urban auf seiner Webseite. „Dazu sollen feste Kooperationen eingegangen werden.“ Als Vorbild diene die „bereits erfolgreich laufende Kooperation“ mit der Klinik Starnberg bei der Geburtshilfe. „Für uns steht außer Frage, dass die Klinik als kommunales Krankenhaus fortbestehen muss. Eine Konkurrenzsituation mit der Asklepios-Klinik in Bad Tölz wollen wir vermeiden.“ Aus Sicht der Grünen-Fraktion müssen deshalb beide Kliniken im Landkreis darauf achten, die stationäre Gesundheitsversorgung abzustimmen.

+ Grünen-Kreisrätin Barbara Schwendner © arp

Als einziges Mitglied der Fraktion hat die Tölzerin Barbara Schwendner den Antrag nicht unterzeichnet. Die Vize-Fraktionschefin ist von den Grünen in den Lenkungskreis entsandt worden. Ebenfalls einen Antrag gestellt haben die Ausschussgemeinschaften SPD/Linke sowie ÖDP/FUW/FDP/BP (wir berichteten). Beide fordern, dass die Geschäftsführung der Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH zur Sitzung des Kreistags am Donnerstag eingeladen wird.

nej

