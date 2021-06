Grünes Licht für Landschaftspflegeverband

Es gab Vorbehalte

Der Landkreis gründet – vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags – einen Landschaftspflegeverband. Der Kreisausschuss und der Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus gaben in ihrer jüngsten Sitzung grünes Licht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Vorfeld hatte die Idee zur Gründung eines Landschaftspflegeverbands (LPV) für Diskussionen gesorgt. In jeder der 21 Kommunen im Landkreis war über einen Beitritt in den LPV abgestimmt worden. Nicht überall gab es Zuspruch. Unterm Strich wollen sich nun alle drei Städte und elf Gemeinden beteiligen.

Besonders groß waren die Vorbehalte in Lenggries. Franz Schöttl (CSU), Vize-Bürgermeister von Lenggries, stimmte deswegen in der Sitzung als einziger gegen den LPV. „Die Haltung von den Landwirten war derart ablehnend, dass der Gemeinderat gesagt hat, wir warten ab“, erklärte er.

Auch wenn nicht alle Gemeinden den LPV unterstützen, sah Franz Steger von der Unteren Naturschutzbehörde die Zustimmung von 14 Kommunen als „solide Basis für die Gründung“. Im Landkreis Traunstein seien anfangs auch nicht alle Gemeinden dabei gewesen, aber nach erfolgreichem Wirken nach und nach dazugegangen.

Wegen Corona: Gemeinderäte wurden schriftlich informiert

In der gemeinsamen Sitzung der beiden Ausschüsse klang durch, dass das Verfahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht ganz optimal gelaufen ist. Mit Bürgermeistersprecher Michael Grasl hatte man abgesprochen, dass kein Vertreter des Landkreises die Gemeinde- beziehungsweise Stadträte besucht. Stattdessen gab es schriftliche Informationen über den LPV. „Ich habe 36 Seiten zusammengestellt“, berichtete Steger.

Bad Tölz-Wolfratshausen ist in Sachen LPV einer der wenigen weißen Flecken in Bayern. Laut Steger sind 64 Landkreise in Landschaftspflegeverbänden organisiert, was 80 Prozent der Fläche entspreche. In den Verbänden sitzen Vertreter von Kommunalpolitik, Landwirtschaft und Naturschutz gleichberechtigt an einem Tisch. Ziel ist, die hiesige Kulturlandschaft zu erhalten, etwa indem brachgefallene Streuobstwiesen wieder in Nutzung gebracht, Almflächen reaktiviert oder Magerrasen und Heckenstrukturen gepflegt werden. Wird eine Fläche nicht mehr bewirtschaftet, kann der LPV den Auftrag zur Pflege der ökologisch wertvollen Lebensräume vergeben. Dadurch könnten sich Landwirte ein zweites Standbein aufbauen, nannte Christine Mair (Grüne) einen Vorteil. Sie freue sich auf den Landschaftspflegeverband. „Für uns Bauern ist das eine Wertschätzung“, sagte Mair.

„Ich glaube, ein LPV ist essenziell“

Auch Fraktionskollege Prof. Dr. Wolfgang Goymann begrüßte die Gründung. „Ich glaube, ein LPV ist essenziell.“ Er hoffe, dass Gemeinden wie Lenggries und Königsdorf in ein paar Jahren beitreten. Auch dort gebe es genügend Flächen, wo der LPV helfen würde. „Die Natur Natur sein lassen heißt Arten vernichten“, stellte er klar.

Anton Ortlieb (Freie Wähler) betonte, dass es wichtig sei, das Thema mit den Landwirten gemeinsam voranzubringen. Michael Häsch (CSU) erklärte die „skeptischen Stimmen“ damit, dass sich viele Landwirte vor den Kopf gestoßen gefühlt hätten als einst die Fauna-Flora-Habitate (FFH) ausgewiesen wurden. Angesichts dieser Erfahrung sei es wichtig, die Bedenken der sieben Kommunen, die nicht beigetreten sind, ernst zu nehmen. Häsch schlug Änderungen in der Satzung vor, auch wenn das kurzfristig komme. „In der Satzung sollten sich alle wiederfinden“, so der Dietramszeller.

Der Landrat beruhigte. Die Satzung könne bei der Vereinsgründung nochmals diskutiert werden, sagte Josef Niedermaier. Und: „Wir sollten den LPV jetzt auf den Weg bringen.“

sw

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.